Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
293 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
302 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Мнение

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

Поделились
Комментарии
Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона
Автор:
, редактор

В стане чемпионов явно наметился разлад, но первый раунд противостояния пилота и команды остался за Льюисом

На этой неделе сага с новым контрактом между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes... нет, не завершилась. Она только взяла короткую паузу. Кажется, стороны пошли на компромисс, чтобы с новыми силами и запасом времени продолжить переговорную войну. 

Однолетний контракт Льюиса о многом нам говорит. Например, о том, что ведя переговоры чуть ли не год, команда и пилот так и не смоги прийти к общему решению. Иначе зачем подписывать договор на год и тут же начинать новые переговоры? А босс Mercedes Тото Вольф уже сказал, что переговоры будут, причем на этот раз начнутся пораньше. То есть, видимо, уже весной. 

Читайте также:

Контракт от безысходности

Вольф продолжает уверять, что в отношениях Льюиса и команды царят мир и согласие. Но будь все так, разве пришлось бы чуть не до последнего затягивать с контрактом? И подписывать его на короткий срок? 

Очевидно, что они просто не договорились об условиях, которые устроят всех, и пошли на компромисс: договор заключается на год, чтобы можно было еще поспорить об условиях на 2022-й и далее. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Сообщалось, что Хэмилтон хотел контракт сразу на три года, но в Daimler были против. Вполне логично, ведь речь идет о 36-летнем спортсмене с зарплатой в 40 млн долларов в год. Выписать ему 120 миллионов, даже не зная, каким будет расклад сил при новом техрегламенте – это было бы крайне рискованное решение. 

При этом, Льюис хочет получить от Mercedes не только долгосрочный пилотский контракт, но и гарантию трудоустройства после завершения карьеры. Семикратный чемпион не готов отправиться на покой и мирно тратить заработанные миллионы. Хэмилтон всерьез увлекся идеей социальной борьбы и хочет быть ее лидером. Но финансирование под свои замыслы выбивает у Mercedes. 

Команда уже пошла Льюису на уступки: в 2021-м будет создан фонд, который будет бороться за рост «разнообразия» в Формуле 1. То есть борьба Хэмилтона за расовое равенство получит финансовую, медийную и институциональную поддержку Mercedes. 

И кажется, что покинув кокпит, Льюис хочет и дальше получать большие гонорары, ведя публичную борьбу за собственные идеи. Согласитесь, ситуация странная – идеи Льюиса, но деньги тратит Mercedes.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Суммируя все вышесказанное, можно удивиться одному – тому, что Mercedes в принципе пошла на уступки Хэмилтону и подписала с ним новый контракт. Но кажется, у команды просто не было выбора – иначе проблем было бы слишком много.

Читайте также:

Статус Хэмилтона

Семикратный чемпион Формулы 1 – не тот человек, с которым можно просто расстаться. Вспомните, сколько критики отхватила Ferrari, решив не продлевать контракт с Феттелем. А ведь это было сделано за целый сезон до конца прежнего договора, у Себа было время найти команду. Да и сам он неудачами в 2019-м и провалом в 2020-м отнял у критиков Ferrari часть аргументов. С Хэмилтоном все было бы совсем иначе.

Во-первых, Льюис бы уже вряд ли нашел себе место в пелотоне. Получилось бы, что Mercedes пообещала самому титулованному пилоту современности кокпит, а потом нарушила обещание и оставила его вообще вне Формулы 1. Это наверняка вызвало бы гнев и у спонсоров, и у болельщиков, и у руководства серии.

Во-вторых, так вышло, что Хэмилтон – лицо всех самых современных инициатив Ф1. Экология, борьба с расизмом, ну вы поняли. Если бы Mercedes сейчас вздумала пойти против хоть какого-то пункта современной «новой этики», критики просто сожрали бы ее вместе с выхлопными трубами и задними диффузорами. И в пиар-службе Daimler наверняка понимают, что ущерб от тонны негатива в соцсетях был бы побольше, чем 40 миллионов, которые надо заплатить Льюису.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки и чемпион мира

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки и чемпион мира

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Практика уничтожения всех несогласных с правилами новой этики независимо от их статуса показывает, что общественное мнение социальных сетей способно подорвать экономику любой компании. И Mercedes явно не хочет превратиться в коллективного Кевина Спейси, некрасиво обойдясь с лидером новой этики в спорте. 

