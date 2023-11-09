Мнение: команды Ф1 препятствуют дебюту Andretti вовсе не из-за призовых

С одной стороны, FIA откровенно продавливает расширение Формулы 1, уверяя, что дебют Andretti-Cadillac пойдет исключительно на пользу самому спорту и всем его участникам.

С другой – те команды, что уже выходят на старт Гран При, последовательно отстаивают точку зрения, что появление нового конкурента не принесет им никакой выгоды.

Мотивируют они это прежде всего тем, что в таком случае неизбежно сократятся призовые, а это может вновь поставить под угрозу финансовое положение команд, которые только-только встали на ноги после недавней пандемии коронавируса.

Между двумя этими полярными взглядами вынуждена балансировать FOM – при этом можно говорить, что промоутерам ближе точка зрения команд. Представители Liberty уже не раз повторяли, что готовы согласиться на дебют Andretti, лишь если анализ покажет коммерческую выгоду такого шага для чемпионата.

Строго говоря, команды будут не вправе оспорить то решение, которое в итоге примет FOM, но именно их позиция станет ключевым фактором для гендиректора Ф1 Стефано Доменикали, которому предстоит сделать непростой выбор.

В ход идут по-настоящему серьезные аргументы. Некоторые даже считают, что если пустить американцев в паддок, это поставит под сомнение само существование их собственной команды.

Джеймс Воулз на Гран При Катара прямо заявил об этом: «Я отвечаю за 900 сотрудников компании. Если посмотреть на отчетность, вы увидите, что мы уже несем убытки – и весьма серьезные.

На самом деле, если сравнить 2022 год с 2021-м, то потери выросли на десятки миллионов. Про 2023-й говорить пока рано, но могу заверить – там получится еще больше».

Но действительно ли в случае дебюта Andretti призовые сократятся столь значительно? Тем более, американцы уже выразили готовность наполнить компенсационный фонд требуемыми $200 миллионами.

Давайте рассмотрим этот вопрос с конкретными цифрами и выкладками.

Фото: Alfa Romeo Старт гонки Ф1 в Остине

Структура призовых

Вообще говоря, как и кому платит Формула 1 – это коммерческая тайна. Ее подробности содержатся в Договоре Согласия, который промоутеры заключают с каждой из участвующих команд.

Однако часть этой информации есть и в открытых источниках, прежде всего, финансовых отчетах команд и самой Liberty. Потому можно получить достаточно точное представление о происходящем.

Договор Согласия устанавливает, что на призовые направляется ровно половина всей коммерческой прибыли Формулы 1. Правда, и тут не обошлось без оговорки: если общие заработки спорта достигнут некоторой величины, то выплаты командам составят уже не 50%, а меньше.

К примеру, по итогам 2022 года спорт получил прибыль в размере $2,57 млрд. Команды получили из этой суммы только $1,157 млрд, то есть примерно 45%.

При этом внутри пелотона, разумеется, выплаты распределяются вовсе не поровну.

Во-первых, Ferrari по-прежнему имеет право на особую сумму за свое историческое наследие. Есть основания говорить, что она составляет 5% от всех призовых.

Следующий шаг – выплата бонусов за прежние победы в Кубке конструкторов (информация о том, какой именно срок учитывается, несколько расходится). Но известно, что предусмотрена некоторая сумма такого бонуса за единственный титул и более значительная выплата в случае, если их было два или больше.

Наконец, есть еще одна особая история: если за десять последних сезонов коллективу хоть раз удалось подняться в тройку общего зачета, он попадает в отдельную категорию, внутри которой распределяются дополнительные призовые. Сейчас туда входят Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari, и McLaren.

Доля этой категории в действительности очень велика и составляет по оценкам до 25% общего количества всех призовых.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images После старта: Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

После того, как все предварительные выплаты совершены, наступает очередь окончательного распределения оставшихся средств по итогам предыдущего сезона. Шкала является скользящей, чемпион получает 14% всех денег, а последняя по силе команда – 6%.

Нынешнее финансовое состояние Формулы 1 позволяет смело говорить, что ежегодный рост призовых составляет 8-10%. Что позволяет говорить об общем размере призового фонда на ближайшие сезоны на уровне $1,25-1,3 млрд.

Фактор 11-й команды

Итак, давайте представим, что Andretti все же позволили присоединиться к пелотону. Как это скажется на размерах призовых для остальных участников чемпионата?

