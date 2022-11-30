Мнение: назначит ли Ferrari технического директора после ухода Бинотто?
Уже бывший глава команды одновременно руководил и ее тактическим штабом. Как же быть после его увольнения? Размышляет Роберто Кинкеро
Объявление о решении Скудерии прервать сотрудничество с Маттиа Бинотто неизбежно поставило перед боссами концерна несколько важных вопросов. Главный, разумеется, в том, кому теперь отдать главный кабинет на базе в Маранелло.
Пресса уже третью неделю гадает о кандидатах, но здесь ждать осталось недолго. Ferrari пообещала дать ответ до 1 января.
Однако есть еще один очень важный момент, связанный с уходом Бинотто. До того, как 2019 году стать руководителем команды, Маттиа был ее техническим директором. После его повышения решено было никому не отдавать этот пост.
По сути, все это время Бинотто выполнял двойную функцию. Да, он делегировал часть полномочий коллегам по техническому штабу, но общий контроль работ над машиной оставался в его руках.
Эту ситуацию следует назвать нехарактерной в сравнении с другими командами, но она стала следствием карьеры Бинотто, который всю жизнь проработал инженером, а с 2016 года, когда ушел Джеймс Эллисон, стал техническим директором Скудерии.
Если на место Маттиа возьмут кого-то с похожим послужным списком, команда сможет и дальше работать по прежней схеме. Но вопрос в том, что отыскать босса со столь серьезным знанием техники в нынешнем паддоке едва ли возможно, даже если рассматривать всех потенциальных кандидатов.
Именно поэтому Скудерия так спешит объявить преемника Бинотто. Ей требуется не просто выбрать нового руководителя (что наверняка уже сделано) и завершить переговоры с ним, но и как можно скорее определиться и новой структурой управления.
Есть гипотетический сценарий с приглашением технического босса со стороны. Но если увести кого-то у соперников по Ф1, то специалисту потребуется предписанный правилами вынужденный отпуск. И даже если отыскать кого-то за пределами паддока, процесс адаптации в любом случае не будет быстрым, что почти гарантировано поставит крест на сезоне-2023, подготовка к которому сейчас в самом разгаре.
Так что напрашивается назначение – хотя бы временное – кого-то из тех, кто уже работает в Маранелло. Но даже в этом случае перераспределение обязанностей не получится произвести за одну ночь.
Ferrari поставила сама себя в критическое положение. В момент, когда важен каждый рабочий день, команда осталась без своего руководителя и технического директора. И от грамотных действий ее руководства сейчас зависит очень многое, если не все.
«Боссы не терпят глупцов». Эксперт объяснил увольнение Бинотто
Хюлькенберг объяснил главное отличие Haas от Aston Martin
Самое важное:
Aston Martin построила новую базу за £200 млн. Вот что мы увидели внутри
Уже в тот момент, когда Лоуренс Стролл озвучил планы предстоящей реконструкции в Сильверстоуне, стало понятно: с амбициями у него все в полном порядке
AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю
Как пишет немецкое издание, еще прошлой зимой Скудерия выходила на связь с руководителями Red Bull и McLaren…
Сарджент выбрал номер для Формулы 1. Довольно нескромный
Американец решил, что будет стартовать в дебютном сезоне под №2
Пиастри провел тесты на McLaren 2021 года в Барселоне
Пока Формула 1 отдыхает на зимних каникулах, австралийский гонщик продолжил подготовку к дебюту за рулем McLaren MCL35M