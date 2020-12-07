Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

Мы многого ждали от Гран При без Льюиса Хэмилтона. Он выступает в чемпионате так давно, что многие и не помнят (а кто-то и не знает), какая она – Формула 1 без Хэмилтона. Кроме прочего, отсутствие Льюиса должно было нам по-новому показать Валттери Боттаса.

Что же, демонстрация финна действительно состоялась. Правда, сам он этому вряд ли рад. Без семикратного чемпиона Валттери должен был наконец показать, что способен быть лидером и чемпионом, и только всесильный Хэмилтон ему мешает. На деле вышло, что побить Боттаса может пилот команды-аутсайдера, впервые севший за руль болида W11.

Еще глупее выглядели команда и сам Льюис: столько лет они твердят нам о напряженной борьбе Боттаса и Хэмилтона. Но если побить финна может и Джордж Расселл, то так ли уж Льюис хорош? Или это Расселл столь силен? Но тогда почему Тото Вольф на третий год оставляет его в Williams, а на чемпионской машине ездит Валттери?

Валттери Боттас, Mercedes-AMG F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Кажется, ответ гораздо проще: ковид Хэмилтона наконец открыто показал, что уже четыре года перед нами разыгрывают спектакль.

Боттас обесценился

С момента перехода в Mercedes Боттас провел уже 78 гонок и выиграл девять из них. И лишь в четырех случаях Хэмилтон финишировал позади Валттери – в остальных пяти у Льюиса возникали проблемы. То есть финн чаще побеждает потому, что его напарник и так проигрывает гонку – не только Боттасу.

Реальная задача Боттаса – работать буфером между Хэмилтоном и всеми остальными, и подменять чемпиона на вершине, если у того что-то пойдет не так. Реальные победы у Валттери случаются от силы раз в год, и приходятся либо на старт сезона, когда Льюис еще не вкатился, либо на финиш, когда чемпион уже известен.

С задачей буфера Боттас в последние годы стал справляться очень хорошо, но это скорее следствие упадка Ferrari: еще пару лет назад конкурента Скудерии из финна не получалось. Да и сейчас его борьба с Ферстаппеном выигрывается в основном за счет сходов Макса.

Валттери Боттас, Mercedes-AMG F1 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Сам Хэмилтон регулярно нахваливает напарника, да и Тото Вольф не устает говорить, что Валттери выглядит слабым лишь из-за такого грандиозного ориентира, как Льюис. Но вот, у него был ориентир в виде Расселла, второгодки, который ездил лишь на худшей машине пелотона. И Боттас все равно выглядел очень так себе. Да, нельзя исключать, что без приключений на пит-стопе финн подобрался бы к напарнику и, может, даже атаковал его. Но разве так должен вице-чемпион смотреться на фоне дебютанта команды?

Нет никаких сомнений, что Mercedes за последние годы довела машину до такого совершенства, что может ехать не на полную мощность и все равно побеждать. Однако ежегодные титулы Хэмилтона нам подавали как превозмогания, стремление к совершенству и доминирование над сильным напарником. Теперь эта картинка рухнула.

Конечно, на фоне Расселла Боттас смотрелся получше, чем Кубица и Латифи, но считать Валттери иначе, чем середнячком, теперь не приходится. А значит, регулярные триумфы Хэмилтона над ним тоже сильно упали в цене.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Титулы Хэмилтона под угрозой?

После вчерашней гонки многочисленные эксперты заговорили о том, что Mercedes пора перестать разыгрывать спектакль и надо нанять Хэмилтону настоящего соперника, а не оруженосца. Пойдет ли на это команда? Если нет, то грядущий восьмой титул Льюиса получится совсем уж смешным, Джордж Расселл для этого постарался.

Наверняка в ближайшее время мы услышим массу оправданий для Боттаса со стороны команды. А может, и от самого Льюиса. Но мы теперь знаем, что за рулем Mercedes можно выигрывать гонки, даже впервые сев за руль этого болида, безо всяких тестов. И это на новой, непривычной трассе.

Макс Ферстаппен не так давно говорил, что на месте Хэмилтона чемпионами стали бы 90% нынешних гонщиков Ф1. Расселл это косвенно подтвердил вчерашним выступлением. Тогда что же, у нас в пелотоне 18 потенциальных семикратных чемпионов (очевидно, за вычетом Боттаса и еще кого-то одного)?

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Наверное, все-таки нет. Как справедливо заметил, например, Феттель, для семи титулов требуется не только скорость, но и стабильность. И понятно, никто не знает, смог бы Расселл стабильно выигрывать гонки или нет. Такая информация у нас вообще есть только про Хэмилтона, да Феттеля с Райкконеном в далеком прошлом. Даже молодые звезды вроде Ферстаппена и Леклера пока не проверены на стабильность. И в этом преимущество Льюиса над остальным пелотоном.

Однако понятно, что теперь вопросов к текущим победам и историческому наследию Хэмилтона будет все больше. Для чемпиона идеальным вариантом было бы совместное выступление с тем же Расселлом и победа над ним. Иначе он рискует прослыть не самым титулованным пилотом в истории, а лишь многократным победителем Валттери Боттаса. А ценность такого титула теперь стала еще ниже.