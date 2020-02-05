Мнение: Лэнс Стролл будет побеждать. Смиритесь

Покупка Лоуренсом Строллом акций Aston Martin и грядущий ребрендинг Racing Point в честь британской марки навели шороху в Формуле 1. Причин на то ровно две. Во-первых, теперь Стролл и Aston Martin точно не поучаствуют в спасении Mercedes, и шансов на сохранение чемпионской команды стало меньше. Во-вторых, в чемпионате явно намечается появление новой топ-команды.

Согласитесь, появление в Ф1 такого громкого бренда вкупе с полумиллиардными инвестициями в него со стороны инвесторов явно говорят о глобальных планах. Канадец хочет вывести любимую марку Джеймса Бонда в топ продаж, а Формулу 1 будет использовать в качестве маркетингового инструмента. И значит, новая Aston Martin обречена на хорошее финансирование и большие цели. А такое сочетание, как правило, ведет к успеху. У Mercedes вот получилось.

Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но в этом красивом уравнении по превращению золушки-Force India в нового претендента на чемпионство есть еще один пункт: Лэнс Стролл. Именно увлечение сына в свое время привело Лоуренса в Ф1: сначала спонсором Williams, потом спасителем Force India, владельцем Aston Martin. Насколько очевидно, что в ближайшее время команду ждут большие вложения, настолько же очевидно, что одно место пилота на ближайшие годы в ней уже занято. И на этого пилота будут делать ставку.

Понятно, что Ф1 для Стролла-старшего теперь не просто баловство, а важная составляющая бизнеса. Но сына-то он в сторону не подвинет. И если из Aston Martin будут делать чемпионскую команду, то Стролл-младший – главный кандидат в добытчики титула. И если с титулом в Ф1 никому ничего не гарантировано, то на подиуме мы Лэнса уж точно теперь еще не раз увидим. Причем, с высокой вероятностью, и на верхней ступени в том числе. И на то есть несколько причин.

Стролл – неплохой пилот

Появление Лэнса в Ф1 было встречено огромным скепсисом. В основном из-за состояния его отца. Дескать, появился мажор, которому папа купил место в кокпите. Удивительно, но сын миллионера Ландо Норрис такой реакции избежал, хотя тоже попал в чемпионат в юном возрасте и всего лишь с титулом европейской Формулы 3 кармане – у Лэнса в активе есть такой же. Да, Ландо еще в Ф2 успел неплохо выступить, но ему просто пришлось чуть дольше ждать своего места. Но разница в восприятии двух представителей золотой молодежи мотивирована скорее личным обаянием Норриса и повышенного внимания прессы к состоянию Стролла-старшего.

Если же мы будем смотреть на чисто спортивные показатели, то к Лэнсу сложно придраться. Он с первой попытки выиграл итальянскую Ф4, в 16-летнем возрасте пришел в евро Ф3, и за полгода раскачался до подиумов и победы. А на второй сезон просто уничтожил соперников, среди которых был, например, Джордж Расселл.

В претензию Строллу ставили то, что для победы на него работала лучшая команда молодежных серий – Prema. Как будто Шарля Леклера до Ф1 довела не она же. А ведь в титулах монегаска, что-то, никто не сомневается.

В Ф1 над Строллом (в России с подачи одного известного комментатора) сначала насмехались, а шесть гонок без очков никак не шли Лэнсу на пользу. Но затем канадец освоился в новом чемпионате и оторвал для Williams подиум в Баку. Последний на данный момент подиум великой команды. В дебютный сезон Лэнс всего на три очка отстал от опытного Фелипе Массы. При этом бразилец 20 очков набрал на старте сезона, в тех самых шести гонках, что дебютанту потребовались для привыкания к команде и Ф1 в целом. Даже если вычесть тот самый подиум, который стал возможен благодаря редкому стечению обстоятельств, Лэнс все равно обыграл Фелипе на отрезке начиная с Канады – 25-23.

На второй год дела у Williams пошли совсем плохо, но Стролл все равно переиграл своего напарника Сергея Сироткина. И по очкам, и по попаданиям в топ-10.

