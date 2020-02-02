Мнение: Лоуренс Стролл спасет Aston Martin

Aston Martin знают все. Ну или почти все. Звучное название, которое прочно ассоциируется с Джеймсом Бондом и красивыми машинами. И люди, не знакомые с положением дел в современном автопроме, всегда удивляются, когда узнают, что последние полвека Aston Martin регулярно оказывается перед лицом полной ликвидации.

Еще несколько дней назад знаменитой британской марке в очередной (уже никто и не скажет сходу в какой ) раз грозило банкротство и судьба на полке истории в ряду каких-нибудь Saab, Rover или Triumth. Правда, на горизонте маячили два потенциальных спасителя: китайский автогигант Geely и канадский магнат Лоуренс Стролл. В итоге акции достались Строллу и это отличная новость как для автоспорта, так и для компании Aston Martin как таковой.

С сердцем Bentley

Об этой истории не раз писала в том числе и наша редакция. В 1946 году британский промышленник Дэвид Браун увидел в газете Times объявление о продаже Aston Martin за 20 с небольшим фунтов стерлингов. Сейчас за такую сумму сложно найти подержанный спорткар в приличном состоянии, а тогда Браун купил всю компанию с потрохами.

А вскоре он приобрел чуть дороже и еще одного небольшого британского автопроизводителя – Lagonda. Последний был нужен Брауну по большому счету для одной единственной цели. В последние мирные годы в Lagonda работал легендарный инженер, когда-то оснававший Bentley Motors Уолтер Оуэн Бентли. Который успел разработать очень удачный (как и все, к чему прикладывал свой гений Бентли) шестицилиндровый двигатель.

Браун понимал: чтобы сделать Aston Martin желанной машиной, ему нужны победы в гонках. А для этого в те годы требовался в первую очередь отличный мотор. Теперь у Aston Martin такой двигатель был.

Конечно, довоенный мотор Бентли пришлось очень существенно дорабатывать. Впрочем, измененный до неузнаваемости, он стал фундаментом для всех послевоенных рядных шестерок марки и прожил на конвейере до 70-х. А в 1959 году именно рядный шестициллиндровый двигатель, уходящий корнями в конструкцию Бентли, позволил спорткару Aston Martin DBR выиграть «24 часа Ле-Мана». Этот эпизод вы могли видеть в начале фильма «Ford против Ferrari».

В 2017 году эта модель поставила еще один рекорд, став самым дорогим британским автомобилем в истории: на аукционе за Aston Martin DBR 1/1 отдали 22 миллиона фунтов, в тысячу с лишнем раз больше, чем заплатил Браун за всю компанию.

Кэррол Шэлби, Рой Сальвадори, Aston Martin DBR1/3 Фото: Motorsport Images

Так или иначе, но Браун сумел превратить Aston Martin в главный британский гоночный бренд и вдохновил писателя Яна Флеменга усадить своего героя Джеймса Бонда за руль купе DB Mark III (в фильме Бонд ездил уже на вышедшем позднее DB5).

Однако в 70-е Браун столкнулся с финансовыми трудностями и был вынужден продать компанию, которая с тех пор так и ходит по рукам.

Зеленые Ferrari

Бизнес идея Брауна была весьма проста: доказать в гонках, что его машины не хуже Ferrari, а потом продавать их тем же тиражом, что делал Энцо. И в 50-е и 60-е это срабатывало. Более того, только это и срабатывало. Как только успеху в гонках пришел конец, у Aston Martin начались десятилетия мытарств от одного владельца к другому.

В 1990 году марку спас концерн Ford, который вернул за руль Джеймса Бонда. Однако денег на разработку машин, способных обогнать Ferrari или Porsche, американцы не выделили. В итоге «Астоны» последних десятилетий – это красивые машины, которые кажутся быстрыми только до тех пор, пока на светофоре с вами не поравнялся какой-нибудь Porsche. Который, к тому же, еще и обошелся его владельцу дешевле.

2019 Aston Martin DBS Superleggera Фото: Motor1

Нет, ну право дело, невозможно свинтить два V6 от Ford Mondeo в один V12 и рассчитывать, что по техническим характеристикам это исчадие Франкенштейна сможет сравниться с сердцами Ferrari Enzo или хотя бы с Mercedes AMG V12 в каком-нибудь Pagani Zonda.

