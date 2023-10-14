Мнение: как Формуле 1 решить вопрос с границами трасс

Трррр. С таким звуком машина Ф1 мчится по самой вершине красно-белого поребрика, балансируя на верхней кромке. Ее сменяет другая, и тут уже можно услышать что-то вроде глухого рычания. Гонщик чуть ошибся на входе в поворот, и его траектория оказалась на волосок шире, чем разрешено.

Бип. На техническом мониторе в пункте управления гонкой FIA появилась новая строчка. По ходу воскресной гонки в Австрии таких строчек набралось более 1200. И связаны они были с тем, что кто-то из гонщиков выехал за белую линию в связке девятого и десятого поворотов.

После финиша на пилотов щедрым потоком обрушились наказания. FIA удовлетворила протест, поданный Aston Martin – команда обратила внимание судей на то, что не все нарушения правил своевременно получили полагающуюся оценку. Это привело к многочисленным перестановкам в протоколе, которые едва ли понравились болельщикам и сделали спорт мишенью для критики.

Лишь двоим пилотам удалось добраться до финиша без единого выезда за белую линию. Это Джордж Расселл и Чжоу Гуаньюй. Но они оказались в абсолютном меньшинстве. Все же остальные хоть раз заступили за запретную черту – это показывает, насколько притягателен запретный путь.

Гонщики не просто так рискуют, стремясь проехать как можно шире: это позволяет им лучше разогнаться при выходе на следующую прямую. Но дело в том, что из кокпита нельзя быть полностью уверенным, где в точности находятся колеса твоей машины. «Не заезжать за белую линию» – правило звучит очень просто. Но на него следует ответ пилотов: «Невозможно заранее узнать, получится ли это». На самом деле, это один из самых жестких пунктов регламента. Вдобавок, у него есть некоторый подтекст.

Пилоты никогда не перестанут ловить удачу за хвост. И выезды за белую линию продолжатся, пока не появится физическое препятствие, мешающее этому. Неслучайно FIA направила владельцам «Ред Булл Ринга» предложение заменить асфальт за поребриком классической гравийной ловушкой. Австрийцы идеей не прониклись.

В Катаре белую линию в 12-м повороте сместили на 80 см внутрь. Но это не уберегло гонщиков от нарушений Фото: Марк Саттон

Это правда, гравий не подходит для гонок MotoGP и других мотоциклетных чемпионатов, которые приезжают в Шпильберг. Но тут можно вспомнить, как на альпийской трассе пошли на реконструкцию и добавили «эску» на прямой, чтобы снизить скорость перед третьим поворотом и сохранить этап MotoGP после ужасной аварии Жоана Зарко и Франко Морбиделли в 2020 году.

«Когда нарушений так много, спорт начинает производить впечатления любительского, – объяснил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Думаю, там нужна полоска гравия или что-то подобное. Для гонщиков это весьма насущный вопрос, они просто не могут увидеть или почувствовать расположение белой линии».

Для Формулы 1 гравийная зона и впрямь является оптимальным решением. В том же Шпильберге оно прекрасно работает в четвертом и шестом поворотах. Там гонщики тоже могут рисковать, но расплата за ошибку оказывается очень болезненной.

После того, как Ф1 вернулась в Австрию в 2014-м, здесь уже перепробовали много идей. Как-то раз в девятом повороте установили позади основного еще один поребрик увеличенного размера. Это вызвало резкую критику со стороны пилотов, которые жаловались на серьезный дискомфорт – и еще более резкую со стороны команд, вынужденных менять поврежденные днища и подвеску.

Если отыщите, пересмотрите запись старта Гран При Австрии 2003 года – именно тогда из первого и третьего поворотов пропали гравийные ловушки. Гонщики быстро смекнули, какие это открывает возможности, и вообще никак не ограничивали себя в выборе траекторий. Благо, в ту пору никто не контролировал расположение машины относительно белых линий.

Позже появилось решение – полукруглый поребрик-«сосиска» параллельный краю трассы. Его прелесть состоит в возможности устанавливать и убирать с минимальными затратами. Этот вариант показал себя вполне успешным: после нескольких впечатляющих полетов у пилотов почему-то пропала охота заезжать на него.

Но дело в том, что «сосиски» подходит не для всех поворотов: в уже названных девятом и десятом их появление также может вызвать критику.

Этот исторический кадр иллюстрирует, сколь мало в прежние годы судей Ф1 интересовало взаимное положение машин и белых линий Фото: Расселл Батчелор / Motorsport Images

В любом случае, возможна ситуация, когда установка какого-то физического ограничителя оказывается невозможной. В наши дни это значит, что вся работа ложится на судей, контролирующих соблюдение правил. И история с Серхио Пересом, которого в Шпильберге исключили из квалификации уже после того, как начался очередной сегмент, едва ли улучшает имидж спорта.

Надо признать, что к Катару судьи проделали работу над ошибками и действовали уже куда оперативнее. Штрафы остались, а вот задержки с ними стали ощутимо меньше.

Конечно, существует радикальное решение: FIA может объявить, что на каких-то отдельных участках отдельных трасс отказывается от контроля и позволяет гонщикам ехать так, как те считают нужным.

Но это сразу вызовет множество вопросов: выходит, белая линия не такая уж и белая линия? Ведь остается немало тех, кто считает, что требования правил необходимо неукоснительно выполнять, даже когда речь идет о десятых долях миллиметра.

Одни настаивают, что границы трассы стоит обозначить физически, другим подавай десятки штрафов и никак иначе.

Слушайте, а может просто посадить за поребриками траву? Ну или совсем отказаться от контроля белых линий…

Найти одинаково удобное для всех решение с соблюдением границ трассы Формуле 1 будет непросто Фото: Стивен Ти / Motorsport Images