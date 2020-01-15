Мнение: Mercedes самое время уйти из Формулы 1

Межсезонье считается временем, когда автоспортивным журналистом нечем заняться и они цепляются за каждый слух. Меж тем, складывается ощущение, что в скрытых от посторонних глаз кабинетах прямо сейчас принимается (или уже принято) одно из самых эпохальных решений последнего десятилетия.

Речь о том, что заводская команда Mercedes прекращает свое участие в Формуле 1, возможно уже после 2020 года. Вы скажете, что этого не может быть потому, что не может быть никогда? Что же, попробую вас переубедить.

Просто факты

28 декабря одно испанское издание опубликовало новость о том, что решение об уходе из Ф1 в головном для марки Mercedes концерне Daimler уже принято, о чем будет объявлено с минуты на минуту. Подвох в том, что 28 декабря в Испании – это день простака, аналог нашего 1 апреля. И «новость», конечно, не подтвердилась. Но некоторые успели в нее поверить.

Почему? Все началось весной 2019 года, когда в концерне Daimler сменился генеральный директор. Акционеры автогиганта приняли решение не продлевать контракт с Дитером Цетше, который возглавлял компанию с 2006 года.

Цетше стал руководителем Daimler в момент, когда этот концерн обрел свое нынешнее имя (до того он назывался Daimler-Chrysler, еще раньше Daimler-Benz). При Дитере Mercedes существенно увеличил продажи и выручку, а также пришел в Формулу 1 в качестве заводской команды. И выиграл там шесть чемпионских титулов.

Несмотря все эти успехи, остальные финансовые показатели в компании в последние годы ухудшились. Снизилась прибыль, а курс акций с 2015 года планомерно снижается. Собственно, акционеров как раз волнуют именно эти параметры. И улучшить их позвали нового руководителя – Олу Каллениуса.

Вот вам первая причина для ухода – желание Каллениуса, а точнее стоящих за ним акционеров, сократить расходы.

Чемпион 2019 года Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Вторая причина – регламент 2021 года. Он подразумевает существенные вложения в разработку принципиально новых болидов, и при этом нет никаких гарантий, что Mercedes сохранит свое доминирование после 2020 года.

Третья причина – старение топ-пилота Льюиса Хэмилтона. Сейчас 35-летний британец в отличной форме, но будет ли он так же быстр в 37 лет? В современной Формуле 1 этот возраст считается критичным.

Еще одно доказательство того, что уход Mercedes более чем вероятен – это контракты Макса Ферстаппена и Шарля Леклера с Red Bull и Ferrari, которые недавно были продлены на годы вперед. Очевидно, что останься Mercedes, в ближайшие папу лет этой команде понадобился бы новый молодой пилот. И Макс с Шарлем очевидно хотели бы попасть в самый быстрый болид в пелотоне. Однако вместо этого они в Mercedes не рвутся. Совпадение?

Наконец, о том, что слухи не являются просто слухами, проговорился и сам Тото Вольф. Он фактически подтвердил, что дискуссия об уходе (а точнее о том, чтобы остаться) действительно ведется и решение по этому вопросу пока не принято.

Mercedes уже ушел из DTM и пришел в Формулу Е. Так почему бы не уйти из Формулы 1, чтобы продвигать свои дорожные автомобили, например, в «Ле-Мане»? Тем более что у компании на подходе серийный гиперкар AMG One.

Причем тут Илон Маск?

И действительно, причем, скажете вы. А вот причем. Пока Mercedes побеждал в Формуле 1, автомобильный мир сильно изменился. В Германии, Франции, Китае всерьез говорят о запрете продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, скажем, с 2040 года. Норвегия этого может добиться уже к 2025 году. Электрический Jaguar I-Pace в какой-то момент стал самым продаваемым автомобилем в Нидерландах. Не среди электромобилей, а вообще.

Меж тем уже много лет на самом богатом автомобильном рынке в мире, американском, седан Tesla Model S при сравнимой стоимости продается лучше чем Mercedes S-Class, Audi A8 и BMW 7-Series вместе взятые.

Что на это ответил Дитер Цетше? Он выпустил электрические миникары Smart, которые из-за хилых батареек провалились, а также сделал электроверсию кроссовера GLC под именем EQC. И.. все.

