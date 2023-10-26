Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Сами по себе специальные деревянные элементы под днищем, призванные помогать судьям следить за соблюдением командами требований к дорожному просвету, появились в Формуле 1 с 1994 года.

В том же сезоне имел место и самые известный эпизод, связанный с ними: после того, как Михаэль Шумахер закрутился на поребрике по ходу Гран При Бельгии, у него отобрали победу из-за повышенного износа планки.

В наши дни команды хорошо знают о требованиях правил и тщательно следят за тем, чтобы не нарушить их. Тем удивительнее, что в Остине с этим одновременно ошиблись такие гранды, как Mercedes и Ferrari.

Почему это произошло, предельно понятно – планки оказались сточены об асфальт из-за слишком малого клиренса. Так что никто даже не стал подвергать сомнению вердикт судей, обнаруживших избыточный износ.

Как объяснил руководитель Mercedes Тото Вольф, «в правилах больше нет никакого допуска. Так что надо принять этот удар, сделать выводы и вернуться еще более сильными».

Что сказано в регламенте?

Грань между успехом и неудачей применительно к контрольной планке предельно тонка. После установки детали на машину разрешено безо всяких оговорок и исключений стесать ее всего 1 мм – и ни на волосок больше.

Чтобы контролировать соблюдение правил, FIA предусмотрела в регламенте четыре отверстия в планке диаметром в 50 мм, просверленные на всю толщину в специально оговоренных местах.

В случае с Леклером и Хэмилтоном техническая инспекция выявила нарушение в области самого заднего отверстия. Технический регламент говорить, что оно должно располагаться на продольной оси машины в области от 825 до 1025 мм впереди оси задних колес (выделена на иллюстрации Джорджо Пиолы выше).

Примечательно, что если три передних отверстия имеют строго оговоренное место расположения, то для четвертого существует возможность небольшой свободы выбора.

Рядом с измерительным отверстием в планке (которая, к слову, теперь делается не из дерева, а из композитного материала) расположены титановые блоки – это они так красиво высекают искры при проезде неровностей.

Эти блоки служат дополнительной защитой от износа, при этом их конструкция также строго оговорена. FIA внимательно следит за этой областью шасси на нынешнем поколении машин – и уже вносила требуемые изменения посредством технических директив.

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

После дисквалификации многие указывали, что технические комиссары проверяли по итогам гонки далеко не все машины. FIA объясняет такой подход тем, что делать это в полном объеме просто невозможно, так как потребуется очень много времени.

В Остине, кроме Ferrari Леклера и Mercedes Хэмилтона, изучили лишь Red Bull Макса Ферстаппена и McLaren Ландо Норриса – с двумя последними все было в порядке

Почему планки получили повреждения?

Ответить на этот вопрос проще простого. В командах выбрали недостаточный клиренс, и за 56 кругов гонки по кочкам планка просто стесалась о них.

Если говорить конкретнее, речь о заднем клиренсе. С этим параметром команды активно «играют» по ходу каждого уик-энда. Кроме того, свой вклад в износ планки внесли количество топлива на борту после старта гонки и даже использование DRS – ведь при закрытии плоскости крыла прижим резко возрастает, вжимая машину в асфальт.

Обычно в тренировках команды экспериментируют с клиренсом, находя его оптимальное значение: чтобы машина расположена достаточно низко и обеспечивает аэродинамическую эффективность, но в то же время не было риска повредить планку.

Понятно, что спринтерский уик-энд с единственной тренировкой спрессовывает всю подготовительную работу втрое. В результате на первый план выходят другие задачи, тогда как до длинных серий кругов с полными баками никто просто не доходит.

При вычисления необходимого дорожного просвета после утренней пятничной сессии командам приходится учитывать, что дальше вступает в силу режим закрытого парка, в рамках которого пилоты должны проехать две квалификационных и две гоночных сессии.

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Фото: Джорджо Пиола Контрольная планка McLaren MCL36

Режим закрытого парка не просто запрещает командам менять настройки, но даже не позволяет проверять состояние планки так часто, как тем хотелось бы. Потому в пятницу им в известной степени приходится угадывать.

Мы уже видели в этой связи неожиданные истории. В Баку инженеры Alpine после спринта поняли, что выбрали слишком малый просвет. На тот момент машина соответствовала регламенту, но был риск, что после гонки повреждения планки окажутся слишком сильными. Команда нарушила режим закрытого парка и приподняла шасси, после чего Эстебан Окон стартовал с пит-лейна.

Как рассказали в Ferrari, в тренировке американского Гран При они уделили немало времени анализу клиренса, чтобы найти оптимальное значение – особенно когда увидели, что кочки в этот раз действительно имеют значение. Но прогнозы команды оказались неверными.

Специалисты поговаривают, что вызвать дополнительный износ планки мог даже ветер. Он оказался сильнее, чем обещал прогноз, к тому же часто менял направление. По этой причине машину сильнее вдавливало в асфальт на тех участках, где этого не происходило в тренировке.

Наконец, важно помнить про шины. Вовсе не совпадение, что дисквалификация коснулась именно тех двух пилотов, чьи отрезки на первом комплекте сликов были более длинными (Леклер, как известно, вообще доехал до финиша с одним пит-стопом, хоть потом и назвал эту тактику ошибкой).

Как известно, при износе сликов уменьшается толщина их рабочего слоя. Из-за этого не только снижается сцепление, но и улучшается отвод тепла. По законам физики это приводит к тому, что под конец отрезка давление в шине начинает падать. Там, где счет идет на миллиметры – как в случае с дорожным просветом, – такое сочетание факторов может привести к опасным последствиям.

Хэмилтон и Леклер проехали длинные первые отрезки на составе Medium, чтобы получить тактическое преимущество над Ферстаппеном и Норрисом. Именно тогда, учитывая больше количество топлива в баках, планки на их машинах и могли получить необратимые повреждения.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Машины участников в закрытом парке

Что в сухом остатке?

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин отметил: «К сожалению, это одно из следствий спринтерского формата, когда у нас есть всего час работы до начала действия режима закрытого парка.

В тренировке мы не ездили с гоночным количеством топлива. А из-за кочковатого асфальта износ планки оказался выше, чем мы рассчитывали. Это станет для нас уроком».

Уже скоро Формулу 1 ждет этап на «Интерлагосе» – еще одной неровной трассе, где также пройдет спринт. Команды наверняка скорректируют программу работы в тренировке, чтобы застраховаться от возможных проблем.

Также можно не сомневаться, что исключение Хэмилтона и Леклера приведет к активным дебатам о том, нет ли необходимости скорректировать правила закрытого парка для спринтерских Гран При. Так как будущее самой идеи субботних гонок сейчас вызывает вопросы, заодно с другими корректировками можно было бы изменить и этот момент.

Самым же интересным так и останется вопрос, сколько еще гонщиков было бы дисквалифицировано, если бы судьи FIA проверили тем вечером износ планки на всех машинах. Увы, он так и останется без ответа.