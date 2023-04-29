Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

Уже сейчас очевидно, что смена руководства в AlphaTauri добавит проблем Ferrari и ее новому боссу Фредерику Вассеру. Сейчас Скудерия решает непростую задачу, пытаясь добавить скорости своей SF-23 в погоне за Red Bull. И потеря спортивного директора Лорана Мекиса едва ли поможет этому процессу.

Ранее в Маранелло уже остались без главного конструктора Давида Санчеса, который перешел в McLaren. Теперь Вассер потерял еще одного ключевого сотрудника. На первый взгляд может показаться, что все это – лишь невезение. Но если присмотреться повнимательнее, можно разглядеть тенденцию.

Даже если решения двух сотрудников уйти из Ferrari не связаны между собой, невозможно избавиться от впечатления, что команда попала в нисходящую спираль. Ситуация выглядит особенно негативной в сравнении с Aston Martin – там активно приглашают персонал, построили классную машину и мчатся вперед.

Первые слухи о возможном уходе Мекиса появились несколько недель назад (это произошло в первой половине марта – прим.ред.). Тогда Вассер говорил, что считает француза своей правой рукой и связывает с ним важные планы на будущее. Возможно, сам он и впрямь видел в Лоране своего потенциального преемника.

По ходу этапа в Джидде репортеры попросили Фредерика прокомментировать разговоры о возможном уходе Мекиса, и тот ответил: «Если говорить о недовольстве сотрудников, то мне кажется вполне нормальным, когда ты расстроен тем, что не добился ожидаемых результатов. Я и сам недоволен.

Но важнее всего, чтобы мы продолжали работать сообща, старались добиваться максимума и улучшать ситуацию.

Совсем другое дело – это желание покинуть компанию. Если вас интересует ситуация с Лораном, то я не знаю, что было с ним [в команде] прежде. Но самого Лорана я знаю уже 25 лет – еще с того времени, когда он ходил в школу.

И я верю ему. У нас продуктивное сотрудничество, он является одной из ключевых фигур для будущего компании».

Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Что ни говори, а потеря такого человека станет серьезным ударом по Ferrari. Впрочем, называть ее смертельным ударом, который окончательно увлечет команду в пучину, тоже было бы преувеличением.

В самой Ferrari, разумеется, не в восторге от происходящего. Но инсайдеры настаивают, что разговоры о внутренних волнениях, вызванных сменой руководителя и последующим уходом Санчеса, не имеют оснований.

Ушедший главный конструктор и впрямь был очень близок к прежнему руководителю Маттиа Бинотто, а еще именно он принимал решение о выборе концепции шасси, которое в итоге не позволило Скудерии угнаться за Red Bull. Потому его уход действительно связан со сменой главы коллектива. Но с Мекисом, настаивают источники, все обстоит иначе.

Но в любом случае сложившееся положение станет серьезной проверкой профессиональных качеств и возможностей Вассера. Именно он должен сделать все возможное, чтобы за спортивным директором не последовали и другие.

Фредерика взяли в Ferrari не в последнюю очередь за его репутацию настоящего бойца, и сейчас ему потребуются именно эти качества. Ближайшие недели придется посвятить принципиально важным вопросам.

Сейчас крайне важно не допустить разброда и шатания в Маранелло – и использовать свои лидерские качества, чтобы объединить людей и наладить их совместную работу в общих интересах.

Те, кто знаком с Вассером, уверяют – он нисколько не разочаровался в своем решении сменить команду и полон желания добиться своего. Более того, сложности только придали французу дополнительных сил, он сильнее прежнего нацелен докопаться до первопричин проблем команд, после чего исправить их и на полных парусах мчаться вперед.

Разумеется, оценивать его работу все равно будут по результатам на трассе. И если такие выступления, как на квалификации в Баку, будут регулярно повторяться в дальнейшем, это само по себе сплотит команду.

SF-23, в действительности, не такая и плохая машина. В квалификации она способна регулярно портить жизнь Red Bull, а с точки зрения гоночной формы этап в Австралии принес позитивные знаки.

Теперь осталось самое важное: показать этот прогресс на трассе и тем самым подтвердить правоту Вассера, который хранит веру в концепцию шасси.

Давно известно: как только приходят результаты, вся возня на заднем плане сама собой сходит на нет.