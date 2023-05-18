Мнение: найдется ли для Имолы новое место в календаре-2023?

Европейская часть сезона Ф1 должна была стартовать в эти выходные на трассе Энцо и Дино Феррари, но Гран При Эмилии-Романьи пришлось отменить в самый последний момент из-за природных катаклизмов.

Решение было принято в среду – меньше чем за двое суток до старта первых тренировок – после консультаций руководства спорта с местными властями.

В официальном заявлении сказано: «После обсуждений с участием Формулы 1, президента FIA, органов местного управления, включая глав соответствующих министерств, президента Автомобильного клуба Италии, главы региона Эмилия-Романья, мэра города Имола и промоутера принято решение не проводить уик-энд Гран При.

Решение было принято, так как нет возможности провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала. Это правильный и ответственный выбор – учитывая ситуацию, с которой столкнулись города в регионе, неправомерно возлагать дополнительную нагрузку на местные власти и экстренные службы в это трудное время».

Как водится, в релизе Ф1 очень тщательно подобраны слова. Формально там нет ни слова об отмене этапа в Имоле – сказано лишь, что «решено было не продолжать уик-энд».

Такая формулировка – обусловленная, помимо прочего, контрактными обязательствами – позволяет говорить, что сохраняется шанс провести гонку позже по ходу нынешнего чемпионата мира.

Но для этого ей нужно найти место в календаре – а вот с этим есть известные сложности.

Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)

Дата Гонка Трасса / место 26-28 мая Гран При Монако Монте-Карло 2-4 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 16-18 июня Гран При Канады Монреаль 30 июня – 2 июля Гран При Австрии Шпильберг 7-9 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 21-23 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 28-30 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»

В июне и июле нет решительно никаких возможностей найти новую дату. После этапов в Монако и Барселоне чемпионат съездит в Канаду (логистика уже спланирована, и корректировать ее поздно), а затем проведет четыре Гран При за пять недель.

Затем базы будут закрыты на летние каникулы, а большинство сотрудников уже распланировали столь долгожданный и заслуженный отпуск. Вариант начать вторую часть чемпионата на неделю раньше тоже не проходит – по этой же причине.

Судейская вышка на трассе в Имоле Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)

Дата Гонка Трасса / место 25-27 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 1-3 сентября Гран При Италии Монца 15-17 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй» 22-24 сентября Гран При Японии Сузука 6-8 октября Гран При Катара Лосаил 20-22 октября Гран При США Остин 27-29 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 3-5 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 16-18 ноября Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 24-26 ноября Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

Вариант с проведением гонки в Имоле спустя неделю после Монцы оправдан с точки зрения переездов, но тогда Гран При будут идти один за другим без перерыва на протяжении пяти недель – это сложновато даже для болельщиков, не говоря уж о тех, для кого Формула 1 является работой.

В середине сентября чемпионат покинет Европу и начнет осеннее выездное турне. Его этапы во всех случаях, кроме Катара, являются сдвоенными или строенными. И даже если предположить возможность возвращения в Имолу в середине октября или, тем более, в ноябре – это вернет нас к вопросу о погоде, с которого все началось.

Попытка изменить дату одной из других гонок и таким образом найти возможность для Гран При Эмилии-Романьи наверняка натолкнется на серьезное противодействие местных промоутеров, которым нужно будет менять планы и возвращать деньги за уже проданные билеты.

Потому уже сейчас можно говорить, что этапа на трассе Энцо и Дино Феррари теперь можно ждать только в 2024 году. Нынешний контракт с трассой действует до конца 2025-го, однако теперь почти нет сомнений, что его автоматически продлят еще на год в качестве компенсации.

Ну а у всех, кому интересна Формула 1, очень неожиданно появились свободные майские выходные.