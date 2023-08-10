Мнение: куда приведут Alpine отставки ключевых сотрудников
Свидетельство царящей неразберихи или важный шаг на пути к долгожданному успеху? Джонатан Нобл попробовал разобраться в том, что происходит с Alpine и поможет ли ей увольнение главы команды Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна
Долгие годы в Формуле 1 бытовала уверенность, что добиться результатов можно только благодаря кадровой стабильности, инвестициям и здравой оценке ситуации. Alpine, решив расстаться с ключевыми сотрудниками, пошла в прямо противоположном направлении.
При этом складывается ощущение, что команда в последнее время откровенно мечется из крайности в крайность, не имея вообще никакой глобальной стратегии.
Три недели назад был назначен вице-президент Alpine по спорту Бруно Фамен, пост которого должен был стать промежуточным между гендиректором всей компании Лораном Росси и руководителем команды Сафнауэром.
Такой шаг объяснили стремлением отладить структуру управления и упростить подотчетность. При этом озвученный еще в начале 2021-го «план 100 гонок», посвященный возвращению команды к победам, остался в силе.
«Нет никакой необходимости что-то менять», – заверил Фамен.
Прошла неделя, и прозвучал следующий анонс. На этот раз ушел Росси. Он остался в структурах Renault, чтобы заниматься некими специальными проектами, а новым главой бренда стал бывший инженер Ferrari и Alfa Romeo Филипп Криеф.
В этой перестановке многие увидели выгоду для Сафнауэа. Хорошо известно, что они с Росси не были закадычными друзьями, потому удаление топ-менеджера из уравнения должно было улучшить положение Отмара.
Незадолго до своего увольнения американский менеджер заявил: он верит, что босс Renault Лука де Мео даст ему достаточно времени, чтобы привести Alpine F1 к успехам. Речь шла о том самом плане в 100 гонок, рассчитанном до 2026 года.
«На это требуется время, – говорил Отмер, рассеждая о терпеливости де Мео. – На все требуется время. Я знаю, что Лука – человек слова. И он дал мне слово: у нас есть сто гонок, чтобы прийти к победам. Порой вам нужно отойти на полшага назад, чтобы затем сделать два вперед.
Я не сомневаюсь, что Лука будет верен своему слову и предоставит мне необходимое время».
Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1 Team
Фото: FIA Pool
«И вдруг эта гибкость куда-то исчезает…»
С момента, когда были сказаны эти слова, прошло лишь несколько дней. Команда ужасно выступила в Венгрии – ее гонщики столкнулись на старте. И хотя виновником их аварии, вообще говоря, был Чжоу Гуаньюй, это уже не могло спасти ситуацию.
На фоне общего недовольства разногласия между Сафнауэром и его боссами в отношении того, как именно двигаться идти к успеху и сколь долгим получится этот путь, в такой ситуации окончательно стали непреодолимым препятствием для дальнейшего сотрудничества.
Очень важно, что по одну сторону баррикад с главой команды оказался и Алан Пермейн – человек, который, как казалось многим, навсегда прописался в Энстоуне. Он тоже не согласился с большими боссами по принципиальным вопросам.
И решающим фактором стало именно эти разногласия – а вовсе не сомнения в том, что Сафнауэр с Пермейном смогут достичь поставленных целей.
Об этом сказал Бруно Фамен: «Мы никогда не теряли своей уверенности в них. Просто мы занимаемся проектом, в котором критически важно, чтобы все смотрели на ситуацию одинаково – и топ-менеджмент, и команда.
Мы работаем сообща, но в какой-то момент стало ясно, что у нас существуют расхождения во взглядах. Мы участвуем в соревнованиях с невероятным уровнем конкуренции. И если нет стопроцентного совпадения позиций, то по собственному опыту любому понятно – продолжать сотрудничество ни к чему. И каждому лучше идти своей дорогой».
По ходу Гран При Бельгии Фамен еще раз подтвердил, что в компании Alpinе рассчитывают действовать иначе и прийти к успеху быстрее, чем предполагали Сафнауэр с Пермейном.
С одной стороны, вера Alpine в собственный силы впечатляет. Но с другой, она контрастирует с тем, что думает по этому поводу весь остальной паддок Ф1, рассуждая о возможностях команды.
