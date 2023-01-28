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Формула 1 Аналитика

Мнение: кого из пилотов Ф1 Audi стоит выбрать своим лидером

Немецкий концерн придет в чемпионат мира только с 2026 года. Но кадровым вопросом ему стоит заняться уже сейчас. Слово Рональду Фордингу

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Мнение: кого из пилотов Ф1 Audi стоит выбрать своим лидером
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За три года в Формуле 1 может случиться еще многое. Просто вспомните, что в январе 2020-го никто в мине не ожидал коронавирусной эпидемии, Макс Ферстаппен и не помышлял о серьезных битвах с Mercedes, Даниил Квят готовился к возвращению в пелотон с AlphaTauri, а Даниэль Риккардо нацеливался вернуть Renault на подиум Гран При.  

Все может измениться очень быстро: те варианты, которые сейчас кажутся совершенно логичными, по прошествии времени перестают быть таковыми. Новички проявляют себя, а ветераны завершают карьеру. 

Но все это не отменяет необходимость решать поставленную задачу. Audi уже назначила главу своей программы в Ф1, переманив у McLaren Андреаса Зайдля.  слову, поговаривают, что немца всерьез рассматривали в Маранелло на замену Маттиа Бинотто – и даже сделали ему предложение. Но к тому моменту Андреас уже дал согласие Audi. 

Теперь его главными задачами станут строительство новой базы для производства моторов в баварском городке Нойберг-ан-дер-Донау (расположенном, как следует из названия, на берегах Дуная) и выбор пилотов для Sauber.

С первым все примерно ясно: нужно, опираясь на опыт работы в других гонках, прежде всего WEC, выстроить инфраструктуру и нанять специалистов – хотя, разумеется, на совершенно ином уровне. Недавно в Audi рассказали, что 220 человек уже заняты проектом, а вскоре их будет более трех сотен. Компания предпочла изначально сделать серьезные инвестиции в инфраструктуру, чтобы потом тратить чуть меньше. Впрочем, это тема для отдельного рассказа. 

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Фото: Эрик Юниус

Гонщик по паспорту

А вот с выбором пилотов все куда интереснее. Во-первых, здесь времени на принятие решения ощутимо больше. Рынок слишком сильно подвержен изменениям, чтобы делать окончательный выбор прямо сейчас. Но некоторые соображения сформулировать уже можно. 

В Группе VW сразу давно дали понять, что намерены не просто участвовать в Ф1, но  и разыгрывать там немецкую карту. В частности, инвестировать в возвращение национального Гран При в календарь чемпионата, а также усадить в кокпит пилота из ФРГ. Прямо сейчас эта задача выглядит не самой простой. В предстоящем сезоне единственным немцем в пелотоне станет 35-летний Нико Хюлькенберг. Делать на него ставку с прицелом на будущее как минимум недальновидно. 

В молодежных сериях сейчас как-то не видно талантов, выступающих под германским флагом. 

Такая ситуация не может не радовать Ральфа Шумахера. Тот уже всем объяснил, как его племянник Мик в самом скором будущем попадет в основной состав Mercedes, но согласен и на варианта с ингольштадтцами: «Переход к ним с 2026 года принесет пользу и самой Audi, и Мику».

Разумеется, Ральф смотрит на ситуацию не вполне объективно, а Мик, даже несмотря на неплохие выступления во втором сезоне за Haas, пока явно не готов к роли лидера топ-команды. Его можно рассматривать только в качестве второго гонщика. 

Впрочем, и тут пока не все очевидно. У Sauber есть в запасе молодой и талантливый Тео Пуршер, который в минувшем сезоне стал вице-чемпионом Ф2, а в 2023-м выглядит там главным претендентом на титул в составе ART. Интересно, что Ferrari уже несколько раз приглашала француза в свою Академию, но Sauber не соглашалась отпускать его. 

Если Тео выиграет чемпионат Формулы 2, то потенциально станет очень сильным кандидатом. Он, правда, не немец, но собственный воспитанник команды. И на четыре года младше Мика.

Мик Шумахер, резервный гонщик Mercedes

Мик Шумахер, резервный гонщик Mercedes

Фото: Mercedes AMG

Идеальный кандидат

Итак, Audi в любом случае нужен лидер. Кто-то, сочетающий значительный опыт, готовность побеждать и достаточный запас по возрасту. И если взглянуть на нынешних участников чемпионата, оказывается, что выбор получается однозначным – это Ландо Норрис. 

В его пользу говорят сразу несколько аргументов. Британец молод, но нет сомнений, что ему по силу выигрывать гонки – и даже больше. При этом он пока не получил техники, способной добиться этого. 

В Формуле Renault и Формуле 3 Ландо стал чемпионом с первой попытки. В Ф2 уступил одному лишь Джорджу Расселлу. А вот в Формуле 1 он готовится начать уже пятый сезон – и за это время лишь однажды финишировал вторым и несколько раз стал третьим.

За прошедшее время Норрис приучил весь паддок, что просто не допускает ошибок. А еще он почти всегда выжимает максимум того, что позволяет техника McLaren. Если сомневаетесь – спросите об этом у Даниэля Риккардо. 

Безусловно, договориться с Ландо будет непросто. Но у Audi есть мощный аргумент: гонщик наверняка не в восторге, глядя, как его бывшие соперники Расселл, Леклер и Ферстаппен делят победы, а сам он сражается лишь за сомнительное звание лучшего из остальных. А это, что ни говори, капля по капле снижает его желание оставаться в McLaren. 

Какое-то время эта команда казалась наилучшим выбором, но 2022-й принес серьезное разочарование. Казалось, что мотор Mercedes в условиях заморозки регламента служит залогом успеха, но вышло наоборот. Даже соперников из Alpine получалось обгонять не всегда. 

Для Audi все может серьезно осложниться, если в Уокинге смогут в ближайшие годы построить быструю машину. Но пока можно говорить, что у Ландо все отчетливее проглядывает нетерпение. Поговаривают, что он пробовал договориться с Red Bull. Неплохой сценарий, вот только с одним изъяном – в Милтон-Кинсе уже есть крон-принц, туда можно перейти только на должность подносчика снарядов. 

Ferrari похожим образом делает ставку на Леклера. Mercedes может выбирать между Хэмилтоном и Расселлом.  

Именно поэтому вариант с Audi выглядит очень заманчивым. Потенциально у этого проекта огромные перспективы. Когда в VW Group берутся за какое-то дело, обычно у них все получается очень здорово. Это касается не только спорта, но можно вспомнить успехи Audi и Porsche в Ле-Мане или самой VW в раллийных гонках. 

Немцы умеют грамотно использовать ресурсы и выстраивать процессы. Да и с целеустремленностью у них все в порядке. Норрис же имеет уникальный шанс стать ключевой частью новой истории и выстроить все под себя. Именно так, как в Red Bull сделал Макс Ферстаппен.

Контракт Ландо – весьма щедрый, как поговаривают – истекает в конце 2025 года. Как раз перед тем, как в Ф1 официально дебютирует Audi. Британский пилот никогда не скрывал, что им удалось хорошо поладить с новым гоночным боссом «Четырех колец» Андреасом Зайдлем, когда тот еще работал в McLaren. Более того – что он высоко ценит способности и умения немецкого босса. Кстати, и сам Зайдль говорил похожие слова про пилота. 

Так что их воссоединение в новой команде вовсе не выглядит невозможным. Разумеется, в Ф1 о подобных вещах сложно говорить наверняка. Но Audi совершенно точно нужен топ-пилот, который станет лидером команды. И с их стороны будет большой ошибкой не включить Норриса в список главных кандидатов. 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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