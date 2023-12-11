Мнение: машины 2024 года будут использоваться в Ф1 не один, а два сезона

Когда речь идет о технических вопросах Формулы 1, Джеймс Эллисон является несомненным авторитетом. Ведь это он создал для Mercedes те машины, что в недавнем прошлом принесли команде восемь побед подряд в Кубке конструкторов.

Между тем, еще в октябре британец заметил, что «будет крайне важно начать сезон-2024 с хороших позиций. Даже важнее, чем обычно. Впереди 2026-й с новыми правилами, и всем уже понятно, что весь 2025-й будет посвящен подготовке к смене регламента и разработке совершенно новых машин.

Весьма вероятно, что вся техника для чемпионата-2025 будет очень похожей на ту, что использовалась в 2024-м. Потому-то просто необходимо хорошо поработать перед предстоящим сезоном, если мы хотим рассчитывать на что-то серьезное, пока будем готовиться к 2026-му».

Всемирный совет FIA в Баку утвердил запрет на проведение любых продувок в трубе или расчетов в системах CFD для шасси по новому регламенту до 1 января 2025 года. Не вызывает сомнений, что с этой даты все ресурсы, которые и так жестко лимитированы, команды направят именно на перспективные разработки.

Ситуация усугубляется тем, что в 2024-м можно было бы провести какие-то предварительные приготовления (правила допускают это там, где речь не идет об аэродинамике), но окончательной версии Технического регламента 2026 года до сих пор нет. Известно, что машины станут легче и меньше в размерах, но это лишь общие слова. Конструкторам же, как известно, нужна конкретика.

Потому нет сомнений, как поступят команды – весь 2024 год они будут заниматься актуальной машиной, но едва наступит 2025-й, как переключатся на совершенно новую, чтобы получить максимум в новом техническом цикле.

Фото: McLaren Сотрудники McLaren в пункте управления новой аэродинамической трубы

На самом деле, подобный подход не является чем-то удивительным. Когда из-за пандемии переход на шасси с граунд-эффектом отложили на год – с 2021-го на 2022-й – FIA по согласованию с командами заморозила любые доработки, кроме очень небольшого списка.

Разница сейчас в том, что тогда ключевым фактором были деньги. Из-за коронавируса сам спорт и его участники потеряли значительную часть доходов, и стабильность правил стала средством экономии. Промоутерам из Liberty тоже пришлось перекраивать календарь, заново выстраивать логистику и искать иные способы сократить расходы.

Сейчас, к счастью, финансовое состояние Формулы 1 не вызывает вопросов. Спорт явно набирает силу и привлекает новых поклонников. Но именно поэтому важно избежать сценария, когда Макс Ферстаппен и Red Bull будут и дальше год за годом доминировать на трассах.

Кристиан Хорнер уже сделал прогноз, что в 2024-м пелотон благодаря стабильности правил станет еще более плотным, и его команде не повторить невероятный рекорд прошедшего чемпионата, когда Макс с Серхио Пересом одержали 21 победу из 22 возможных.

Но в то же время, совершенно понятны амбиции RBR продлить свое доминирование и в двух предстоящих сезонах.

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes-AMG

Давайте попробуем сложить слова Хорнера с той точкой зрения, которую высказал Эллисон. Получится, что на трассах продолжит солировать голландский пилот на машине из Милтон-Кинса. Быть может, соперники смогут чуть чаще, чем в 2023-м, подниматься на вершину подиума, но общая картина изменится не сильно.

Это приведет к неизбежному спаду интереса и всеобщему ожиданию 2026 года, когда на старт выйдут обновленные машины с совершенно новыми моторами, в которых половину мощности обеспечивают батареи.

А командам, которые сейчас за закрытыми дверями работают над новыми шасси, предстоит сделать очень ответственный выбор. Ведь они закладывают базис для успехов не на один, а на два следующих года.

Или, возможно, вовсе даже и не успехов…