Для простоты оценок примем, что общая сумма выплат составляет ровно миллиард долларов – и посмотрим, как они распределятся для десяти и для 11 команд. Речь идет именно о той сумме, которая распределяется по итогам Кубка конструкторов, так как прочие выплаты не изменятся.

В первом случае картина будет выглядеть следующим образом:

Распределение $1 млрд. призовых между десятью командами

Поз. Доля Сумма, $млн 1 14% 140 2 13,1% 131 3 12,2% 122 4 11,3% 113 5 10,4% 104 6 9,5% 95 7 8,7% 87 8 7,8% 78 9 6,9% 69 10 6% 60 При появлении 11-й команды картина изменится таким образом, что призовых за ту же самую итоговую позицию станет меньше. При появлении 11-й команды картина изменится таким образом, что призовых за ту же самую итоговую позицию станет меньше.

Распределение $1 млрд. призовых между 11 командами

Поз. Доля Сумма, $млн Разница, $млн 1 13,3% 133 7 2 12,5% 125 6 3 11,6% 116 6 4 10,8% 108 5 5 9,9% 99 5 6 9,1% 91 4 7 8,3% 83 4 8 7,4% 74 4 9 6,5% 65 4 10 5,7% 57 3 11 4,9% 49

Как легко видеть, больше всего – $7 млн – в нашей модели потеряют чемпионы мира, то есть Red Bull Racing. Дальше убытки оказываются и того меньше: пять миллионов для середняков пелотона и три – для отстающих.

Разумеется, эти потери будут возмещены из специального компенсационного фонда, куда любой дебютант Ф1 должен перевести сумму, размер которой Договор Согласия на период 2021-25 годов определяет в $200 млн. Причем компенсация касается не только первого, но и последующих сезонов.

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images Машины Ландо Норриса, McLaren MCL60, обладателя поула Макса Ферстаппена, Red Bull RB19, Оскара Пиастри, McLaren MCL60, в закрытом парке

Даже если, вновь для простоты, предположить равное разделение фонда по $20 млн на команду, этих денег точно хватит на три-четыре года. При этом существует вариант с выплатой всей суммы в самом начале – любой, обладающий базовыми экономическими знаниями, сразу скажет, что это еще выгодней.

Все это позволяет говорить, что все многочисленные разговоры о «сокращении доли от общего пирога» в действительности имеют под собой весьма шаткие основания. В действительности, призовые не станут меньше.

И все равно они против

Как мы только что увидели, непосредственный финансовые потери команд Ф1 на фоне тех цифр, которыми оперирует спорт, выглядят просто несерьезно. Что же заставляет участников с таким упорством противиться дебюту Andretti Global?

Они опасаются вот чего: сейчас стоимость ведущих коллективов уже перевалила за $1 млрд. Прежде можно было прийти в Большие Призы, только выкупив кого-то из существующих игроков по такой цене. Но Майклу Андретти разрешили сделать это, просто внеся в уже упомянутый фонд впятеро меньше.

В этой связи те, кто сейчас выходит на старт Гран При, очень боятся, что этот пример станет заразительным – и неизбежно приведет к обесцениванию их собственных компаний. Неудивительно, что сейчас так настойчиво продвигают идею увеличить в новом Договоре Согласия размен компенсационного фонда с 2026 года до $600 млн.

Фото: Alfa Romeo Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team

Это скажется и на возмещении потерянных призовых, но командам куда важнее стабилизировать свою стоимость и не понести связанных с этим глобальных убытков.

Вот что по этому поводу недавно сказал в интервью Sky Sports Кристиан Хорнер: «Посмотрите на Audi. Они тоже готовятся в скором будущем прийти в чемпионат, но для этого выкупили уже существующую команду [Sauber]. Почему для других новичков условия должны быть особенными?

Как по мне, Liberty и FIA должны работать сообща и выработать совместную позицию. Не должно быть такого, что для кого-то у нас одни правила, а для остальных – другие.

Понятно, что всем правят деньги. И для любой команды это крайне чувствительный вопрос. Ведь есть риск потери стоимости всей их франшизы. Внезапно вместо десяти участников чемпионата может стать 11. Понятно, что совладельцы каждой из существующих команд испытывают по этому поводу опасения».

Именно опасения за стоимость своего бизнеса подталкивают очень многих в Формуле 1 так упорно противодействовать расширению пелотона. И сможет ли FOM преодолеть это сопротивление – вопрос крайне непростой.