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Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Несмотря на штрафные санкции, ограничившие возможности доработок, в Милтон-Кинсе удержали добытое в прошлом году преимущество – и едва ли упустят его в ближайшем будущем. Слово Франко Нуньесу

Франко Нуньес
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19

Чемпионат 2023 года уже побил многие рекорды Формулы 1 – и наверняка в шести оставшихся Гран При падут еще несколько. Не считая единственной осечки на Гран При Сингапура, команда Red Bull Racing уверенно громит конкурентов, пополняя свою коллекцию трофеев (если те, конечно, не станут жертвой Ландо Норриса).

«Думаю, выступать лучше просто невозможно, – сказал недавно глава RBR Кристиан Хорнер. – Мы словно поймали волну и стремимся оставаться на ее гребне как можно дольше. Всем известно, что ситуация в Ф1 постоянно меняется. Сейчас мы видим, что одни команды стремительно прибавляют в скорости, другие теряют ее. Мы же продолжаем расширять границы возможного».

Британец продолжил: «Мы показали свою силу уже в прошлом году, а в этом лидировали примерно на протяжении 90% всей гоночной дистанции, хотя привозили на этапы очень небольшое количество обновлений. 

Но правила остались неизменными, что позволило нам использовать коробку передач 2022 года и прежнее шасси без значительных переделок. Главными направлениями развития зимой стали снижение веса и повышение универсальности, которое позволило добиваться результатов на самых разных трассах».

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Иллюстрация: Джорджо Пиола

На самом деле, в словах Хорнера в значительной степени кроется разгадка доминирования Red Bull. Речь о грамотном распределении ресурсов: заранее зная, что штраф за превышение лимита бюджетов в сезоне-2021 ограничит возможности конструкторского штаба, в Милтон-Кинсе предпочли в минимальной степени переделывать прошлогоднюю RB18.

В итоге уже на зимних тестах у команды была понятная и стабильная, но в то же время очень быстрая машина. В дальнейшем ее просто требовалось поддерживать на том же уровне, сохраняя отрыв от преследователей. 

Пока Aston Martin, Ferrari, Mercedes и McLaren отчаянно сражались за звание второй силы чемпионата – завоевать которое не удалось никому – Red Bull продолжала становиться быстрее. При этом технический директор Пьер Ваш заранее спланировал работу так, чтобы ресурсы – как людские, так и финансовые – работали и на нынешний, и на будущий сезон.

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Фото: Джорджо Пиола

Пример такого подхода мы выдели недавно на «Сузуке». Технический гуру Red Bull Эдриан Ньюи не приезжал туда (он отправился в небольшой отпуск в Италию), но и в его отсутствие команда успешно испытала доработанное днище. Его главными отличиями стали формы задних кромок диффузора – в тренировках новинку сравнивали со стандартной версией, не пожалев аэродинамической краски. 

Машина RB19 постоянно эволюционирует по ходу чемпионата, при этом ее обновления нацелены на рост эффективности не только в нынешнем, но и в будущем сезоне. Терять свое преимущество в Милтон-Кинсе явно не намерены. 

Это правда, оппонентам наверняка удастся подобраться ближе. Но покуситься на лидерство «Быков» им пока явно не по силам.  

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