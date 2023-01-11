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Новость о создании «настоящей американской команды», прозвучавшая в первые дни нового года, вызвала большой интерес у поклонников Ф1. А вот реакция самого чемпионата оказалась, мягко говоря, прохладной. В официальном заявлении не упоминались ни Andretti, ни Cadillac – зато было подчеркнуто, что любой потенциальный новичок должен получить одобрение не только FIA, но и самой Формулы 1.

На пути к дебюту существует множество препятствий. Майкл Андретти уже столкнулся с неодобрительным отношением к его инициативе со стороны действующих команд, которых заботит в первую очередь снижение призовых. И еще в Ф1 любят повторять, что не против появления нового участника, но только если это будет по-настоящему громкое и серьезное имя.

Как мы знаем, теперь у Andretti есть поддержка со стороны General Motors, крупнейшего автопроизводителя в США. Как это обстоятельство скажется на шансах проекта?

В последние годы в General Motors стали уделять больше внимания гоночным проектам. Концерн давно представлен в местных сериях IndyCar и IMSA, а с 2023 выставит экипаж Cadillac LMDh в мировом марафонском чемпионате WEC.

Формула 1 выглядит логичным следующим шагом. Марк Реусс, президент General Motors, рассказал, что прежде представить такую программу было «крайне сложно» из-за множества факторов. Достаточно вспомнить, что по ходу президентства Барака Обамы властям Штатов вообще пришлось спасать GM от разорения.

Но времена изменились к лучшему: по итогам третьего квартала 2022 года компания отчиталась о рекордном для себя доходе в $41,9 млрд и чистой прибыли $3,3 млрд. По словам Реусса, участие Майкла Андретти в планах, связанных с Ф1, является «крайне важным». Взаимный интерес ускорил переговоры сторон и сделал возможным январское объявление.

Новый спорткар Cadillac LMDh в этом году будет выступать в WEC и американской серии IMSA Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images

И хотя команда планирует выступать под именем Andretti Cadillac Racing, следует сразу подчеркнуть, что силовые установки – как минимум поначалу – будет производить вовсе не GM. Андретти и Реусс тщательно обходили эту тему на совместной пресс-конференции, но все же журналисты вытянули из них, что стороны найдут еще одного партнера. Как сказал Майкл, это будет «больше, чем сотрудничество».

Так что в Ф1 (в случае успеха заявки) будет использоваться мотор под названием Cadillac, но построенный кем-то другим. Тем, кто назовет это американскими штучками, стоит вспомнить, что похожим образом в чемпионате уже сейчас действуют Alfa Romeo и Aston Martin. Первая формально является титульным спонсором с некоторым техническим сотрудничеством, вторая ставит на машины своей заводской команды движки Mercedes.

Однако отличие сценария Cadillac в том, что в будущем компания планирует перейти к самостоятельному созданию силовых установок – «все зайдет дальше ливреи», как объяснил Реусс. А люди Андретти, в свою очередь, получат доступ ко всех гоночной инфраструктуре GM.

«У нас есть серьезные инженерные ресурсы, которые уже доказали свою эффективность, – объяснил босс GM. – Они станут ценным вкладом в наше партнерство.

Речь идет о таланте наших сотрудников и инфраструктуре в Мичигане и Северной Каролине, а также наработках в вопросах сгорания топлива, батарей, турбин и интеграции компонентов шасси. В действительности этот список много длиннее».

При желании тут действительно просматривается возможность делать многое своими силами и выстроить «настоящую американскую команду». И это свидетельствует о серьезности планов GM в отношении Ф1.

Минувшим летом гендиректор Alfa Romeo Жан-Филип Импарато рассказывал Motorsport.com, что получает «лучший на земле возврат инвестиций» благодаря партнерству с Sauber. Бренду было важно прежде всего снимать маркетинговые сливки, не тратя при этом сил на работу команды. У GM с Andretti все ориентировано именно на техническое партнерство с целью вывести команду в лидеры.

До объявления об альянсе планы Андретти не вызывали особого энтузиазма у больших боссов Ф1. Разумеется, в новой команде нет ничего плохого – ведь это две дополнительные машины, места для двух пилотов, больше событий на трассе. Но Америка уже имеет в пелотоне своего представителя, Haas, так что ничего принципиально нового, особенно при сотрудничестве с существующим мотористом, спорт не получит.

Участие Cadillac в программе Андретти будет куда более серьезным, чем в случае Alfa Romeo с Sauber Фото: Alfa Romeo

Но присутствие GM и бренда Cadillac меняет ситуацию. Формула 1 крайне заинтересована в привлечении крупных автопроизводителей. Ferrari, Mercedes, Renault и Honda уже представлены в чемпионате – японцы, несмотря на официальное прекращение программы в конце 2021-го продолжают поддерживать Red Bull, а также подали заявку на строительство моторов по регламенту 2026 года.

А еще в 2026-м придет Audi. Да и в Porsche, как поговаривают, не отказались от планов выступать в Больших Призах. Если добавить к этому списку финансовую мощь и реноме GM, это будет очень здорово для Ф1, особенно на американском рынке.

Это правда, бренд Cadillac не особенно ассоциируется со скоростью, но в GM явно нацелены изменить имидж этой марки.

«Мы хотим сделать из Cadillac глобальный бренд, – объяснил Реусс. – Занять те области, где не были уже очень долго или вообще никогда. И Ф1 предлагает бренду отличные возможности благодаря своему росту». Время идет, а Формула 1 по-прежнему остается лучшей возможностью заявить о себе тем, кто производит автомобили.

Несомненно, Andretti и Cadillac предстоит преодолеть еще множество препятствий на своем пути. Для начала им нужно будет заручиться поддержкой всех десяти существующих команд. Но энтузиазм президента FIA показывает, что на этом пути они будут не одни. McLaren и Alpine уже встали на сторону американцев – они руководствуются простой логикой, что от появления новой команды доходы всей Ф1 вырастут, причем вовсе не на 10%.

Разумеется, называть задачу решенное пока очень рано. Но теперь, когда на сцене появился GM, восьми остальным командам будет куда сложнее найти – и высказать – аргументы против дебюта Andretti.

Поддержка GM станет ключевым фактором в планах Андретти покорить Ф1 Фото: Андреас Бейл