Мнение: Хэмилтон в Турции показал настоящее величие

Давайте будем честны: мы часто недооцениваем Льюиса Хэмилтона. Восхищаться его победами примерно так же трудно, как тем, что солнце каждый день встает на востоке. Пожалуй, лучший пилот своего времени даже стал заложником собственных успехов.

Семь лет тотального доминирования Mercedes убили в нас всякую веру в конкуренцию в Формуле 1. Ну то есть да, жаркая борьба Alfa Romeo и Haas за восьмое место в Кубке конструкторов, или рубка McLaren, Renault и Racing Point это здорово. Но чемпионские титулы вполне можно раздавать уже в марте. Даже если старт сезона переносят из-за коронавируса.

Все это привело к тому, что даже седьмой титул Льюиса и повторение рекорда Михаэля Шумахера не выглядят чем-то грандиозным. Черт, да мы знали об этом еще пару лет назад! Тоже мне, удивил.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Но если само повторение рекорда со стороны Хэмилтона было чем-то очевидным, то манера, в которой он вчера обеспечил себе титул, как раз дала повод для восхищения.

Мы знаем, что Льюис проигрывает крайне редко, и как правило в ситуациях, когда вообще ничего поделать нельзя. Ну или допускает дурацкие ошибки, заезжая на пит-лейн в неположенное время. Что до побед, то их Хэмилтон одерживает уверенно и легко, в лучшем случае разбираясь с Валттери Боттасом на старте гонки. А в худшем (для конкурентов) он просто уезжает с первой стартовой позиции и лидирует до финиша.

В Турции все было совсем не так. Хэмилтону пришлось в кои-то веки преодолеть себя и показать, что он далеко не водитель автобуса. Пусть и самого мощного в мире.

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Два провала и одно восхождение

Такого плохого Гран При, как в Стамбуле, у Льюиса не было уже много лет. Он никак не мог разобраться со скользкой трассой на пятничных тренировках, а в субботней вообще практически не участвовал, решив не мокнуть под дождем. Однако стихия не смилостивилась над тогда еще шестикратным чемпионом и в квалификации.

Хэмилтону было трудно управлять Mercedes на мокрой трассе. Шестое место стало для британца худшим квалификационным результатом с Гран При Германии-2018. Но тогда у Льюиса просто сломалась машина, а сейчас он поучаствовал во всех сегментах и провел все попытки.

После такого холодного душа, в прямом и переносном смысле, казалось, что Хэмилтон так и станет семикратным чемпионом, приехав на финиш в лучшем случае где-нибудь третьим. Но Льюиса такой шаг к величию не устроил.

Себастьян Феттель, Ferrari, третье место, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки Фото: Steven Tee / Motorsport Images

На старте гонки его ждало новое разочарование: Льюис плохо тронулся с места и вроде бы пропускал вперед Боттаса и Окона. Но контакт, запущенный самим Хэмилтоном (явно не умышленно), избавил его от пары конкурентов. Чемпион ворвался в тройку лидеров, но тут же ошибся сам и потерял позиции. После пит-стопа и десяти кругов Льюис шел только восьмым. Когда в боксы съездили все соперники, позиция сменилась на пятую.

Группа лидеров постепенно уплотнялась, но Хэмилтон шел в ней последним. И тут он оказался единственным, кто принял верное решение и на 100% его реализовал. Пока Феттель и Стролл заезжали на вторые пит-стопы, а Ферстаппен из-за собственной ошибки вообще менял шины трижды, Льюис решил ехать до финиша. 50 кругов на одном комплекте промежуточных шин по подсыхающей трассе? Да легко!

Благодаря остановкам конкурентов, Хэмилтон постепенно вышел на первое место. В прямой борьбе ему пришлось разбираться лишь с Чеко Пересом. Но тот так сильно убил свои шины, что даже не оказал сопротивления.

Когда Льюис оказался первым, от него еще ждали пит-стопа. Но он решил обойтись без него. И приехал к финишу первым.

Идеальная работа с резиной

Ключом к победе в Стамбуле для Хэмилтона оказалась не только верная тактика, но и ее безошибочная реализация. План Льюиса мог пойти крахом в любой момент: стоило ему только вылететь с трассы или заблокировать колеса.

Во всем пелотоне лишь еще двое гонщиков решились провести всю гонку с одним пит-стопом. Это Даниил Квят и Серхио Перес. Но первый почти не участвовал ни в какой борьбе, а второй так сильно убил резину, что лишь чудом спас второе место.

А вот Хэмилтон даже под финиш продолжал ехать не хуже соперников на свежих шинах. Объяснить это смог только сам Льюис: заметив, что резина постепенно становится все более гладкой, он сделал из этой проблемы свою силу. Пока конкуренты размышляли, менять ли им промежуточные шины на слики, чемпион сам собрал себе нечто среднее – на финише его резина была практически лысой, зато он не менял уже прогретые шины на холодные слики. Вместо этого Льюис использовал подсыхающую трассу, меняя траектории езды в угоду своим колесам.

Величие проявляется в трудные минуты. Эта фраза банальна, но верна. В Турции Хэмилтон оказался в крайне тяжелом положении, и нашел из него выход, на который никто другой бы не отважился. Да и вряд ли кто другой смог бы его реализовать.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, победитель гонки и чемпион мира Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Работа с шинами вообще одна из суперсил Льюиса. Он часто жалуется по радио, что резина совсем мертва, а потом на старых колесах начинает наваливать конкурентам по секунде с круга. Каким-то образом в руках Хэмилтона резина оживает тогда, когда ей давно пора бы лопнуть. А как показал Гран При Великобритании, Льюис может выиграть даже с лопнувшим колесом!

Оттененное величие

К титулам Хэмилтона многие относятся снисходительно. Да, у него уже семь лет абсолютно лучшая машина в пелотоне, у которой просто нет конкурентов. Да, уже четыре года его напарник только делает вид, что оказывает хоть какое-то сопротивление. И да, все мы хотели бы настоящей борьбы за титул.

Но у Льюиса никак не отнять умения пойти против всех, принять самостоятельное тактическое решение и реализовать его наилучшим образом. Он чувствует машину и трассу лучше многих, и умеет мгновенно адаптироваться к смене ситуации. А еще, как бы банально это не звучало, он никогда не сдается.

Пока Ферстаппен психует и ошибается позади Переса, Хэмилтон спокойно держится на хвосте Феттеля и ждет. Пока Боттас разворачивается шесть раз за гонку, его напарник допускает одну ошибку на старте и больше ее не повторяет. Пока соперники считают свои подиумы, Льюис кладет на полку седьмой чемпионский кубок. Это ли не величие?