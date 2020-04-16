Мнение Купера: Новое снижение расходов выгодно даже топ-командам

Адам Купер – обозреватель глобальной редакции Motorsport.com. Работает в паддоке Формулы 1 с 1985 года, а на протяжении последних 25 лет не пропустил ни одной гонки.

Сегодня состоялась очередная телеконференция с участием глав команд Формулы 1 и руководства чемпионата – и на ней опять должен был обсуждаться вопрос о дальнейшем ограничении расходов.

Эта тема в какой-то момент стала чуть ли не главной – особенно на фоне усталости от попыток с помощью логики понять, когда же стартует сезон. Вопрос действительно важный – ведь ограничение бюджета защищает не только небольшие коллективы, но и топ-команды. Если гонка вооружений и затрат будет развиваться бесконтрольно, вопрос будет не в том, потеряет ли какая-либо из команд большой тройки приставку «топ-» – а какая именно это будет команда и когда конкретно это произойдет.

Попаданию вопроса о затратах в центр внимания способствуют еще два фактора: усложнившая финансовую ситуацию эпидемия – и истекающий в конце этого года Договор согласия. То есть в теории ближайшей осенью все 10 команд могут покинуть Формулу 1 – и даже неустойку руководству чемпионата не должны будут заплатить в утешение. И руководство Ф1 понимает, что нынче не до шуток.

11 по 10-балльной шкале

Не зря Росс Браун на прошлой неделе говорил об этом сезоне как шансе перезагрузиться. И даже использовал при этом метафору – мол, если бы существовал измеритель необоснованной щедрости с 10-балльной шкалой, в Формуле 1 он показал бы 11. То есть самое время перестать швыряться деньгами.

В роли технического директора Ferrari или совладельца Mercedes Росс Браун мог бы смотреть на ситуацию по-другому, но сейчас он выступает за снижение расходов Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Напомним, изначально FIA и Формула 1 предлагали ограничить расходы команд 130 миллионами долларов в год. В итоге сошлись на сумме в 175 миллионов – причем за пределами лимита остались сразу несколько статей (зарплаты пилотов, трех наиболее высокопоставленных менеджеров, расходы на маркетинг и т.д.). На деле это значило, что уменьшить траты придется только 3-м командам из 10-ти – неудивительно, что это Mercedes, Red Bull и Ferrari.

Правило о 175 миллионах не успело вступить в силу (оно должно было сделать это ближайшей зимой), как команды согласовали дальнейшее понижение лимита до 150 миллионов. Но некоторым и этого мало: McLaren предлагает границу в 100 миллионов – эксперты же считают, что реально перенести ее на отметку в 125 миллионов.

Лидерам Ф1 такая постановка не нравится. Аргументов хватает: от организационных (топ-команды тратят деньги в том числе на разработку и производство узлов и деталей для клиентов-середняков) до общечеловеческих (сокращение бюджета обернется увольнениями).

Руководитель McLaren Зак Браун озвучивает и еще одну причину – корпоративную:

Успехи Mercedes в Ф1 изменили имидж марки – это больше не пенсионерская машина, а модный современный автомобиль. Большие боссы видят, что вложения в Формулу 1 приносят отдачу – и хотели бы повышать ставки. Вкладывать еще больше ради еще большей выгоды.

Опять же, не стоит забывать о призовых, которые получают лидеры чемпионата от его организаторов – нетрудно догадаться, что эти деньги жгут руки и просто-таки заставляют задуматься о новой аэродинамической трубе или расширении штата в отделе подвески.

Можно порадоваться за людей в штаб-квартирах Mercedes или, к примеру, Red Bull – однако для Формулы 1 трех команд-участниц маловато. Правда же в том, что даже 100 миллионов долларов в год (особенно с учетом всех перечисленных выше исключений) в целом достаточно, чтобы выступить двумя болидами в двух десятках гонок. А если какая-то команда считает необходимым держать в штате триста специалистов по аэродинамике или вывозить на каждый этап пятьдесят инженеров – это ее личная точка зрения, а не безусловная истина.

McLaren считается одним из наиболее богатых середняков, однако генеральный директор команды Зак Браун – один из главных лоббистов радикального снижения расходов Фото: Erik Junius

«Может быть, это звонок будильника, – продолжает Зак Браун. – Знак, что нельзя больше полагаться на благоприятный расклад, что надо увидеть недостатки своей бизнес-модели и принять жесткие решения ради общего будущего. Два года назад многим казалась невероятно маленькой сумма в 130 миллионов – а теперь мы на полном серьезе обсуждаем 125 миллионов. Потому что кризис открыл многим глаза. И именно поэтому мы так много говорим о дальнейшем снижении лимита бюджетов».

Умеренность полезна всем

Одним словом, суть примерно такова: печально, что кто-то из сотрудников команд в результате потеряет работу – но если не ужаться, без работы рискуют достаточно быстро остаться вообще все сотрудники конкретной команды.

Если по правде, то сейчас в Формуле 1 нет ни одной команды, которая приносила бы прибыль, – заявляет Браун. – И это черт знает что, если посмотреть на размер призовых и спонсорских денег. В футболе была похожая история несколько лет назад. Сначала все швыряли деньги, забывая посчитать, сколько заработали. А потом начались банкротства.

Эксперты и болельщики Ф1 уже вовсю составляют «черные списки» команд, которые рискуют не пережить нынешний кризис – в заголовках меняется только количество «обреченных» коллективов. По одним подсчетам, их три, по другим – пять. Но эту схему можно упростить. Из 10-ти выступающих в чемпионате коллективов 7 хотят упрочить свое финансовое положение и сократить отставание от лидеров. Ограничение бюджета помогает выполнить обе этих задачи – и тем самым сделать чемпионат привлекательнее для зрителя. При этом не стоит думать, что Haas одним прыжком догонит Mercedes: командам-середнякам не так просто собрать и 125 миллионов, которые лидерам кажутся скромными.

В гонках категории TCR (включая Кубок мира WTCR) организаторы могут волевым решением увеличить массу машины или снизить мощность мотора. В Формуле 1 на такие меры идти не готовы Фото: WTCR

«Всегда есть возможность ввести какие-нибудь гандикапы – балласт для победителя предыдущей гонки, какие-нибудь перевернутые решетки, – рисует альтернативные варианты Росс Браун. – Но для нас это выходит за пределы честного соревнования. И не думаю, что это могло бы быть интересно самим командам и болельщикам».

Конечно, если в штаб-квартире Mercedes уже лежит заготовка пресс-релиза об уходе из Формулы 1 через пару лет, есть смысл сражаться за возможность потратить больше денег и завоевать еще пару титулов, еще сильнее оторвавшись от конкурентов. Но если богатая команда видит себя в чемпионате мира в долгосрочной перспективе, жертва в виде сокращения затрат сегодня будет жертвой в кавычках. Потому что будет сделана в своих же интересах.