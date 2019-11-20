Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Если в команде неспокойно, логично винить в этом ее руководителя. Но у Маттиа Бинотто на самом деле почти нет шансов погасить конфликт между пилотами. Напротив, ему скорее надо просто принять тот факт, что этого не случится – и сконцентрироваться на том, чтобы их противостояние не стоило команде возможных титулов. А сделать это можно лишь одним способом – дать гонщикам машину, которая увезет их от остальных. Другого выхода нет.

В отличие от Mercedes и Red Bull, у Скудерии сейчас нет явного лидера. Вряд ли многие не согласятся с допущением, что именно Феттеля и Леклера сейчас сложнее всего рассчитать на первого и второго. Ferrari попробовала это сделать в начале сезона-2019, но Шарль быстро доказал, что, по крайней мере, ничем не уступает Себастьяну. Теперь вполне можно утверждать (не в обиду Валттери Боттасу и Алексу Элбону будет сказано), что именно у Ferrari из всех трех топ-команд пара пилотов в сумме сильнее. Но именно это станет главной проблемой итальянцев в сезоне-2020.

Даже если Скудерии удастся окончательно сравняться с Mercedes по скорости и не пропустить при этом Red Bull, она почти наверняка будет терять очки из-за внутрикомандного противостояния пилотов – и проиграет.

Можно сколько угодно ругать Бинотто за то, что он якобы сам допустил гражданскую войду, но мне думается, у него просто не было шансов ее предотвратить. Сейчас ему надо с этим просто смириться.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Арривабене придумал – Бинотто разруливай

Конфликт был заложен в самом сочетании пилотов, которое выбрала Скудерия – кстати, еще при другом руководителе. Конфликта, наверное, можно было избежать в том случае, если Леклеру потребовался бы хотя бы один сезон на раскачку. Но ему вместо этого потребовалась всего пара гонок – и чтобы обставить Феттеля в квалификации, и чтобы нарушить приказ команды «не атаковать напарника хотя бы пару кругов». Именно этот момент стал отправной точкой. Именно с этого момента уже ничего нельзя было исправить.

Они идеальные антагонисты. Многократный чемпион мира, у которого последняя в карьере большая цель, против амбициозного юноши – талантливого, смазливого, со сложной судьбой. Их портреты готовы для аннотации на задней обложке коробки DVD с фильмом.

Сейчас Бинотто попросит их больше не делать так, как они сделали в Сан-Паулу. Масштаб его таланта как менеджера можно будет оценить по тому, каким именно образом он объяснит гонщикам, что команда важнее. Он уже позвал их в Маранелло на встречу. Было бы стильно заставить их ждать перед кабинетом часов шесть, чтобы вынудить их обсудить произошедшее между собой в прихожей. А потом сказать, что занят – и отправить по домам. Это тоже отлично смотрелось бы в фильме. Но тоже не помогло бы – ни в фильме, ни в реальной жизни.

Сейчас они в любом случае пожмут друг другу руки, скажут правильные слова журналистам и, наверное, даже попозируют вместе фотографам. Но потом все равно столкнутся еще раз. Или нарушат предстартовые договоренности. Или откажутся выполнять приказы с командного мостика. Когда это случится – просто вопрос времени.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Почему мы решили, что помирить двух альфа-пилотов в топ-команде должно получиться у Бинотто, если это не получилось у Тото Вольфа с Хэмилтоном и Росбергом, у Рона Денниса с Алонсо и Хэмилтоном или у Патрика Хэда с Мэнселлом и Пике?

Бинотто – заложник ситуации. Не случилось бы «недопонимания» в квалификации в Монце, конфликт начался бы из-за тактического решения, подарившего лидерство Феттелю в Сингапуре. Или из-за договоренностей по поводу старта в Сочи. Или из-за чего-нибудь еще.

