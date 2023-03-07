Мнение: Mercedes уже проиграла сезон-2023

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После финиша в Бахрейне Тото Вольф не стал сдерживать себя. Босс Mercedes ругал машину W14 и назвал уик-энд в Сахире одним из худших за все время, что он работает в команде. Нет сомнений, что теперь в Брэкли не обойдется без серьезных выводов.

Зимой конструкторы Mercedes сделали ставку на сохранение «беспонтонной» компоновки шасси. Год назад оценить ее возможности не удалось из-за сильной тряски машины, ставшей следствием ошибки на ранней стадии проектирования. К новому сезону в Mercedes избавились от раскачки и рассчитывали получить выгоду от своей концепции. Но в итоге проиграли собственным клиентам из Aston Martin.

«Можно лишь снять перед ними шляпу, – понуро проговорил Вольф. – За шесть последних месяцев они смогли отыграть две секунды. А ведь у нас наполовину одинаковые машины. На них стоят одни и те же коробки передач, моторы и задняя подвеска. Они используют нашу аэродинамическую трубу.

Остается лишь признать, что они справились с работой лучше нас».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер, Mercedes-AMG, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Вольф неслучайно подчеркнул идентичность механических компонентов. Это значит, что всю разницу обеспечивает аэродинамика, та самая пресловутая концепция шасси.

«Мы знаем, что у нас нем проблем с главными узлами, ведь тогда они проявились бы и у Aston Martin, – объяснил Тото. – Наша сложность в том, что на прямых машина едет неплохо, но в поворотах мы теряем слишком много».

Вместо того, чтобы сократить отставание от Red Bull, Mercedes еще и пропустила Aston. И теперь ей, похоже, придется смириться со статусом четвертой по силе в пелотоне. Есть очень серьезные основания говорить, что технический директор Майк Эллиотт сейчас под большим давлением. Прежде британец пользовался безоговорочной поддержкой Вольфа, но теперь их отношения изменились. Это произошло из-за решений, принятых при создании W14.

Есть основания говорить, что Джеймс Эллисон, который последнее время занимал должность главы технического штаба, вернулся к каждодневной работе над машиной. Именно ему поручили курировать работы над пакетом обновлений, который сейчас готовят к этапу в Имоле.

В команде не скрывают, что W14 испытывает явный недостаток прижимной силы. При этом по максимальной скорости черная машина смотрится неплохо: в квалификации Хэмилтон разогнался до 322,4 км/ч (чуть лучше, чем у Ферстаппена, и на 2,2 км/ч меньше, чем у Сайнса).

В гонке Льюис за счет слип-стрипа и вовсе набрал 333,4 км/ч – это вновь больше Red Bull. Так что проблема кроется явно не здесь.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но если дело не в тех компонентах задней части, которые Mercedes делит с Aston Martin, – значит, надо смотреть на передок. У W14 кокпит пилота смещен вперед дальше, чем на машинах соперников. Это необходимое условие «беспонтонной» компоновки, из-за которого шасси имеет иное распределение масс – и иную картину воздушных потоков по сравнению с соперниками.

Понтоны почти треугольной формы с узкими и высокими входными отверстиями для воздуха, похоже, оказались неубедительными. Турбулентность от передних колес словно «прилипает» к корпусу. Несмотря на схожие с дефлекторами элементы по бокам от кокпита, эти завихрения не удается направить в сторону, так что они не помогают создавать «пневматическую юбку» по краям днища – она повышает эффективность тоннелей Вентури, создающих разрежение под машиной.

Детали области кокпита Mercedes W14 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Уникальной особенностью W13 было решение с вынесенным из понтона верхним брусом боковой защиты. Закрытый обтекателем, он служил основанием для зеркала заднего вида.

На W14 эта деталь значительно изменилась: обтекатель стал крупнее, чтобы помогать борьбе с турбулентностью. В итоге расстояние между ним и понтоном сократилось до минимума.

Иллюстрация Джорджо Пиолы показывает детали этой области машины. Не удивляйтесь, если анонсированные Mercedes изменения шасси произойдут именно здесь, что сделает W14 куда больше похожей на Aston Martin.

Мы привыкли, что конструкторы из Сильверстоуна копируют решения своих коллег из Брэкли, но, кажется, что-то в этом мире стало меняться.

Как поговаривают, в последние дни мысль о том, чтобы отказаться от развития W14 и заняться созданием машины 2024 года с чистого листа, используя при этом удачные находки соперников, находит в Mercedes все больше поклонников…