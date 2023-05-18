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Мнение: найдется ли для Имолы новое место в календаре-2023?

Учитывая плотность расписания, найти новое место для итальянской гонки теперь едва ли реально, считает Филип Клерен

Филип Клерен
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Европейская часть сезона Ф1 должна была стартовать в эти выходные на трассе Энцо и Дино Феррари, но Гран При Эмилии-Романьи пришлось отменить в самый последний момент из-за природных катаклизмов.

Решение было принято в среду – меньше чем за двое суток до старта первых тренировок – после консультаций руководства спорта с местными властями. 

В официальном заявлении сказано: «После обсуждений с участием Формулы 1, президента FIA, органов местного управления, включая глав соответствующих министерств, президента Автомобильного клуба Италии, главы региона Эмилия-Романья, мэра города Имола и промоутера принято решение не проводить уик-энд Гран При.

Решение было принято, так как нет возможности провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала. Это правильный и ответственный выбор – учитывая ситуацию, с которой столкнулись города в регионе, неправомерно возлагать дополнительную нагрузку на местные власти и экстренные службы в это трудное время».

Как водится, в релизе Ф1 очень тщательно подобраны слова. Формально там нет ни слова об отмене этапа в Имоле – сказано лишь, что «решено было не продолжать уик-энд».

Такая формулировка – обусловленная, помимо прочего, контрактными обязательствами – позволяет говорить, что сохраняется шанс провести гонку позже по ходу нынешнего чемпионата мира.  

Но для этого ей нужно найти место в календаре – а вот с этим есть известные сложности.

Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)

Дата Гонка Трасса / место
26-28 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
2-4 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
16-18 июня Canada Гран При Канады Монреаль
30 июня – 2 июля Austria Гран При Австрии Шпильберг
7-9 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
21-23 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
28-30 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»

В июне и июле нет решительно никаких возможностей найти новую дату. После этапов в Монако и Барселоне чемпионат съездит в Канаду (логистика уже спланирована, и корректировать ее поздно), а затем проведет четыре Гран При за пять недель. 

Затем базы будут закрыты на летние каникулы, а большинство сотрудников уже распланировали столь долгожданный и заслуженный отпуск. Вариант начать вторую часть чемпионата на неделю раньше тоже не проходит – по этой же причине. 

Судейская вышка на трассе в Имоле

Судейская вышка на трассе в Имоле

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Календарь Формулы 1 на 2023 год (часть)

Дата Гонка Трасса / место
25-27 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
1-3 сентября Italy Гран При Италии Монца
15-17 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
22-24 сентября Japan Гран При Японии Сузука
6-8 октября Qatar Гран При Катара Лосаил
20-22 октября United States Гран При США Остин
27-29 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
3-5 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
16-18 ноября United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
24-26 ноября United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

Вариант с проведением гонки в Имоле спустя неделю после Монцы оправдан с точки зрения переездов, но тогда Гран При будут идти один за другим без перерыва на протяжении пяти недель – это сложновато даже для болельщиков, не говоря уж о тех, для кого Формула 1 является работой. 

В середине сентября чемпионат покинет Европу и начнет осеннее выездное турне. Его этапы во всех случаях, кроме Катара, являются сдвоенными или строенными. И даже если предположить возможность возвращения в Имолу в середине октября или, тем более, в ноябре – это вернет нас к вопросу о погоде, с которого все началось. 

Попытка изменить дату одной из других гонок и таким образом найти возможность для Гран При Эмилии-Романьи наверняка натолкнется на серьезное противодействие местных промоутеров, которым нужно будет менять планы и возвращать деньги за уже проданные билеты. 

Потому уже сейчас можно говорить, что этапа на трассе Энцо и Дино Феррари теперь можно ждать только в 2024 году. Нынешний контракт с трассой действует до конца 2025-го, однако теперь почти нет сомнений, что его автоматически продлят еще на год в качестве компенсации. 

Ну а у всех, кому интересна Формула 1, очень неожиданно появились свободные майские выходные. 

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