Мне не кажется, что дело в том, что Маттиа как-то неверно реагирует на происходящее – скорее, у него просто нет правильных вариантов. Потому что его четырехкратный чемпион мира слишком горд и все еще достаточно быстр, чтобы не соглашаться быть вторым. А его вчерашний дебютант уже слишком быстр и очень амбициозен, чтобы не думать о том, что он заслуживает быть первым.

Если после встречи в Маранелло мы больше не увидим, как эти двое мешают друг другу и команде, то талант Бинотто как переговорщика не должен пропадать в Ф1. Потому что тогда ему надо заниматься более важными делами – вроде вопроса о независимости Каталонии. Потому что если сейчас он уладит конфликт между Феттелем и Леклером, ему скорее всего под силу помирить даже кошек с собаками. Но лично я просто не верю, что у него есть хоть малейший шанс. Избежать эскалации – наверное, да. Примирить Феттеля и Леклера раз и навсегда – точно нет.

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Одного из них можно было бы, наверное, уволить. Но этого точно не случится. Потому что – собственно, кого? Шарля? Нет. Шарль – будущее Ferrari. Это понимают все. Даже Феттель.

Самого Себастьяна? Этот вариант поинтереснее, но тоже на самом деле слишком смелый для того, чтобы его воплощать. Отказаться от четырехкратного чемпиона мира – особенно после стольких лет совместной работы – Бинотто вряд ли решится. У Феттеля наверняка много поклонников и друзей в самой команде. Такой шаг может надломить коллектив. Да и для эго Леклера это, скорее всего, тоже не будет полезно.

Нет, они оба останутся в команде в следующем году – и почти наверняка еще разок-другой заставят Бинотто вновь пригласить их на разговор в Маранелло.

Ему будет не так сложно, если Ferrari вновь будет проигрывать Mercedes столько же, сколько она проигрывала в первой половине текущего чемпионата. Потому что в таком случае команде по большому счету просто нечего будет терять – как ей нечего было терять в Сан-Паулу.

Скорость важнее дружбы

Но именно в этом случае Маттиа можно будет назвать плохим боссом Ferrari. Потому что построить быструю машину – это в его силах. Примирить напарников, которых примирить невозможно – уже нет.

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В 2007 году Алонсо и Хэмилтон проиграли чемпионат исключительно потому, что были соседями по боксам McLaren. Будь у любого из них напарником условный Хейкки Ковалайнен, Кими Райкконен так и не стал бы чемпионом мира. Как, наверное, и Ален Прост не выиграл бы титул в 1986 году, будь у Williams один первый пилот.

Чтобы не повторить судьбу тех Williams и McLaren, у Ferrari и Бинотто в следующем году есть только один шанс – постараться сделать то, что сделали Тото Вольф с Mercedes в сезоне-2016 или Рон Деннис с McLaren в сезоне-1989. А именно предоставить своим пилотам такую машину, на которой у них просто не будет шанса проиграть титулы – даже в том случае, если они будут выносить друг друга с трассы.

Эта головная боль будет мучить Бинотто скорее всего лишь год с небольшим. Я почти уверен, что 2021 году Феттель уйдет из Ferrari сам – при любом исходе сезона-2020. Как ушел от Хэмилтона Алонсо. Как ушел от Сенны Прост. Как ушел Нико Росберг.

Но в следующем году голове Маттиа так или иначе придется поболеть.

Если Ferrari от технического директора Бинотто в следующем году окажется просто конкурентоспособной, Бинотто-менеджер уже не сможет уберечь команду от последствий борьбы ее пилотов между собой. Он будет стараться их успокоить. Он будет запрещать им друг друга атаковать. Он будет составлять правила борьбы – как это делал Вольф в сезоне-2016. Но ничего не поможет.

Выиграть чемпионат с Феттелем и Леклером в одной команде, предоставив им машину, которая намного быстрее остальных, возможно. Сделать так, чтобы они больше не сталкивались вообще, верного способа нет.

Мирить, запрещать, писать правила – бесполезно. Гораздо эффективное будет просто молиться.