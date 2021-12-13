Мнение: Mercedes – лучшая команда, а остальные ей завидуют

Для начала, позвольте нас всех поздравить. Вчера нам посчастливилось стать свидетелями исторического события для всего мирового автоспорта и Формулы 1 в отдельности. Впервые судьба титула была решена сражением лидеров на последней круге последней гонки, в которой два претендента стартовали с абсолютно равным количеством очков.

Об этом мы будем рассказывать детям. И они станут нам завидовать. Как мы завидуем рассказам отцов о борьбе Ники Лауды и Джеймса Ханта или Алена Проста и Айртона Сенны или жалеем, что никогда не сможем сами почувствовать дух того времени, когда чемпионы Формулы 1 были толстыми, а шины их болидов – узкими.

Вне зависимости от личных предпочтений каждого из нас, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен подарили нам один из самых напряженных и зрелищных сезонов в истории Формулы 1, причем оба показали себя выдающимися гонщиками. Льюис Хэмилтон, возможно, последний год выступает в полную силу: он сейчас на пороге того возраста, когда гонщики в силу естественных причин начинают терять свою форму.

Ферстаппен, напротив, как раз набрался опыта для того, чтобы демонстрировать пусть и очень агрессивное, но все же зрелое пилотирование. В итоге оба весь год показывали невероятной высокий уровень мастерства, умудряясь в нужные моменты быть на голову выше своих далеко не самых медленных напарников.

Под конец сезона казалось, что само присутствие остальных пилотов на трассе на фоне дуэли лидеров просто лишено смысла. Хотя вот Николя Латифи все же пригодился.

Но во всех этих восторгах прячется легкая горечь от действий команды Mercedes, которая предпочла не поздравить победителя, а заняться судебными протестами. И не стала общаться с прессой: а нам было бы очень интересно узнать, чем, например, было мотивировано решение команды не ставить Хэмилтону новые шины в тот же момент, когда таковые получил Ферстаппен.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Даже если почитать комментарии у нас на сайте, легко заметить, что попытка Mercedes переписать историю в кабинете судей вызвала мягко сказать очень ограниченную поддержку у болельщиков. Подавляющее большинство посчитало это возмутительным. Мол зачем команде, которая и так проиграла титул в личном зачете, еще и покрывать себя позором?

Ну смеритесь уже! У вас Кубок конструкторов и семь чемпионов подряд. Red Bull вас скорее всего никогда уже не переплюнет, как бы им не везло. Зачем вам добиваться, чтобы вас еще больше не любили?

И тут оказывается, что в этом и кроется причина. Mercedes ведут себя как обиженные люди, которых никто не любит. И обижаться им на самом деле есть на что.

Причина, по которой все радуются победе Макса Ферстаппена и не стали бы так же радоваться восьмому титулу Льюиса Хэмилтона – это наша банальная зависть. Которая, к слову, в большинстве мировых культур считается грехом.

Но именно зависть стала главной причиной снижения популярности и команды, и ее главного пилота. У Льюиса Хэмилтона есть армия преданных поклонников, но среди тех, кто любит спорт в целом, а не какого-то конкретного пилота в частности, популярность семикратного чемпиона давно катится по нисходящей.

Если задуматься, то не любить Mercedes не за что. Как автопроизводитель, компания делает отличные машины. И не надо говорить, что дорогие автомобили хороши по определению. Не все знают, но Mercedes помимо лимузинов и кабриолетов продает больше всех тяжелых грузовиков в мире. А грузовики – это товар, который всегда покупают исключительно за хорошее соотношение цены и качества.

Иными словами, Mercedes действительно умеет делать первоклассные машины, и это не говоря уже о том, что именно основатели этой марки Готлиб Даймлер и Карл Бенц, на секундочку, вообще изобрели автомобиль как таковой. Без Mercedes никакой Формулы 1 вообще бы не было.

Нынешняя команда Mercedes – абсолютные лидеры последних лет. Начиная с 2014 года они выступали настолько успешно, что порой казалось, что они специально поддаются соперникам чтобы хоть немного привнести в чемпионат интригу. Но как только кто-то всерьез бросает им вызов – просто уезжают вперед, не оставляя шансов себя догнать.

Можно строить конспирологические теории о том, что с Mercedes тайными технологиями делятся рептилойды с планеты Нурибу, но за столько лет никто так и не сумел уличить чемпионскую команду в сколь бы то ни было серьезном нарушении технического регламента. И это при том, что в Mercedes все эти годы знали об устройстве машины что-то такое, чего остальным понять так и не удалось понять.

Тото Вольф в извечно белоснежной рубашке выглядит как Джеймс Бонд, который пил, ел, знавал женщин, но никогда не терял формы. Вольф даже внешне безупречен настолько, что если после интервью с ним тут же посмотреть в зеркало, то становится противно.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Сравниться с ним может только один человек. И это – Льюис Хэмилтон.