Даже если в Daimler готовы пойти на разрыв с Хэмилтоном, им надо сделать все максимально красиво. Например, пролоббировать регламент с более экологичными моторами в Ф1, выразить радость от сокращения бюджета команды, и представить в качестве преемника Льюиса кого-то молодого, талантливого, и тоже очень современного.

Читайте также:

Отсутствие преемника

В этом преемнике и кроется еще одна проблема Mercedes в переговорах с Хэмилтоном. Да, мощная работа Джорджа Расселла в Сахире дала нам возможность говорить, что он мог бы без потерь заменить Льюиса. Но все оказалось не так просто – вмешались габариты Джорджа. 

Подменяя Хэмилтона в прошлом году Расселл едва влез в кокпит семикратного чемпиона и был вынужден надеть обувь на размер меньше, чтобы уместить ноги. Джордж на 11 сантиметров выше Льюиса, и, естественно, шире и тяжелее. Для него пришлось бы делать другой кокпит. Это было возможно, реши Mercedes нанять Расселла в декабре. Но новая машина строилась под Льюиса, и когда до предсезонных тестов остался всего месяц, выбора у Mercedes по сути не было. Они просто не смоги бы как следует впихнуть новичка в свою машину!

Конечно, это не самый мощный аргумент, ведь пилотов иногда меняют и среди сезона. Но в Ф1, где на счету каждый грамм и миллиметр, сбрасывать со счетов такие факторы тоже нельзя.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

***

Получается такая ситуация: Хэмилтон ставит Mercedes свои условия, что явно не нравится Daimler. Но пока компания не осмеливается расстаться с чемпионом мира, чтобы не навлечь на себя народный (точнее, социально-сетевой) гнев. И поэтому Льюис получил однолетний контракт на своих условиях. Большой вопрос в том, что будет дальше.

Покровителем Хэмилтона в Mercedes считается Тото Вольф. Но босс Daimler Ола Калениус явно не намерен стоять в стороне. Кажется, швед решил принимать участие в управление командой. По крайней мере, в ключевых вопросах. 

Посадив вместо Хэмилтона Расселла, он смог бы показать миру –машины Mercedes побеждают, кто бы не сидел за их рулем. Для команды слоган так себе, ведь в Ф1 главные звезды – пилоты. А вот для автопроизводителя подход самый верный. В самом деле, покупая себе Mercedes вы же не покупаете кусочек Хэмилтона. Зато если на этой машине каждый – чемпион, то и вы, в каком-то смысле, тоже. 

А значит, Калениус наверняка и дальше будет пытаться избавиться от Льюиса. Просто сможет сделать это более красиво: с почетом проводить восьмикратного чемпиона после завоевания очередного титула, заменив его молодой звездой.

Читайте также:

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

Предыдущая новость

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

2
Формула 1

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?

21ч
3
Формула 1

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы

4
Формула 1

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

5
Формула 1

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Самое важное:
Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона
Формула 1

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

6мин
Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина
Формула 1

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы
Формула 1

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов
Формула 1

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти
Формула 1

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов
Формула 1 / Новость

Haas не смогла вовремя завести новый болид. Запуск отложен до тестов

Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas
Формула 1 / Новость

Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1
Формула 1 / Новость

Зак Браун допустил введение водородных моторов в Ф1

More from
Льюис Хэмилтон
Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes
Формула 1 / Мнение

Анализ: почему годичный контракт Хэмилтона идеален для Mercedes

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes
Формула 1 / Новость

«Льюис уйдет туда, где больше денег». Экс-пилот Ф1 предсказал уход Хэмилтона из Mercedes

Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюард Гран При Италии рассказал об их беседе Гран При Италии
Формула 1 / Новость

Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюард Гран При Италии рассказал об их беседе

More from
Mercedes
«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса
Формула 1 / Новость

«Дело не в рекордах». Отец Хэмилтона объяснил истинные мотивы Льюиса

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Самое читаемое Сегодня

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: новый McLaren – тоже копия Mercedes?

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина
Формула 1 Формула 1 / Новость

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти
Формула 1 Формула 1 / Новость

Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

Самое важное:

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина
Формула 1 Формула 1 / Новость

Полиция: машиной, сбившей Алонсо, управляла женщина

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет строить моторы

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alfa Romeo может уйти из Формулы 1 в Формулу Е. И все из-за французов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.