Во многом потому на смену Цетше и пришел Каллениус, который как раз суббрендом EQ до того и руководил.

Гонщики Mercedes-Benz EQ Formula E Team Стоффель Вандорн и Ник де Врис, автомобиль Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 Фото: Mercedes-Benz

В конце 2019 года капитализация компании Tesla впервые превысила стоимость всего концерна Daimler. Переводя на простой язык, акционеры Tesla стали богаче акционеров Daimler. В теории через несколько лет предпочтения покупателей могут измениться, и они откажутся от электрокаров еще лет на 100. Tesla тогда обанкротится, и все снова с радостью пересядут на бензиновые автомобили Mercedes.

Тогда акции Daimler взлетят до небес. Но владельцы немецкого автоконцерна в такой сценарий уже не верят. И пока статистика говорит в пользу электрокаров: в 2019 году продажи Mercedes во всем мире выросли примерно на 3%, а продажи Tesla – на 47%.

Иными словами, стратегия Daimler направлена на срочную перестройку заводов для выпуска электрокаров. А на это нужны деньги, которые можно сэкономить в Формуле 1. Сосредоточившись на Формуле Е, которая обходится существенно дешевле.

Но вернемся к гонкам

Mercedes в 2020 году почти наверняка останется в числе лидеров Формулы 1. Даже если титул достанется, например, Максу Ферстаппену на Red Bull, команда Тото Вольфа не позволит ему сделать это без борьбы. И второе местно на фоне прошлых заслуг для Mercedes не будет выглядеть разгромным поражением.

С другой стороны все остальные кроме может быть Red Bull и Ferrari уже сейчас забили на сезон 2020 года и работают над машиной 2021 года. Кто-то, как Renault, говорит об этом прямо. Кто-то, как McLaren, почти наверняка делает это тайно.

При всех своих ресурсах Mercedes не сможет позволить себе провести сезон 2020 года спустя рукава. А работать одновременно над двумя сезонами – задача не простая.

Учитывая все эти факторы, стратегия взять седьмой титул подряд в 2020 году и уйти в статусе легенды выглядит вполне себе рабочей. Скажем, марка Audi в доисторические годы выиграла всего два титула в ралли, но напоминает об этом в своей рекламе до сих пор.

Ford последний раз побеждал в «Ле-Мане» 50 лет назад, и ничего, до сих пор об этом фильмы снимают. То же можно сказать и о Mitsubishi, которая вспоминала об успехах в «Дакаре» до полного прекращения производства внедорожников Pajero.

Теперь представьте, что Mercedes берут титул в 2020 году – в седьмой раз подряд, что не удавалось даже Ferrari! Да этим рекламщики смогут кормиться года до 2050 как минимум, а то и до следующего века.

А оставаться – это тратить огромные деньги и рисковать при этом, что все равно проиграешь и таким тебя и запомнят.

Льюис Хэмилтон, Тото Вольф и Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 Фото: Daimler AG

Наконец, надо понимать, что Mercedes не является производителем сугубо гоночных машин. Это не Ferrari, не McLaren и не Aston Martin. Это глобальный автоконцерн, имя которому сделали не суперкары вроде AMG GT, а седаны бизнес-класса и в последние годы – роскошные кроссоверы.

Уход Скудерии из Формулы 1 немыслим. Непонятно, что тогда компания из Маранелло вообще станет делать? Ф1 является основой для ее бизнеса.

С другой стороны Mercedes до прихода в Ф1 был не менее престижен. Вряд ли уход из королевского спорта заставит президентов большинства стран сменить свои «Пульманы» на что-то иное. Уж точно не на Ferrari. И продажи «Гелендвагенов» не пострадают.

Все эти аргументы мне представляются совершенно очевидными. И я уверен, что знают о них и в руководстве Daimler.

В конце концов, можно остаться поставщиком двигателей для McLaren и даже более того... можно продать заводскую команду тому же Вольфу и… Дмитрию Мазепину. И будет отличный независимый коллектив для Никиты Мазепина и Льюиса Хэмилтона, которому будет где встретить осень чемпиона.





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