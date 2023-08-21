Мнение: как пятничные тренировки юниоров стали головной болью для команд Ф1

С прошлого года каждая команда Ф1 обязана один раз по ходу чемпионата заменять каждого из своих призовых пилотов на новичка, который провел за карьеру не больше двух гонок.

Эта норма относится к пятничным заездам и не касается только тех, кто сам проводит дебютный сезон – в 2023-м это Оскар Пиастри из McLaren и Логан Сарджент из Williams. Кроме того, Даниэль Риккардо тоже сможет провести все оставшиеся пятницы с AlphaTauri благодаря начинавшему чемпионат Нику де Врису.

Интересно, что год назад команды начали замены еще весной, но сейчас до летних каникул мы не увидели за рулем ни одного новичка. Это значит, что все 17 перестановок предстоит осуществить в десяти оставшихся Гран При.

При этом единственное, о чем пока объявлено официально – это выступления Фредерика Вести за Mercedes в Мехико.

Джек Дуэн, Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ситуация осложняется тем, что в действительности этапов для замены осталось не десять, а всего семь: сажать новичков за руль по ходу спринтерских уик-эндов в Катаре, Остине и Сан-Паулу никто не станет.

Едва ли кто-то захочет делать это и в Сингапуре с Лас-Вегасом: там гонщики с небольшим опытом, не знающие трассу, едва ли принесут какую-то пользу. А вот вероятность закончить сессию с разбитой машиной для них весьма реальна.

Но и это еще не все: в Зандфорте, Монце и Абу-Даби гонками поддержки Ф1 будут этапы Формулы 2. Тех, кто участвует в этом чемпионате и сражается за баллы Суперлицензии, было бы неверно отвлекать на тренировку Гран При.

К слову, сразу семь лидеров молодежной серии пользуются поддержкой команд Ф1 и потенциально являются главными кандидатами на участие в молодежных тренировках. Это Тео Пуршер (Alfa), уже названный Вести (Mercedes), Аюму Иваса (Red Bull), Джек Дуэн (Alpine), Виктор Мартен (Alpine), Оливер Бирман (Ferrari) и Энцо Фиттипальди (Red Bull).

Впрочем, кого-то из них мы почти наверняка увидим за рулем машин Формулы 1 в пятничной тренировке на «Яс-Марине». Год назад сразу пять команд привлекли к работе пилотов Ф2 в финале сезона – вдобавок, это полезно с прицелом на последующие юниорские тесты.

Чуть больше гибкости будет у тех, кто может рассчитывать на гонщиков, не занятых в Формуле 2. У Aston Martin есть в резерве Фелипе Другович, у Ferrari – Роберт Шварцман, у Haas – Пьетро Фиттипальди. Red Bull почти наверняка посадит за руль Лиама Лоусона (тот выступает в японской Суперформуле, но не сможет из-за этого приехать только в Мехико).

Оскар Пиастри, McLaren MCL36, 2022 год Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Следует признать, что осенние Гран При за пределами Европы не лучшим образом подходят для работы с новичками. Дело не только в неизвестных трассах – в Мексике и Японии Pirelli будет испытывать в пятницу экспериментальную резину, так что желательно сохранить в составе основных пилотов.

Но длюгого выбора для замен, похоже, не остается. На «Сузуке» сможет задействовать своих юниоров Red Bull – благо, Лоусона и Ивасу успели хорошо познакомиться с этой трассой по ходу карьеры. Не стоит забывать и про PR-эффект, если Аюму проедет на машине Ф1 перед своими болельщиками, как уже делал Наоки Ямомато в 2019-м.

Но все же, похоже, больше всего юниоров в этом году мы увидим в Мехико (как уже подтверждает пример Mercedes) и Абу-Даби. По описанным причинам это не самые удобные этапы для замены – но остальные подходят и того хуже.