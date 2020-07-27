Мнение: куда идти Пересу, если его не возьмут в Aston Martin

Себастьяна Феттеля чем дальше, тем больше сватают в команду Лоуренса Стролла, которая этой зимой сменит название с Racing Point на Aston Martin.

Пока возможны самые разнообразные сценарии. Себ может решить, что не хочет выступать за нее или же готов начать сотрудничество, но лишь с 2022 года, чтобы взять отпуск перезарядить свои батареи. Оба варианта оставляют Пересу и его спонсорам еще сезон, чтобы найти подходящий вариант на будущее.

Здесь можно попробовать договориться с кем-то еще или остаться в Aston в качестве резервного гонщика. Может статься, что эта идея вполне оправдает себя.

Но пока мексиканец явно намерен побороться за то, чтобы сохранить свое место на 2021 год. Как минимум, у него есть на это действующий контракт. А уж если Стролл-старший настроен решительно и готов разорвать соглашение со всеми полагающимися штрафами – тогда можно будет оглядываться по сторонам.

Надо признать, что все самые интересные места на будущий год уже заняты. Однако у Серхио есть весьма важное для современной Ф1 сочетание очевидного таланта и надежных финансовых тылов. Но даже учитывая поддержку мексиканского миллиардера Карлоса Слима и его компании Telmex, реализовать два самых очевидных варианта будет не так просто. Варианты эти – Haas и Alfa Romeo.

Серхио Перес за рулем Sauber Ferrari, 2011 год Фото: Motorsport Images

Сценарий 1. Возвращение в Хилвиль

Уже стало забываться, но в свое время Перес входил в Академию Ferrari и по протекции Скудерии провел два сезона в Sauber – той самой команде, что сейчас называется Alfa Romeo.

Та программа стала возможной в результате тесного взаимодействия Слима и Ferrari. Стороны сохранили хорошие отношения, что оставляет неплохие шансы договориться как с Haas, так и с Alfa Romeo. Не говоря уж о том, что прежде у обеих команд уже были мексиканские спонсоры.

История с Alfa на первый взгляд выглядит более понятной. Серхио выступал за Хинвиль в 2011 и 2012 годах, добившись тогда заметных результатов. Как и в случае с Кими Райкконеном, возвращение к истокам многим наверняка понравится.

У коллектива сейчас другие владельцы и руководители, но наладить связи будет несложно. Глава Alfa Фредерик Вассер отлично знаком с Telmex еще по работе в «младших» формулах.

Главный вопрос в том, чье место Перес сможет занять в команде. Как известно, одного гонщика в Хинвиле выбирают сами, второго им называет Ferrari. Рассчитывать на вторую вакансию Пересу не приходится – за Антонио Джовинацци уже выстроилась плотная очередь претендентов из Академии [во главе с Миком Шумахером и Робертом Шварцманом].

Потому говорить приходится лишь о месте Кими. Но освободит ли его финский чемпион мира – сейчас, видимо, знает только он сам.

Кевин Магнуссен, Haas, и Серхио Перес, Racing Point Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сценарий 2. Покорение Америки

Попытка перейти в Haas обещает больше сложностей. Как мы все знаем из недавних слов Ромена Грожана про слона, будущее этого роекта пока не определено на 100%.

По ходу прошлого сезона Джин Хаас подозрительно часто говорил о том, что Формула 1 требует огромных инвестиций и практически не оправдывает их. Громкий скандал с бывшим титульным спонсором Rich Energy подлил масла в огонь.

Конечно, ограничение бюджетов явно стало мощным аргументом в пользу того, чтобы продолжать выступления, но все осложнил тот факт, что Ferrari SF1000, от каторой Haas в действительности использует даже больше узлов, чем Alfa Romeo, вышла не слишком быстрой.

Потому пока нет уверенности, что американский бизнесмен захочет подписывать новый Договор Согласия.

