Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

История с контрактом Льюиса Хэмилтона стала главной санта-барбарой нынешней зимы. Казалось бы, какая тут интрига: семикратный чемпион останется в лучшей команде, чтобы завоевать восьмой титул. Однако уже кончается январь, а подписи Льюиса под договором до сих пор не стоит.

Тото Вольф, пытаясь снизить градус интриги, еще в прошлом году выдумал множество объяснений затяжке: борьба за титул, напряженный график, ковид у Льюиса... Но титул выигран, отпуск длится уже больше месяца, Льюис давно поправился, а о контракте так и не объявили.

То, что стороны действительно не могут договориться, теперь более-менее для всех очевидно. А из разных источников уже ползут слухи о том, что в штаб-квартире Daimler готовы поменять Хэмилтона на Джорджа Расселла.

Точную причину затыка с контрактом знают только Льюис, Тото, да еще пара приближенных человек. Но глядя на ситуацию со стороны, можно увидеть проблему не столь конкретную, но не менее важную – дело в том, что Хэмилтон перестал вписываться в Формулу 1, знаменосцем которой во многом сам и являлся.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, Тото Вольф, исполнительный директор Mercedes AMG Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Инициатива против инициатора

Коронавирусный кризис, движение Black Lives Matter, борьба с глобальным потеплением и Грета Тунберг – мир за последние годы претерпел значительные изменения и продолжает меняться дальше. И нынешние владельцы Формулы 1 явно хотят, чтобы она менялась вместе с ним.

Сам Льюис Хэмилтон оказал на это существенное влияние: среди всех звезд чемпионата он первым заговорил о проблемах экологии, первым поддержал борьбу за права чернокожих, но забыл об одном важном факторе, который сопутствует и экологическому, и антирасистскому движениям – борьбе за равенство.

Неслучайно Тунберг стала звездой в одном из самых экономически равных обществ – скандинавском. Неслучайно акции BLM совпадали с погромами бутиков и разграблением офисов. И глобальное потепление, и расовая дискриминация своими корнями связаны с наживанием капиталов отдельными людьми. И вот, Льюис Хэмилтон, поддерживая всех этих активистов, требует добавить ему еще десяток миллионов долларов к зарплате. Согласитесь, картинка абсурдная.

Если уж Ф1 по заветам самого Льюиса решила идти в ногу со временем, то семикратному чемпиону стоило бы стать примером. Отказаться от половины зарплаты в пользу каких-то полезных акций, например.

Не поймите меня неверно: нет абсолютно ничего плохо в том, что лучший гонщик в мире (по результатам, как минимум) будет получать очень много денег. Хэмилтон – единственная суперзвезда в нынешней Ф1, и понятно, что его образ приносит деньги и Mercedes, и чемпионату.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но уже наполовину заполненная молодежью, изменившаяся, подстроившаяся под новый мир Ф1 просто не может иметь своим флагманом мультимиллионера из мира прошлого. Ей гораздо лучше подходит Джордж Расселл или Эстебан Окон, но не Льюис Хэмилтон.

Налог на роскошь

Уже с этого года ведущим командам Ф1 придется серьезно уменьшить свои кошельки в связи с введением потолка бюджетов. Очевидно, что трем китам – Ferrari, Red Bull и Mercedes – придется расстаться с частью сотрудников. Кого-то переведут в другие подразделения внутри компаний, кого-то отдадут в аренду Haas, как поступила Скудерия, а кого-то, вероятно, все-таки придется уволить.

И пока, например, Ferrari сетует на жесткость потолка и просит отложить его еще на год, дабы пристроить всех работников и обойтись без сокращений, Mercedes несколько раз высказывалась в поддержку данного решения. Кроме прочего, в компании отмечали, что сокращение лишних расходов соответствует духу времени.

Тото Вольф, исполнительный директор по вопросам бизнеса, Mercedes AMG Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но как тогда быть с многомиллионным окладом Хэмилтона и его покушением на часть командных бонусов? На одну только зарплату Льюиса можно содержать 1000 человек на заводе в Штутгарте со средней немецкой зарплатой. И как объяснить им, что материнская компания Daimler поддержала сокращение расходов на Ф1 ценой десятков сотрудников, но повысит зарплату одному мультимиллионеру?

По слухам, решить эту проблему пытаются через INEOS. Якобы, Daimler не даст Хэмилтону повышение, но новые совладельцы и соотечественники семикратного чемпиона готовы покрыть разницу между запросом пилота и предложением команды из своего кошелька. Вот только как к этому отнесутся в Великобритании?

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Местные СМИ и так были не в восторге от награждения Льюиса рыцарским титулом, и у них есть на то причины. Британцы давно недовольны тем, что воспитанник местного автоспорта прописался в Монако и не платит налоги обществу, которое его учило и помогало в детстве.

И если сейчас INEOS возьмется удовлетворять капризы Хэмилтона (а как еще назвать просьбу повысить зарплату от человека, чье состояние оценивают примерно в 300 млн долларов?), это ударит и по репутации компании. А стране, где репутация тянется десятилетиями, ей очень дорожат.

Логотип INEOS на Mercedes F1 W11 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В 2021 году, когда европейские общества переходят в режим экономии, содержание Хэмилтона становится непозволительной роскошью. Вдумайтесь: в сезоне-2020 Льюис заработал в 40 раз больше, чем Расселл. Но разве он в 40 раз лучше?

И за право обладать такой роскошью, как Льюис, приходится платить налог. В первую очередь, репутационный, ведь пойдя на условия Хэмилтона Mercedes будет выглядеть командой из прошлого. Которая, вдобавок, ведется на шантаж.

Несвоевременный пилот

Формула 1 менялась все последние годы и коронавирусный кризис только ускорил этот процесс. Дело не только в финансовом кризисе и ограничении расходов. Королева автоспорта с каждым годом теряет элитарный статус, становясь более демократичной.

С приходом Liberty мы получили доступ к пилотам, ведь Ф1 наконец-то пришла в соцсети. Трансляции гонок теперь можно смотреть с любой камеры, попутно проглядывая телеметрию – достаточно заплатить небольшую сумму за F1TV. Изменились и сами гонщики.

Если раньше подготовка пилота была опасным и дорогостоящим процессом, в конце которого рождались разгуливающие с топ-моделями суперзвезды, то теперь все упростилось. Поколение Норриса и Расселла доказывает, что готовиться к сезону можно сидя дома за симулятором, попутно на равных общаясь с поклонниками через трансляции в Twitch.

Домашний симулятор Ника Тэнди Фото: Ebrey / Motorsport Images

Такие перемены происходят во всех сферах шоу-бизнеса: звездами становятся девчонки из соседнего двора вроде Билли Айлиш, а не максимально отдаленные от простого человека дивы. Ф1 стремится ловить все тренды последних лет, а значит и ей пилот-дива в качестве главного бренда уже не нужен. Разве что, еще на годик.