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Формула 1 / Мнение

Мнение Купера: Хорошо владеть Формулой 1. Во времена эпидемии – особенно

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Мнение Купера: Хорошо владеть Формулой 1. Во времена эпидемии – особенно
Автор:
5 апр. 2020 г., 12:52

Конца кризису пока не видно – и многие уже предлагают всерьез рассмотреть вариант, когда Ф1 в этом году не проведет ни одной гонки. Казалось бы, для чемпионата это будет концом света. Однако для организаторов турнира ситуация даже такая ситуация выглядит далекой от безнадежной

Адам Купер – обозреватель глобальной редакции Motorsport.com. Работает в паддоке Формулы 1 с 1985 года, а на протяжении последних 25 лет не пропустил ни одной гонки.

Пока все выглядит сравнительно неплохо. У нас есть календарь с 14 гонками – плюс 6 этапов, которые должны были пройти весной и ждут новых дат (напомню, что бесповоротно отменены пока только два Гран При, в Австралии и Монако). Чейз Кэри обещает нам сезон, который будет состоять из 15-18 гонок – но не надо быть прорицателем, чтобы разглядеть высокую вероятность переноса старта сезона на еще более поздний срок. И не надо быть профессиональным финансистом, чтобы понять: с деньгами у Ф1 в этом году не все будет хорошо.

В прошлом году чемпионат мира заработал примерно 2 миллиарда долларов. Главные источники дохода при этом – продажа прав на телетрансляции (38 %), взносы от организаторов гонок (30 %) и поступления от спонсоров (всего 15 %). И все они в условиях неопределенности с календарем могут принести существенно меньше денег, чем планировалось изначально.

 

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Прежде всего, отмена каждой (за исключением Гран При Монако) гонки – это потеря промоутерского взноса в 30-50 миллионов. Телекомпании вполне могут потребовать уменьшения своих платежей при резком сокращении количества этапов – ведь это уменьшает количество рекламы, которую можно показать и с помощью которой можно «отбить» затраты на покупку прав. Нюансы договоров с крупными спонсорами вроде Heineken или DHL нам неизвестны – но наверняка и там ситуация, когда в чемпионате несколько месяцев ничего не происходит, не прописана как нормальная.

Что говорят эксперты

Рейтинговое агентство Moody`s на этой неделе присвоило Формуле 1 (точнее, компании Alpha Topco Ltd – владельцу коммерческих прав на чемпионат мира) не самый хороший кредитный рейтинг В2 и сопроводило свою оценку ремаркой: «Прогноз изменен с благоприятного на неблагоприятный». Ниже перечислены разнообразные факторы риска – но их может назвать каждый, кто в последние недели оказался в карантине и заходит в интернет по триста раз за день.

 

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Правда, специалисты Moody`s не ограничились влиянием коронавируса. Они вспомнили, что в этом году заканчивается Договор согласия, регламентирующий отношения команд и организаторов чемпионата. А также обратили внимание, что зимой истекут контракты с достаточно большим количеством телекомпаний, работающих в ключевых для Ф1 странах – и необходимость заново согласовывать условия сотрудничества также добавляет ситуации неопределенности. Так что же – чемпионату мира не приходится ждать ничего хорошего?

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При наличии такого набора факторов риска общий вывод экспертов Moody’s выглядит немного неожиданным – они видят в конце тоннеля достаточно яркий свет. Причем даже в случае, если сезон 2020 года не состоится вообще.

По мнению аналитиков, чемпионат мира способен в течение года залечить раны – конечно, при условии, что будет подписан Договор согласия, а миру не будет грозить новый опасный вирус. Деловые эксперты, анализируя Формулу 1 как коммерческое предприятие, указывают на «гибкий подход к расходам, низкий уровень требующихся капиталовложений и позитивное влияние многолетних контрактов на стабильность финансовых поступлений» – но все эти умные выражения можно свести к простой фразе: запас прочности у Формулы 1 сейчас приличный.

Причем этот запас тщательно измерен: по оценкам Moody’s, в последний день прошлого года у организаторов чемпионата мира было 400 миллионов долларов на счетах плюс была доступна кредитная линия в 500 миллионов. Эксперты утверждают: такого запаса наверняка будет достаточно, даже если отмена всех Гран При полностью лишит Ф1 промоутерских и телевизионных денег. Вдобавок пока на ногах крепко держится и материнская компания Liberty Media, к которой при необходимости можно обратиться за помощью.

 

Фото: Erik Junius

Стоит также вспомнить, что самая большая статья затрат – это выплаты командам. Причем выплаты не за сам факт существования, а за участие в соревнованиях. Нет соревнований – нет и выплат. В предыдущие годы доля этих выплат в расходах Формулы 1 оценивалась примерно в 70 %. Если сложить доли доходов Ф1 от телетрансляций и промоутерских взносов, получатся те же самые 70 %. Совпадение? Даже если так – то совпадение, весьма удобное для организаторов чемпионата мира. И позволяющее экспертам утверждать, что один «мертвый» год Формула 1 как бизнес способна пережить с минимальными потерями.

«Сила и привлекательность бренда Формулы 1 дают определенную защиту от факторов риска, которые сейчас работают на рынке», – подводят итоги специалисты Moody’s. Однако в их отчетах ничего не говорится о том, в каком состоянии выйдут из нынешнего кризиса команды. Конечно, это совсем другая история – но в отсутствие машин на старте от 400 (или сколько там останется к концу года) миллионов на счетах будет не так много толка…

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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