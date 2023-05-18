Мнение: найдется ли для Имолы новое место в календаре-2023?
Учитывая плотность расписания, найти новое место для итальянской гонки теперь едва ли реально, считает Филип Клерен
Европейская часть сезона Ф1 должна была стартовать в эти выходные на трассе Энцо и Дино Феррари, но Гран При Эмилии-Романьи пришлось отменить в самый последний момент из-за природных катаклизмов.
Решение было принято в среду – меньше чем за двое суток до старта первых тренировок – после консультаций руководства спорта с местными властями.
В официальном заявлении сказано: «После обсуждений с участием Формулы 1, президента FIA, органов местного управления, включая глав соответствующих министерств, президента Автомобильного клуба Италии, главы региона Эмилия-Романья, мэра города Имола и промоутера принято решение не проводить уик-энд Гран При.
Решение было принято, так как нет возможности провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала. Это правильный и ответственный выбор – учитывая ситуацию, с которой столкнулись города в регионе, неправомерно возлагать дополнительную нагрузку на местные власти и экстренные службы в это трудное время».
Как водится, в релизе Ф1 очень тщательно подобраны слова. Формально там нет ни слова об отмене этапа в Имоле – сказано лишь, что «решено было не продолжать уик-энд».
Такая формулировка – обусловленная, помимо прочего, контрактными обязательствами – позволяет говорить, что сохраняется шанс провести гонку позже по ходу нынешнего чемпионата мира.
Но для этого ей нужно найти место в календаре – а вот с этим есть известные сложности.
Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|26-28 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|2-4 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|16-18 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|30 июня – 2 июля
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|7-9 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|21-23 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|28-30 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
В июне и июле нет решительно никаких возможностей найти новую дату. После этапов в Монако и Барселоне чемпионат съездит в Канаду (логистика уже спланирована, и корректировать ее поздно), а затем проведет четыре Гран При за пять недель.
Затем базы будут закрыты на летние каникулы, а большинство сотрудников уже распланировали столь долгожданный и заслуженный отпуск. Вариант начать вторую часть чемпионата на неделю раньше тоже не проходит – по этой же причине.
Судейская вышка на трассе в Имоле
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|25-27 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|1-3 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|15-17 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|22-24 сентября
|Гран При Японии
|Сузука
|6-8 октября
|Гран При Катара
|Лосаил
|20-22 октября
|Гран При США
|Остин
|27-29 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|3-5 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|16-18 ноября
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|24-26 ноября
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
Вариант с проведением гонки в Имоле спустя неделю после Монцы оправдан с точки зрения переездов, но тогда Гран При будут идти один за другим без перерыва на протяжении пяти недель – это сложновато даже для болельщиков, не говоря уж о тех, для кого Формула 1 является работой.
В середине сентября чемпионат покинет Европу и начнет осеннее выездное турне. Его этапы во всех случаях, кроме Катара, являются сдвоенными или строенными. И даже если предположить возможность возвращения в Имолу в середине октября или, тем более, в ноябре – это вернет нас к вопросу о погоде, с которого все началось.
Попытка изменить дату одной из других гонок и таким образом найти возможность для Гран При Эмилии-Романьи наверняка натолкнется на серьезное противодействие местных промоутеров, которым нужно будет менять планы и возвращать деньги за уже проданные билеты.
Потому уже сейчас можно говорить, что этапа на трассе Энцо и Дино Феррари теперь можно ждать только в 2024 году. Нынешний контракт с трассой действует до конца 2025-го, однако теперь почти нет сомнений, что его автоматически продлят еще на год в качестве компенсации.
Ну а у всех, кому интересна Формула 1, очень неожиданно появились свободные майские выходные.
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