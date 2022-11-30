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Объявление о решении Скудерии прервать сотрудничество с Маттиа Бинотто неизбежно поставило перед боссами концерна несколько важных вопросов. Главный, разумеется, в том, кому теперь отдать главный кабинет на базе в Маранелло.

Пресса уже третью неделю гадает о кандидатах, но здесь ждать осталось недолго. Ferrari пообещала дать ответ до 1 января.

Однако есть еще один очень важный момент, связанный с уходом Бинотто. До того, как 2019 году стать руководителем команды, Маттиа был ее техническим директором. После его повышения решено было никому не отдавать этот пост.

По сути, все это время Бинотто выполнял двойную функцию. Да, он делегировал часть полномочий коллегам по техническому штабу, но общий контроль работ над машиной оставался в его руках.

Эту ситуацию следует назвать нехарактерной в сравнении с другими командами, но она стала следствием карьеры Бинотто, который всю жизнь проработал инженером, а с 2016 года, когда ушел Джеймс Эллисон, стал техническим директором Скудерии.

Если на место Маттиа возьмут кого-то с похожим послужным списком, команда сможет и дальше работать по прежней схеме. Но вопрос в том, что отыскать босса со столь серьезным знанием техники в нынешнем паддоке едва ли возможно, даже если рассматривать всех потенциальных кандидатов.

Именно поэтому Скудерия так спешит объявить преемника Бинотто. Ей требуется не просто выбрать нового руководителя (что наверняка уже сделано) и завершить переговоры с ним, но и как можно скорее определиться и новой структурой управления.

Есть гипотетический сценарий с приглашением технического босса со стороны. Но если увести кого-то у соперников по Ф1, то специалисту потребуется предписанный правилами вынужденный отпуск. И даже если отыскать кого-то за пределами паддока, процесс адаптации в любом случае не будет быстрым, что почти гарантировано поставит крест на сезоне-2023, подготовка к которому сейчас в самом разгаре.

Так что напрашивается назначение – хотя бы временное – кого-то из тех, кто уже работает в Маранелло. Но даже в этом случае перераспределение обязанностей не получится произвести за одну ночь.

Ferrari поставила сама себя в критическое положение. В момент, когда важен каждый рабочий день, команда осталась без своего руководителя и технического директора. И от грамотных действий ее руководства сейчас зависит очень многое, если не все.