Но если его ответ в итоге окажется отрицательным, это вовсе не значит что проект будет полностью закрыт. Если найдется серьезный покупатель, готовые разделить финанстрование, Хаас почти наверняка согласится объединить усилия и продолжать выступления.

Теоретически в таком качестве может выступить именно Слим. Он хорошо знает Haas по временам выступления там Эстебана Гутьерреса, пусть даже в итоге пилот был фактически уволен. Новое партнерство – да еще под вывеской спасения Haas в Ф1 – могло бы получиться примечательной историей.

Карлос Слим-младший и владелец Haas F1 Team Джин Хаас Фото: Sutton Images

Если говорить о полной продаже, то этот сценарий куда менее вероятен. Во-первых, на это нужно куда больше средств, во-вторых, у Слима и Telmex, несмотря на серьезный опыт поддержки гоночных проектов, никогда не было возможности непосредственно руководить командой. А это точно не обещает легкой жизни.

Если развивать идею с выкупом доли в Haas, то в этом случае можно представить команду, в которой одного пилота будут определять мексиканцы, а второго Ferrari.

Можно было бы сделать техническое сотрудничество с Маранелло даже более тесным, чем сейчас, доведя его до уровня молодежного коллектива – как AlphaTauri при Red Bull.

К слову, если уж говорить об инвестировании, то сейчас продается и команда Williams. Но этот вариант не столь привлекателен. Во-первых, надо выстраивать отношения с Mercedes, во-вторых, у Джорджа Расселла и Николя Латифи есть контракты на 2021 год, и в третьих – что, пожалуй, самое важное – команда из Гроу интересна еще ряду покупателей, у которых на нее совсем иные планы.

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Серхио Перес, Racing Point, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Сценарий 3. Мексиканский бычок

Что ни говори, но оба клиента Ferrari пока совершенно не радуют своей формой в нынешнем сезоне. Возможно, что-то изменится к лучшему в ближайшие месяцы, но если уж Перес и его спонсоры ищут хорошее место, так почему бы не замахнуться на что-то по-настоящему серьезное. На Red Bull.

Кристиан Хорнер и Хельмут Марко наперегонки уверяют, что очень довольны Алексом Элбоном, которому ничто не угрожает, а равно отрицают возможность возвращения Феттеля. Но у обоих наверняка на подкорке отложена мысль, что если к сентябрю-октябрю им все же придется признать необходимость замены пилота, немец еще останется свободным агентом.

Если не будет, то придется давать второй шанс Даниилу Квяту или Пьеру Гасли. Это возможно, но подобное выглядит не слишком интересно. И вот тут-то может появиться вариант взять в напарники к Максу Ферстаппену Серхио Переса.

Тот опытен, имеет в паддоке реноме машины по зарабатыванию очков и – признаемся откровенно – является именно тем, кто поможет Red Bull и Honda значительно повысить свои шансы в сражении за Кубок конструкторов. Ведь только имея две одинаково сильных машины, можно рассчитывать на какое-то тактическое сражение с Mercedes в гонках.

Кроме того, не стоит забывать, что с 2020-го «Быки» лишатся финансирования от Aston Martin, что оставляет серьезную дыру в бюджете и много свободного места на машине. Тут Перес тоже может оказаться весьма кстати.

Вопрос только в том, что тут требуется очень точно выбрать момент. Команда не хочет лишать Элбона шанса, но из-за плотного календаря гонки идут одна за другой, и принимать решение придется уже скоро. Переговоры с мексиканцами тоже будут не одномоментными. Те уже начали консультации с Alfa Romeo и Haas, потому захотят услышать от Хорнера с Марко что-то конкретное.

В любом случае, этот захватывающий детектив должен завершиться в ближайшие дни. Если Лоуренс Стролл не объявит о расторжении контракта со своим пилотом до конца ибля, значит, Пересу можно будет не искать себе новое место на 2021 год.