Технологии Aston Martin времен концерна Ford были на самом деле очень хороши, но всегда на полшага позади других производителей спорткаров топ-уровня. В те же годы, однако, McLaren доказал, что небольшая британская фирма вполне способна устроить миру суперкаров хорошую взбучку, представив легендарную модель F1, на десятилетие ставшую лучшей в мире.

После того, как сам Ford прошел через процедуру банкротства и был вынужден распродавать свое былое богатство, на торги выставили и Aston Martin. С тех пор небольшая британская компания кочует по рукам, не имея, казалось бы, стратегического инвестора, который, как Дэвид Браун, повел бы ее к процветанию, а именно к тому, чтобы стать Ferrari цвета BRG – британский гоночный зеленый.

При этом собственно с руководителями Aston Martin везло. И Дэвид Ричардс, и нынешний Энди Палмер обладали двумя ключевыми качествами: оба знали свое дело и любят машины. Не хватало одного: финансовой поддержки со стороны какой-нибудь крупной корпорации.

Причем вовсе не обязательно автомобильной. Обычно марки объединяют для того, чтобы строить разные машины на одинаковых платформах. Но с кем, позвольте, платформами делиться Ferrari? Пытались делиться с Maseratti, но добром это не закончилось. Так что если бы Ferrari принадлежала не владельцам Fiat Chrysler, а, скажем, компании Benetton, на качестве их машин это никак бы не сказалось.

Стролл во спасение

Главное, что нужно знать о Лэнсе Стролле – это то, что он успешный бизнесмен. Не удачливый, не богатый наследник, не владелец нефтяных полей, а именно что предприниматель, который доказал, что умеет делать успешный бизнес.

Зачем он купил Aston Martin? Ну явно не для того, чтобы его сын Лэнс выступал в Формуле 1 – он и так там выступает. Конечно, приятнее видеть младшенького за рулем Aston Martin, чем какой-то там Racing Point, но все же это не стоит 235 миллионов фунтов, которые Стролл потратиn на эту сделку.

Тогда зачем? Очевидно, с целью заработать. Но как?

Лэнс Стролл известен как специалист по раскрутке брендов и, следовательно, увеличению их продаж. Наряду с финансовой поддержкой, это именно то, что сейчас нужно Aston Martin. Компания не так давно обновила свою модельную линейку и даже разработала свой первый кроссовер DBX, а принесенные канадцам инвестиции позволят запустить машину в серию. На подходе и два среднемоторных суперкара: Valkyrie и Valhalla, которые пусть не станут массовыми, но должны будут вернуть британскую марку в стан производсителей самых передовых машин в мире.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: Aston Martin

Так что по части техники Энди Палмер уже сделал то, чего не удавалось его предшественникам под патронажем Ford. Дело осталось за малым: оплатить запуск в серию всего этого великолепия и продвинуть бренд во всем мире до уровня Ferrari. А там, гляди, и продажи вырастут до уровня итальянской марки.

Продвижению несомненно будут способствовать успехи в Формуле 1. И тут важно понимать, что после смены имени Racing Point будет обязана если не выиграть чемпионат, то как минимум пробиться на один уровень с лидерами. Сделать это будет не просто, ну так и Дэвиду Брауну в пятидесятые не сразу удалось выиграть «Ле-Ман». А учитывая слухи о возможном уходе Mercedes и даже о сворачивании гоночной программы Red Bull, конкурировать Aston Martin предстоит в первую очередь с Ferrari и, возможно, с McLaren. С удовольствием посмотрю на такую битву имен.

Есть только одна вещь, которая немного смущает. Стролл купил Aston Martin именно сейчас, потому, что акции этой компании в последние месяцы сильно подешевели. Одновременно выросли акции другого, еще недавно нишевого автопроизводителя.

Вы не поверите, но вторым по величине капитализации автоконцерном в мире после Toyota сейчас является Tesla. В планах Aston Martin также был переход на электротягу. Но Лоуренс Стролл этот пункт вычеркнул. В заключенном им соглашении прямо прописан запрет на инвестиции в электротранспорт как минимум до 2025 года.

Стролл делает ставку на продажи прекрасных бензиновых машин с великолепным дизайном, отличной скоростью и духом старой доброй Англии. Преимущество которых будет доказано на гоночных трассах. Не устарела ли эта концепция?