Всего несколько недель назад глава Ferrari Фредерик Вассер рассуждал о том, сколь велика инерция команд при движении вперед.
«Казалось бы, мы действуем максимально гибко, – отметил француз. – Мы решаем проблемы, порой за одну ночь способны разобраться с очень сложными задачами или исправить машину в перерыве между двумя Гран При.
Но реалии нашего бизнеса таковы, что при необходимости скорректировать курс корабля эта гибкость куда-то исчезает. Когда мы хотим пригласить кого-то, на это требуются не дни, а годы.
Пару недель назад я подписал контракт с одним топовым парнем, но он сможет начать работу у нас только с 2025 года и повлиять лишь на машину для 2026-го.
Это очень долгое ожидание. Но другого пути нет. Следует признать, что это базис Ф1. Если остановиться в какой-то момент, затем эффект будет даже более негативным».
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вредная стабильность
Сафнауэру благодаря долгим годам работы в Ф1 были прекрасно известны все эти особенности. Он тоже договорил о переходе в Alpine нескольких серьезных фигур, но приступить к работе все они смогут только несколько месяцев. Увы, расторжение трудовых договоров можно ускорить лишь одним способом – большими деньгами.
Есть в истории Alpine и еще один важный момент. Помнится, еще Альберт Эйнштейн подметил, что довольно нелепо повторять одни и те же действия, рассчитывая при этом на различные исходы.
Фамен объяснил, что перестановки вызваны желанием поскорее увидеть результаты. По его словам, стабильность в данном случае вредна, так как мешает поменять направление развития. А именно это, как заверил француза, сейчас необходимо команде.
То, что раду такой цели придется потерять опытных сотрудников, вице-президент прокомментировал следующим образом: «Стабильность приводит к тому, что вместо прогресса вы постоянно добиваетесь одних и тех же результатов.
Если присмотреться повнимательнее к нынешним топ-командам, все они отличаются. Однако каждой из них необходимы были перемены, чтобы двигаться вперед. Стабильность в такой ситуации контрпродуктивна».
Фамен отказался назвать ситуацию в Alpine хаосом – и заверил, что у французов есть четкое понимание, чего и как добиваться.
«Понятно, что в последних событиях нет ничего приятного, – сказал он про отставки. – Но в действительности они значат, что у Alpine есть план, и мы по-настоящему хотим претворить его в жизнь.
Эти перестановки, разумеется, не назвать каждодневными событиями. Но есть глобальная картина, и если помнить о ней, во всем можно увидеть общую логику.
Мы не пытаемся получить выгоду здесь и сейчас. Цель в том, чтобы развивать бренд, а для этого нужно развивать команду Формулы 1».
Бруно Фамен, исполнительный директор Alpine F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Но за этими амбициозными заявлениями последовало признание, что пока даже в самой Alpine не вполне представляют, как быть дальше.
«Думаю, нам стоит многое поменять в этом проекте, – признал новый босс. – Но прежде мне необходимо увидеть реальную ситуацию в команде, на нашей базе, а также понять, как взаимодействуют конструкторы шасси и мотористы. Только после этого можно принимать соответствующие решения».
Пока что в краткосрочной перспективе Alpine продолжит работать так же, как прежде. Необходимо готовить улучшения для шасси и продолжать работу с FIA, чтобы все же склонить руководство спорта к выравниванию сил моторов. Сам Фамен пока занимает роль главы коллектива, но, скорее всего, покинет ее, когда отыщется новый руководитель.
Если же говорить о более дальних планах, то с ними ясности куда меньше. Реализация уже упоминавшегося плана 100 гонок, который предусматривает выход в число лидеров пелотона к 2026 году, пока явно буксует. Потому нужны быстрые и серьезные шаги, чтобы нагнать первоначальный график по ходу предстоящей зимы и следующего сезона.
Но в паддоке трассы в Спа, обсуждая ситуацию в Alpine, один знающий инсайдер выразил мнение, что уволить ведущих сотрудников было куда проще, чем отыскать дорогу к успехам.
«Я сильно удивлюсь, если после такого они смогут быстрее чего-то добиться, – заметил он. – Скорее, они сами себя отбросили на пять лет назад».
Разумеется, боссы Alpine еще имеют возможность доказать, что такая точка зрения является ошибочной.
Пьер Гасли, Alpine A523
Фото: Эрик Юниус
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