Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

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Mercedes всерьез рискует провалить еще один сезон. После множества проблем, которые бессменным чемпионам турбоэры принесла в прошлом году машина W13, с новым сезоном связывали большие надежды – но в Бахрейне стало ясно, что до возвращения на вершину по-прежнему далеко.

Собственно, у черной W14 нет никаких особенных дефектов, кроме одного – она едет недостаточно быстро. В Брэкли де-факто уже признали, что выбранная концепция шасси оказалась неверной. Решение придерживаться «беспонтонной» компоновки, отчасти продиктованное амбициями, теперь вынуждает команду проводить переделки прямо по ходу чемпионата.

Финишировав пятым в Бахрейне, Льюис Хэмилтон и близко не выглядел довольным. В интервью BBC 5 гонщик заявил: «В прошлом году я неоднократно рассказывал команде о проблемах машины. За карьеру мне довелось управлять самыми разными автомобилями, так что я отлично представляю, какими они должны быть и какими – не должны.

И в нынешней ситуации [Mercedes] нужно взять на себя ответственность и сказать: "Да, мы не послушали тебя. Мы не там, где должны быть, так что нужно взяться за работу"». Такие слова 38-летнего чемпиона сразу вызвали волну слухов, будто он охладел к команде и даже приготовился уйти из нее после окончания чемпионата.

Льюис сам подлил масла в огонь. Когда Дженсон Баттон с Деймоном Хиллом стали рассуждать о его будущем и влиянии нынешней формы Mercedes на желание гонщика продлить контракт, гонщик одернул коллег-чемпионов: «Люди плодят безосновательные слухи, чем совершенно не помогают. Можно подумать, что они оба уже все знают».

Так он показал, что ему безусловно важна эта тема.

Вопрос лояльности

При этом есть сразу несколько аргументов в пользу того, что расставание гонщика с командой крайне маловероятно. Семикратный чемпион сам сказал об этом: «Я остаюсь гонщиком Mercedes с того момента, когда мне было 13 лет».

Здесь речь, разумеется, не о команде, а о бренде. В 1998 году юного Льюиса взяла под крыло McLaren, которая в ту пору работала в тесной технической связке со штутгартским производителем. Именно за рулем McLaren-Mercedes Хэмилтон дебютировал в Ф1 в сезоне-2007, а годом позже завоевал первый титул.

Еще через пять лет он перешел в заводскую Mercedes. Получается, что с этой маркой он сотрудничает 25 последних лет.

В партнерстве Хэмилтона и Mercedes были разные периоды. Нынешний пока выглядит наименее успешным Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Сам Хэмилтон – во всяком случае, на словах – не собирается бросать старых партнеров в сложной ситуации и покидать команду. Он подчеркивает, что форма Mercedes никак не влияет на его будущее. При этом понятно, что ему хочется вновь побеждать – но делать это гонщик намерен с той командой, которая принесла ему главные успехи.

«Да, прошлый год вышел сложным, но я по-прежнему здесь, – объяснил Хэмилтон в Бахрейне. – И вне зависимости от того, каким получится предстоящий сезон, я все равно останусь. Я боец, и мы с командой будем сражаться. Мне нравится вызов, я люблю решать задачи – и верю, что смогу получить от машины то, что другим не под силу».

Фактор нового контракта

Тото Вольф тоже не поверил, что Льюис может уйти. Комментируя реплику гонщика про то, что команда не прислушалась к его советам, босс Mercedes заметил: «Вы сами слышали его слова. Но он остается неотъемлемой частью команды, направляя ее. Мы сохраняем единство, и я не ожидаю изменений только потому, что начало сезона вышло очень скверным.

Мы вместе завоевали восемь Кубков конструкторов и шесть пилотских титулов – и прежние отношения сохраняются».

Можно принять как свершившийся факт, что Хэмилтон намерен продолжать выступления в Ф1 и после окончания сезона-2023. В какой команде? Со слов Вольфа мы знаем, что они уже начали переговоры об условиях нового контракта.

При этом известно, что диалог пока на ранней стадии. «Я считаю, что рассуждать о ситуации с пилотами на 2024 год еще рано, – объяснил Тото. – Самое важное сейчас – двигаться в едином для всех направлении. Это относится к пилотам, инженерам, всем менеджерам. Никто не собирается выбрасывать белый флаг».

В принципе, у Mercedes сейчас действительно есть куда более важные вещи, чем размышления о будущем. Прежде всего, надо уже в настоящем вернуть машине скорость.

Хэмилтон, который теперь не испытывает иллюзий относительно возможностей W14 и потенциальных результатов в нынешнем сезоне, поддержал босса: «Никакой задержки с контрактом нет. Я вообще никогда не напрягался по этому поводу – и сейчас не считаю, что надо спешить. У меня вообще очень выгодная ситуация. Мы сделаем все, когда будем готовы».

Что в итоге?

Важно понимать: ни в одной другой команде, где он потенциально может оказаться, Льюис не получит того положения и той свободы действий, какие у него есть в Mercedes. По сути, за пределами Ф1 гонщику разрешено делать абсолютно все, что он пожелает.

Именно поэтому ему будет лучше остаться. Немаловажно, что концерн поддерживает все инициативы Хэма, связанные с вопросами равноправия. «У нас отличные отношения с Тото и Mercedes, – признался Льюис. – Мы полностью поддерживаем друг друга, и я рад возможности строить наше общее будущее. Я горд той работой, которую мы делаем на трассах и вне гонок. И в будущем возможны новые проекты».

Поддержка Mercedes важна гонщику. Сам он, даже несмотря на отдельные высказывания, тоже постоянно демонстрирует верность концерну. А начало переговоров еще более понижает вероятность его ухода.

Так как прекращать выступления Льюис не намерен, рассматривать переход куда-то еще можно только в случае, если новая команда будет априори сильнее нынешней. Red Bull с Максом можно вычеркнуть сразу, а Ferrari, которая по умолчанию привлекает любого пилота Ф1, едва ли оставит ему столько свободы.

К тому же, Скудерия, очень похоже, вступает в эпоху перемен, которая едва ли пройдет под звон фанфар.

Так что Хэмилтон останется в Mercedes. Единственная альтернатива для него – по собственному желанию завершить карьеру. «Мы обязательно договоримся, – сказал он о переговорах с Mercedes. – Разве что что-нибудь нарушит наши отношения, и тогда нам с Тото придется выйти на боксерский ринг. В любом другом случае все будет хорошо».