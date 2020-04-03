Мнение: Коронавирус – это невесело, но Формулу 1 теперь ждут три лучших сезона в истории

Глава команды Honda в MotoGP Альберто Пуч недавно похвалил руководство своей серии за поведение в кризисной ситуации. Дескать, в чемпионате мира по мотогонкам решения принимают и правильно, и своевременно. Не то что некоторые. Под некоторыми Пуч имел в виду в том числе Формулу 1.

Действительно, на фоне последовательных действий руководства MotoGP шаги боссов Ф1 кажутся дергаными, а походка – неровной. Мягко говоря, припозднившаяся отмена Гран При Австралии. Возможно, преждевременные отмены этапов вплоть до Канады. Непонятки с тем, как будет верстаться новый календарь – и многочисленные слухи вместо своевременных объяснений.

Но за всем этим видимым хаосом в Ф1 принимают судьбоносные решения, которые в скором времени обеспечат нам лучшие гонки на планете.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Jack Ke

Во-первых, сезон-2020, если удастся реализовать оптимальный сценарий, будет состоять из 18-ти гонок и идти с лета до Нового года (а то и дольше) без перерыва. При старте в Канаде в исходные сроки получаем 28-30 недель, в которые 18 Гран При можно уложить без выматывающих строенных гонок и долгих пауз. Несколько сдвоенных европейских этапов не вымотают персонал команд, а зритель и без гонок не заскучает, и перекормлен не будет. Но это еще не главное.

Главное – в том, что введение нового технического регламента уже отложили на 2022-й, а то и перенесут на 2023-й. То есть в сезонах-2020 и 2021 команды будут использовать по сути одни и те же машины. К 2022-му запрет на доработку болидов, наверное, снимут – тот же Хорнер обмолвился, что шасси будут заморожены на 18 месяцев – но вряд ли за год до вступления в силу нового регламента все кинутся полностью перестраивать болиды. Прошедшей зимой вот не кинулись.

Что это значит? Что на ближайшие 2,5 года Формула 1 застынет на пике нынешних правил. В той точке, где все привыкли к регламенту и уже выжали из него максимум. Вместо невидимых глазу гонок инженеров мы наконец-то получим гонки пилотов!

Равенство машин

Понятно, что никакая заморозка регламента не поставит Williams на один уровень с Mercedes. Для этого пришлось бы заморозить только Mercedes. И, видимо, лет на пять. Но концовка прошлого чемпионата показала, как близки стали лидеры между собой.

За осень Mercedes выиграла пять гонок из девяти, три победы достались Ferrari и одна – Red Bull. Казалось бы, вот вам свидетельств технического превосходства немцев. На деле же в Сочи, Японии и Мексике соперники сами подарили победы Хэмилтону и Боттасу: Ферстаппен начал осень чередой ошибок, а, описывая провалы Ferrari, мы натерли мозоли на пальцах. А вот по реальному раскладу сил топ-команды были близки друг к другу, и в большинстве гонок претендовать на победу могли все члены «большой тройки».

Фото: Erik Junius

Изменилась ли ситуация зимой? Положение Ferrari до сих пор непонятно. Маттиа Бинотто так открыто и навязчиво ругал свою команду после тестов, что ему никто не верит. Red Bull, напротив, всем довольна – недаром же сейчас Хорнер так ратует за заморозку машин. Да, он объясняет свою позицию разумными финансовыми соображениями – но кто, даже имея шанс сэкономить, захотел бы оставлять машину неизменной с перспективой терпеть одно поражение за другим?

Наконец, Mercedes на тестах показала, что до сих пор претендует на лидерский статус. Ее супероружие в виде системы DAS вроде бы не такое уж и супер, раз Ferrari могла стащить его еще в прошлом году. Да и боссы немецкой команды как-то слишком легко пошли на отказ от взбудоражившего паддок решения уже следующей зимой.

Косвенные факторы говорят, что сейчас все три топ-команды готовы бороться за лидерство. А при заморозке машин эта ситуация сохранится минимум на два сезона.

Что до остальных, то в 2019 году McLaren стала ощутима ближе к лидерам. Да и подиумы Toro Rosso говорят о наличии шансов для всех середняков – хотя бы и в выходящих из ряда вон ситуациях. Понятно, что замороженные шасси никому из них не дадут побороться за титул – но мы этого и не ждали.