Наконец, в прошлом году Лэнс держал экзамен на фоне Чеко Переса, и по результатам потерпел полное поражение. Но, будем объективны, Перес вообще всех своих соперников, кроме Баттона, побеждал. В том числе, например, Нико Хюлькенберга. При этом сам Чеко не уставал хвалить напарника, отмечая его гоночный темп. Все, конечно, заподозрили мексиканца в попытках подлизаться к новому владельцу команды. Но не забывайте, что Перес был в чемпионате задолго до Стролла-старшего, менял команды, и никогда не испытывал проблем с поиском финансирования. Проще говоря, у Чеко нет нужды кого-либо задабривать. Кроме, может быть, Карлоса Слима.

Да и за Стролла, действительно, говорят его выступления в гонках. Как правило, Лэнс отыгрывал несколько позиций уже на старте и почти никогда не финишировал ниже, чем стартовал. Судите сами: средняя позиция канадца в квалификации в прошлом сезоне – 15,8, в гонке – 12,2. И это если считать два схода за 20-е места. Без них разница между стартом и финишем была бы еще выше.

Лэнс – прорывной пилот, который явно прибавил во второй половине прошлого сезона. И можно ждать, что в 2020 году он станет еще лучше.

Ахилэнсова пята

Главная причина критики Стролла – квалификации. Здесь у канадца действительно полный ахтунг. Прошлогодние десять Гран При подряд без выхода из первого сегмента стали чуть ли не самым заметным достижением Лэнса в карьере. Но, к его чести, Стролл-младший смог поправить ситуацию. После летнего перерыва он всего трижды закончил борьбу в Q1 – у Переса такой же результат. Да и в Q3 оба пилота Racing Point вышли по одному разу. Так что картина более-менее выровнялась.

Это, конечно, не отменяет того факта, что Строллу надо работать над своими субботами. Сейчас его результаты в этой части уик-энда явно не соответствуют ни возможностям машины, ни его собственным амбициям. Но тут еще надо разобраться, сам Лэнс не умеет выжимать максимум на одном круге, или, например, команде стоит поработать над настройками его машины.

К тому же, прошлогодняя Racing Point явно не была самой быстрой машиной в чемпионате. Если вложения Стролла-старшего позволят команде шагнуть в число лидеров, то даже небольшие провалы в квалификации не будут критичными. Как мы уже сказали, Стролл умеет прорываться на старте и улучшать позиции. А поулы – совсем не обязательный атрибут чемпиона. Иначе сейчас титул был бы у Шарля Леклера, а Льюис Хэмилтон бодался за второе место с Валттери Боттасом.

Маркетинг

Куда без него. Взаимодействия с публикой были важны в Ф1 еще в прежние годы, недаром Берни Экклстоун не раз говорил, что хочет видеть чемпионом Хэмилтона, а не Феттеля – ведь Льюис более медиен. А с приходом Liberty, Ф1 окончательно повернулась лицом к продвижению и рекламе. А еще – к североамериканскому рынку.

Пока владельцы чемпионата только ведут переговоры о гонке в Майами, но наверняка понимают, что и американский гонщик чемпионату нужен. Успешный гонщик. Претендентов из США пока не видно, но парень из соседней страны, говорящий на том же языке, наверняка должен быть фанатам из Штатов поближе, чем европейцы. К тому же, Канада – сама по себе важный рынок, еще и давно любящий Формулу 1. В общем, успешный пилот из Северной Америки был бы Ф1 как нельзя кстати.

Ситуацию понимает и Стролл-старший. Он пришел в Aston Martin как спаситель, а добавка в виде сына-чемпиона, прославляющего бренд в самый престижных гонках планеты ему никак не помешает. Поэтому успех Лэнса порадует не только Лоуренса-отца, но и Лоуренса-бизнесмена.

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Конечно, никакие вложения, никакие маркетинговые соображения не делают пилотов чемпионами. Завоевание титула – комплексное достижение, которое требует совпадения множества факторов. Однако сочетание навыков, вложений и ожиданий говорят о том, что в ближайшие годы мы можем ждать от Лэнса Стролла прорыва. Если не в чемпионы, то наверняка в пилоты топ-команды, стабильно попадающего на подиум. И кто тогда будет смеяться над рента-драйвером?