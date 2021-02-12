Мнение: Mercedes побоялась уволить Хэмилтона

На этой неделе сага с новым контрактом между Льюисом Хэмилтоном и Mercedes... нет, не завершилась. Она только взяла короткую паузу. Кажется, стороны пошли на компромисс, чтобы с новыми силами и запасом времени продолжить переговорную войну.

Однолетний контракт Льюиса о многом нам говорит. Например, о том, что ведя переговоры чуть ли не год, команда и пилот так и не смоги прийти к общему решению. Иначе зачем подписывать договор на год и тут же начинать новые переговоры? А босс Mercedes Тото Вольф уже сказал, что переговоры будут, причем на этот раз начнутся пораньше. То есть, видимо, уже весной.

Контракт от безысходности

Вольф продолжает уверять, что в отношениях Льюиса и команды царят мир и согласие. Но будь все так, разве пришлось бы чуть не до последнего затягивать с контрактом? И подписывать его на короткий срок?

Очевидно, что они просто не договорились об условиях, которые устроят всех, и пошли на компромисс: договор заключается на год, чтобы можно было еще поспорить об условиях на 2022-й и далее.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Сообщалось, что Хэмилтон хотел контракт сразу на три года, но в Daimler были против. Вполне логично, ведь речь идет о 36-летнем спортсмене с зарплатой в 40 млн долларов в год. Выписать ему 120 миллионов, даже не зная, каким будет расклад сил при новом техрегламенте – это было бы крайне рискованное решение.

При этом, Льюис хочет получить от Mercedes не только долгосрочный пилотский контракт, но и гарантию трудоустройства после завершения карьеры. Семикратный чемпион не готов отправиться на покой и мирно тратить заработанные миллионы. Хэмилтон всерьез увлекся идеей социальной борьбы и хочет быть ее лидером. Но финансирование под свои замыслы выбивает у Mercedes.

Команда уже пошла Льюису на уступки: в 2021-м будет создан фонд, который будет бороться за рост «разнообразия» в Формуле 1. То есть борьба Хэмилтона за расовое равенство получит финансовую, медийную и институциональную поддержку Mercedes.

И кажется, что покинув кокпит, Льюис хочет и дальше получать большие гонорары, ведя публичную борьбу за собственные идеи. Согласитесь, ситуация странная – идеи Льюиса, но деньги тратит Mercedes.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Суммируя все вышесказанное, можно удивиться одному – тому, что Mercedes в принципе пошла на уступки Хэмилтону и подписала с ним новый контракт. Но кажется, у команды просто не было выбора – иначе проблем было бы слишком много.

Статус Хэмилтона

Семикратный чемпион Формулы 1 – не тот человек, с которым можно просто расстаться. Вспомните, сколько критики отхватила Ferrari, решив не продлевать контракт с Феттелем. А ведь это было сделано за целый сезон до конца прежнего договора, у Себа было время найти команду. Да и сам он неудачами в 2019-м и провалом в 2020-м отнял у критиков Ferrari часть аргументов. С Хэмилтоном все было бы совсем иначе.

Во-первых, Льюис бы уже вряд ли нашел себе место в пелотоне. Получилось бы, что Mercedes пообещала самому титулованному пилоту современности кокпит, а потом нарушила обещание и оставила его вообще вне Формулы 1. Это наверняка вызвало бы гнев и у спонсоров, и у болельщиков, и у руководства серии.

Во-вторых, так вышло, что Хэмилтон – лицо всех самых современных инициатив Ф1. Экология, борьба с расизмом, ну вы поняли. Если бы Mercedes сейчас вздумала пойти против хоть какого-то пункта современной «новой этики», критики просто сожрали бы ее вместе с выхлопными трубами и задними диффузорами. И в пиар-службе Daimler наверняка понимают, что ущерб от тонны негатива в соцсетях был бы побольше, чем 40 миллионов, которые надо заплатить Льюису.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки и чемпион мира Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Практика уничтожения всех несогласных с правилами новой этики независимо от их статуса показывает, что общественное мнение социальных сетей способно подорвать экономику любой компании. И Mercedes явно не хочет превратиться в коллективного Кевина Спейси, некрасиво обойдясь с лидером новой этики в спорте.

Даже если в Daimler готовы пойти на разрыв с Хэмилтоном, им надо сделать все максимально красиво. Например, пролоббировать регламент с более экологичными моторами в Ф1, выразить радость от сокращения бюджета команды, и представить в качестве преемника Льюиса кого-то молодого, талантливого, и тоже очень современного.

Отсутствие преемника

В этом преемнике и кроется еще одна проблема Mercedes в переговорах с Хэмилтоном. Да, мощная работа Джорджа Расселла в Сахире дала нам возможность говорить, что он мог бы без потерь заменить Льюиса. Но все оказалось не так просто – вмешались габариты Джорджа.

Подменяя Хэмилтона в прошлом году Расселл едва влез в кокпит семикратного чемпиона и был вынужден надеть обувь на размер меньше, чтобы уместить ноги. Джордж на 11 сантиметров выше Льюиса, и, естественно, шире и тяжелее. Для него пришлось бы делать другой кокпит. Это было возможно, реши Mercedes нанять Расселла в декабре. Но новая машина строилась под Льюиса, и когда до предсезонных тестов остался всего месяц, выбора у Mercedes по сути не было. Они просто не смоги бы как следует впихнуть новичка в свою машину!

Конечно, это не самый мощный аргумент, ведь пилотов иногда меняют и среди сезона. Но в Ф1, где на счету каждый грамм и миллиметр, сбрасывать со счетов такие факторы тоже нельзя.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

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Получается такая ситуация: Хэмилтон ставит Mercedes свои условия, что явно не нравится Daimler. Но пока компания не осмеливается расстаться с чемпионом мира, чтобы не навлечь на себя народный (точнее, социально-сетевой) гнев. И поэтому Льюис получил однолетний контракт на своих условиях. Большой вопрос в том, что будет дальше.

Покровителем Хэмилтона в Mercedes считается Тото Вольф. Но босс Daimler Ола Калениус явно не намерен стоять в стороне. Кажется, швед решил принимать участие в управление командой. По крайней мере, в ключевых вопросах.

Посадив вместо Хэмилтона Расселла, он смог бы показать миру –машины Mercedes побеждают, кто бы не сидел за их рулем. Для команды слоган так себе, ведь в Ф1 главные звезды – пилоты. А вот для автопроизводителя подход самый верный. В самом деле, покупая себе Mercedes вы же не покупаете кусочек Хэмилтона. Зато если на этой машине каждый – чемпион, то и вы, в каком-то смысле, тоже.

А значит, Калениус наверняка и дальше будет пытаться избавиться от Льюиса. Просто сможет сделать это более красиво: с почетом проводить восьмикратного чемпиона после завоевания очередного титула, заменив его молодой звездой.