McLaren, которая со следующего года сменит поставщика моторов, должна будет получить от Ф1 исключительное право на доработку автомобиля. Иначе новую силовую установку не установишь. Инженерам останется только придумать, как изменить шасси под двигатель так, чтобы и само шасси стало лучше. Еще один середняк, Racing Point, уже зимой сделала все возможное для приближения к лидерам, позаимствовав ключевые элементы концепции автомобиля у Mercedes.

Выходит, что за спинами ведущей плотную борьбу тройки лидеров мы наверняка увидим двух крепких преследователей, способных кусать за пятки первую шестерку. Что до остальных, то Renault придется еще раз отодвинуть сроки своего выхода в лидеры чемпионата. Если кто-то верит вообще верит, что такое еще возможно.

Последние шансы ветеранов

Сохранение действующего регламента обязано изменить ситуацию и на рынке пилотов. Во-первых, непонятно, что теперь будет с Льюисом Хэмилтоном. Шестикратный чемпион собирался побыть лидером и в эпоху новых болидов, но к старту сезона-2023 ему будет уже 38 лет. Скорее всего, перенос срока вступления в силу нового регламента поставит на планах Льюиса крест. Зато даст ему возможность побить рекорд Михаэля Шумахера здесь и сейчас.

Кажется максимально вероятным, что при сохранении нынешних техтребований Хэмилтон продлит контракт с Mercedes еще на два года, постарается стать за это время восьмикратным чемпионом мира – после чего царственно покинет серию. Осваивать новые болиды ему будет просто незачем.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Скажется новая ситуация и на Себастьяне Феттеле. Немца стали постепенно отправлять на покой, но возможно, теперь ему повысят пенсионный возраст. Себ, кажется, подустал от неудач. Ввязываться в авантюру с новым регламентом в такой ситуации было бы ни к чему. А вот еще пару раз попытать удачу при действующих правилах – почему бы и нет? После чего можно и карьеру завершать.

Также под вопрос поставлено будущее Дэна Риккардо. Он уходил в Renault, чтобы стать лидером топ-команды. Но при нынешних раскладах у французов ноль шансов на лидерство в ближайшие три сезона. И даже в 2023-м вряд ли все разом изменится.

Дэну уже 30 лет, и вряд ли он намерен ждать еще три-четыре года. У него истекает контракт, и наверняка австралиец захочет найти свой шанс уже сейчас. Например, в той же Ferrari, если Феттель все-таки уйдет. Можно еще вернуться в Red Bull вряд ли – или попробовать запрыгнуть в уходящий поезд McLaren. Так или иначе, заморозка регламента не оставляет Риккардо времени на раздумье.

Наконец, перенос правил может подарить нам лишний год, а то и два в компании Кими Райкконена. В Ferrari вполне могут придержать свою молодежь в Формуле 2 до вступления в силу нового регламента. А значит, у финна будет больше шансов еще немного попылить по трассам. Да и сам Кими, скорее всего, предпочтет уже привычные машины непонятным новинкам.

Команды получат новые шансы

Зимой Джин Хаас заявил о готовности убрать Haas из Формулы 1, если та в 2020 году не добьется прогресса. Ходили слухи и про уход Alfa Romeo. Наконец, в Renault и Mercedes открыто заявляют, что присутствие этих коллективов в серии в ближайшие пять лет нельзя считать гарантированным. Но теперь уже нет нужды спешить с уходом.

Договор согласия истекает в конце этого года, но новая ситуация должна положительно сказаться на шансах его продления. Основная причина ухода команд из Ф1 – финансы. Выступать здесь попросту дорого. Но замороженный регламент изменит ситуацию. В отсутствие доработок содержание команд подешевеет, а маркетинговый выхлоп от участия в Ф1 имеет шансы остаться прежним.

И для Хааса, и для главы концерна Daimler Олы Каллениуса новая ситуация может показаться более выгодной. Первый продолжит рекламировать свою продукцию, снизив затраты, второй добавит в копилку титулов по низкой цене. Разве плохие сделки?

Основатель и владелец Haas F1 Джин Хаас Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Мы станем больше ценить Ф1

В последние годы болельщики стали все чаще критиковать «королевские гонки». Дескать, и борьба не та, и моторы тихие, и хлеб черств, и жемчуг мелок. Новая ситуация заставит многих из нас пересмотреть свои взгляды.

Как к любимой работе и близкому человеку, к Формуле 1 привыкаешь, забывая про ее достоинства и начиная видеть все новые недостатки. Но оставшись без гонок на полгода, возможно, мы все вспомним, за что так любим эту серию. Давайте ждать красоты на трассе – но не забывать про красоту в глазах смотрящего.