Давайте будем честны: ну какие вы сходу вспомните объективно отрицательные качества Хэмилтона? То, что он лицемер? Это субъективно. Что не заслуживает стольких титулов? Тоже субъективно и вообще к личным качествам не относится. На деле Льюис Хэмилтон – милейший человек, который после каждой гонки, что бы не случилось, первым делом благодарит команду. И всегда выступает за все хорошее и против всего плохого.

Не стоит забывать и того, что, как бы нам не хотелось обратного, Льюис в жизни не раз и не два сталкивался с расизмом. Да, в современном западном мире никто не признается вам, что недолюбливает людей с другим цветом кожи. Не признается. Но в глубине сознания, почти на уровне инстинктов будет так думать. И в нужный момент при прочих равных примет решение не в пользу человека другой расы. А значит Хэмилтону всю его жизнь приходилось добиваться того, чтобы не просто быть в равной ситуации, а демонстрировать явное превосходство.

Иными словами, Хэмилтон добился больше всех в Формуле 1 при самых неблагоприятных для себя условиях. А чего добился ты, Username? Ок, может у темнокожего британского паренька все же больше шансов стать чемпионом Формулы 1, чем у белобрысого синеглазого уроженца какого-нибудь депрессивного поселка городского типа из дальневосточной Европы. Но не будете же вы спорить, что у отца Макса Ферстаппена было куда больше возможностей для того, чтобы вырастить сына чемпионом, чем у Энтони Хэмилтона?

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images Йос и Макс Ферстаппены, Red Bull Racing Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

Итак, мы имеем человека, который в неравной борьбе прорвался в Формулу 1 и выиграл уже семь титулов и молодца, которого с пеленок готовили к тому, чтобы он хотя бы один раз стал чемпионом. И кого мы любим больше? Конечно Макса!

Именно этого и не учли в Mercedes. Там в какой-то момент решили, что если выпускать отличные машины, выстроить лучшую команду, посадить за руль выдающегося пилота и доказать всем свое превосходство в гонках – то все будут любить и уважать вас за это.

Но не учли зависть. Один титул им простили. Второй – тоже. Когда Льюис сравнялся по числу побед в чемпионатах с Себастьяном Феттелем и Аленом Простом, он уже стал вызывать у многих сдержанное раздражение. Когда он превзошел в достижениях Хуана Мануэля Фанхио, многие невольно подумали «Ну может хватит уже?».

Но ни Mercedes, ни Льюис не остановились, и в этом сезоне замахнулись на то, чтобы сделать Михаэля Шумахера вторым в списке величайших гонщиков всех времен и народов. Тут уже критики стали выступать публично, несмотря на опасения быть обвиненными в расизме. И если про Берни Экклстоуна с наступлением XXI века можно сказать «дедушка старый, ему все равно», то про всегда толерантного и осторожного Себастьяна Феттеля такого не скажешь. Но и он, как и Берни, пожелал победы Максу.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Позиция Mercedes «мы – лучшие и не собираемся никому ничего доказывать кроме как на трассе» отчетливо проявилась в связи со скандалом вокруг Kingspan. В России этой истории не придали большого значения, но в Великобритании она стала самым обсуждаемым событием Гран При Саудовской Аравии.

Напомню вкратце: Mercedes заключили спонсорский контракт с компанией Kingspan, на обратив внимание на то, что этого производителя стройматериалов обвиняют в трагедии в «Гринфелл Тауэр», где в пожаре погибло 72 человека. Для Mercedes оказалось достаточно, что вина Kingspan судом не установлена. Но в команде почему-то совершенно не подумали об общественном мнении по этому вопросу.

История с Kingspan закончилась признанием Тото Вольфа: «Не буду больше ничего говорить, так как что бы я не сказал, все будет только во вред». Mercedes просто разорвала контракт.

Так нужно ли удивляться, что в Mercedes не обратили внимания на общественное мнение, когда подавали протесты в Абу-Даби? И тому, что Вольф после обещания подать апелляцию на отклоненные протесты вновь не вышел к журналистам.

«Вы просто завидуете», – как бы сказали нам в Mercedes. И устроили вечеринку, которая, судя по видео, была такой огненной, что остается… завидовать, что остальных туда не позвали.

Какая же во всем этом мораль?

Mercedes остается сильнейшей командой, которой просто не повезло. Можно как угодно относиться к действием дирекции гонки на последних кругах в Абу-Даби, но на одинаковых шинах до рестарта Ферстаппен всю гонку был медленнее Хэмилтона. И если выбирать самого быстрого участника финального Гран При, то это объективно будет не Макс. К тому же Кубок конструкторов вновь достался Mercedes.

При этом Mercedes окончательно перестали быть любимцами публики. Потому, что им завидуют.

Завидовать плохо. Но это часть человеческой природы. Так может, Хэмилтону и Вольфу все же стоит принять наше несовершенство и снизойти до осознания того, что мы, низменные людишки, не будем любить их просто за то, что они – лучшие. И что сейчас самое время им вспомнить подзабытое умение нравиться людям. Пусть даже это может быть им противно.

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