Мнение: как Формуле 1 изжить порочную практику с заменами моторов

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Сама по себе практика потери позиций за установку дополнительных элементов силовой установки вызывает в паддоке скрытое раздражение. Что интересно, нынешний подход ни у кого не вызывает восторга, но в то же время никакого желания обсуждать этот вопрос у участников чемпионата тоже нет.

Прошлой осенью в Монце мы в очередной раз увидели, что не так с этим правилом: после того, как 13 разных гонщиков получили штрафы с суммарной перестановкой на 125 мест, судьи FIA несколько часов обсуждали, кто, в каком порядке и на каком основании займет стартовые позиции. Никому не нравятся правила, которые так сложно применять и которые дают столь непредсказуемые результаты.

Неудивительно, что многие сейчас так позитивно отзываются и простой и логичной схеме, выстроенной в свое время многолетним руководителем гонок Чарли Уайтингом. К сожалению, после его безвременной кончины в начале 2019 года в системе нашлись изъяны. Примечательно, что подход Чарли был хорошо известен командам, однако он не был прописан в регламенте, а потому не являлся открытым для всех документом.

Но почему же в Монце было так много наказаний? Юки Цунода переборщил с предупреждениями, а еще трое пилотов недостаточно замедлились под желтыми флагами. Остальные же заработали перестановки по решетке за установку компонентов силовой установки сверх того количества, которое регламент отводит на сезон.

Идея ограничить их была в свое время продиктована стремлением сократить расходы команд. Я отлично помню, как во времена моторов V10 (они использовались в Ф1 до 2005 года включительно – прим.ред.) их ставили на машину на один день Гран При или даже только на квалификацию – а потом меняли. В конце 90-х наша команда Benetton только на двигатели тратила £17 млн ежегодно, это $43 млн на современные деньги.

Прежде моторы часто отказывали. Теперь команды предпочитают менять их и получать штрафы на решетке Фото: Motorsport Images

Усилиями инженеров ресурс высокопроизводительных двигателей вырос с 300 до 5000 км. Это потребовало усилий, ресурсов – и денег. Моторы стали намного дороже. И хотя их нужно уже не так много, расходы нынешних команд оказываются лишь немногим меньше, чем у нас четверть века назад.

Силовые установки разделили на несколько узлов: это собственно блок внутреннего сгорания, турбина, два мотор-генератора (кинетический MGU-K и тепловой MGU-H), управляющая электроника и батарея. Кроме того, лимитировано и количество деталей выхлопной системы. Как известно, после превышения прописанного в регламенте количества на сезон гонщика ждет перестановка на десять позиций назад, а каждая следующая замена приводит к пяти.

И в этом кроется очевидная нелогичность. Если пилот не замедлился под желтым флагом, его переставляют на три места назад. А за новый электронный блок – на десять. Кроме того, в обществе принято, что повторение проступка ведет к ужесточению наказания, а не к его смягчению. Формула 1 же буквально сама подталкивает после первого штрафа проводить все новые и новые замены за «полцены».

Есть возможность использовать самые разные варианты штрафов – от проезда по пит-лейну в случае первого превышения до «стоп-энд-гоу» различной продолжительности в дальнейшем

И тут давайте перейдем к самому интересному: вопросу стратегических замен моторов, который очень наглядно проявил и себя в прошедшем сезоне. Их надежность в 2022 году явно не стала намного хуже. А рост количества замен, как мне видится, связан с грядущей сменой регламента в 2026 году.

При чем здесь это, спросите вы. Дело в том, что решение о заморозке нынешних двигателей принималось во многом для того, чтобы производители имели возможность переключиться на разработку новых моторов, не тратя сил на улучшение существующих.

Сейчас доработки разрешены только для повышения надежности. И эта формулировка привела к своеобразной игре. Перед заморозкой можно было избрать один из двух вариантов: или омологировать заведомо надежный мотор, который будет при этом не особенно мощным, или же попробовать дойти до 2026 года по рискованному пути – сделать ставку на высокую отдачу, а неизбежные в этом случае проблемы с надежностью попробовать решить в рамках разрешенных регламентом действий.

Понятно, что в столь конкурентном спорте предпочтительным выглядит второй вариант.

Но если посмотреть на количество двигателей, использованных за сезон, можно заключить, что Ferrari продвинулась в этой философии куда дальше, чем Mercedes. Пилоты Скудерии получили за год 16 штрафов, их соперники на серебристых машинах – всего три.

Запрет на доработки двигателя вынудин команды идти на риск, что привело к росту числа сходов в сезоне-2022 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Не пришло ли время переосмыслить систему штрафов? Формула 1 регулярно задает этот вопрос своим болельщикам во всевозможных опросах. И ответ всегда оказывается одинаковым – перестановки по решетке те называют наименьшим из зол.

Но сейчас этот вопрос стоит изучить более внимательно. Не лучше ли будет расставлять пилотов на старте по итогам квалификации, а наказания применять уже по ходу гонки? Ведь есть возможность использовать самые разные варианты – от проезда по пит-лейну в случае первого нарушения до «стоп-энд-гоу» различной продолжительности в дальнейшем.

Ни одна система не является идеальной. Но такой вариант остановит команды от тактических замен, которых становится все больше. Разумеется, этот подход может лишить нас каких-то красивых дуэлей на трассе, но в равной степени мы получим яркие прорывы через пелотон с элементами неопределенности.

Простым болельщикам в таком случае будет проще воспринимать происходящее, а команды получат новый уровень тактической борьбы. И если нет каких-то других идей, то эта явно заслуживает изучения.

Стартовав в Джидде 15-м, Макс Ферстаппен завершил гонку на второй позиции Фото: Зак Маугер / Motorsport Images