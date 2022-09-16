Мнение: как Формуле 1 избежать фарса со стартовыми решетками

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Можно долго спорить о плюсах и минусах нынешней системы с фиксированным количеством определенных узлов на сезон и штрафами за его превышение. Но по одному вопросу в паддоке царит полное единодушие: долгое ожидание стартовой решетки не красит современный спорт, каким является Формула 1.

В Монце публикации предварительной расстановки пилотов пришлось ожидать после квалификации почти четыре часа. Это привело к волне критики в социальных сетях и едким замечаниям по поводу устаревшей системы управления.

Последнее, опять-таки, можно обсуждать, но история в Монце возродила дебаты о том, как можно избавиться от этой проблемы в будущем. Как стало известно Motorsport.com, в FIA тоже не в восторге от происходящего, потому сейчас готовятся шаги, которые уже этой зимой должны позволить скорректировать регламент за счет простых и понятных решений.

И тогда полушуточные публикации гонщиков в социальных сетях с вопросами о том, какими они в итоге стартуют, должны окончательно уйти в прошлое.

Итальянский прецедент

Квалификация в Монце завершилась вскоре после 17:00 по местному времени. Но пилоты, команды и медиа продолжали теряться в догадках, какой же будет стартовая решетка в воскресенье.

Макс Ферстаппен показал второе время и с учетом перестановки на пять позиций уверенно говорил о своих перспективах: «Думаю, если я не совсем тупой, то стартую седьмым. Да, седьмым – почитайте правила».

Однако остальные не были настолько убеждены в этом. Многие предсказывали, что из-за наказания Карлоса Сайнса, Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона голландец поднимется на четвертое место.

Тем временем Фернандо Алонсо прямо сказал в телеинтервью, что это он намерен стартовать седьмым.

Из-за этого многим СМИ, включая даже телекомпании, пришлось в дальнейшем переделывать те решетки, которые они предлагали своим читателям и зрителям (в Motorsport.com Россия тоже не избежали этого – прим.перев.). Только в 20:45 FIA опубликовала решетку, а спустя еще десять минут скорректировала и ее, заменив слово «финальная» в заголовке документа на «предварительная».

Для спорта такого уровня, как Ф1, которая сейчас испытывает резкий рост популярности, просто недопустимо, чтобы болельщики, пилоты и команды ждали почти четыре часа и только потом узнавали стартовые позиции.

Машины участников квалификации в закрытом парке Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Как работает система

Долгое ожидание во многом объясняется сложностью тех процедур, которые Формула 1 придумала сама для себя и использует каждый уик-энд.

Данные официального тайминга – которым, к слову, занимается FOM – попадают к судьям FIA, после чего те приступают к сложному процессу составления решетки.

В Монце появились слухи, что данные поступили к судьям с задержкой, но позже надежный источник сообщил, что никакого запаздывания не было, все работало по обычному графику.

Пока сотрудники FIA, работающие на Гран При, тщательно формируют решетку с учетом всех штрафов, их коллеги в технических боксах одновременно проверяют соответствие машин всем требованиям правил.

Только когда последняя процедура завершена, можно публиковать предварительную решетку. Для этого ее передают в судейскую коллегию для одобрения и утверждения, на что тоже уходит время. Потому и получается, что публикация откладывается до вечера субботы.

Есть основания говорить, что в Монце процесс оказался дополнительно замедлен из-за команд. Их представители вступили в дискуссию с FIA о том, в какой последовательности нужно применять штрафы и какой окажется решетка. Разумеется, каждый настаивал, что именно его пилотов стоит расположить повыше.

Проблема вакуума

Формально в регламенте вообще нет указания судьям что-то публиковать в субботу. Финальная решетка должна быть готова в воскресенье за несколько часов до старта, а все прочее, вообще говоря, является следствием доброй воли организаторов и неформальных договоренностей.

Статья 41.5 Спортивного регламента Ф1 гласит: «Стартовая решетка спринта и [основной] гонки должны быть опубликованы не менее, чем за четыре часа до запланированного старта прогревочного круга».

В большинстве Гран При, когда штрафов совсем мало, сформировать стартовый порядок совсем просто. Это можно сделать и без официального документа FIA, который в таких случаях не особенно востребован.

Но в сложных случаях, вроде недавнего в Монце, где различные наказания получили девять гонщиков, официальная версия решетки просто необходима.

И когда ее ожидание растягивается на несколько часов, в паддоке на фоне множества слухов и версий возникает ситуация, которую руководитель McLaren Андреас Зайдль сравнил с вакуумом.

По ходу Гран При Италии Зайдль заметил, что в будущем боссам спорта и представителям команд непременно нужно обсудить эту тему.

«Я считаю, что дискуссия стала бы хорошим выходом, – заметил немец. – Возможность оперативно получить подтвержденную версию предварительной решетки позволит избежать вакуума.

Это хорошая идея. В конце концов, сформировать предварительную решетку заранее – не такая большая проблема. А потом, уже после завершения проверок в закрытом парке, можно дополнительно подтвердить эту версию».

Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем в понедельник после Гран При Италии провел встречу со спортивными менеджерами команд – есть основания полагать, что там ситуация сдвинулась с мертвой точки, и решения удастся достичь очень быстро.

Глава McLaren Андреас Зайдль стал одним из тех, кто призвал к диалогу и поиску решения Фото: Ставен Ти / Motorsport Images

Как же быть?

В действительности, можно предложить решение, которое при своей простоте позволит снять остроту вопроса. Оно даст возможность сформировать стартовое поле практически в ту же секунду, когда последний гонщик в третьем сегменте проедет под клетчатый флаг.

FIA определилась с тем, как сейчас работает система штрафов. В отличие от прошлых лет, гонщики будут терять все предписанные позиции, вне зависимости от наказаний соперников. Принцип смягчения штрафа из-за того, что кто-то другой тоже наказан, больше не работает. Отталкиваясь от этого, есть возможность составить и опубликовать предварительную решетку практически сразу после завершения сессии.

Такой документ не имел бы никакой правовой силы до того момента, как все машины не пройдут техническую инспекцию. Принцип здесь тот же, что и с предварительными результатами гонки.

Эта решетка была бы своего рода декларацией о намерениях. Она позволила бы избежать споров и противоречий, которые захлестнули Формулу 1 в прошедшую субботу.

Минимальная корректировка правил позволит судьям сразу публиковать протокол в информационных целях. Никаких минусов тут нет, а плюсы совершенно очевидны.

В последнее время Ф1 и FIA уделяют серьезное внимание качеству того шоу, что происходит на трассе. Но для успеха у болельщиков не менее важно, чтобы спорт в равной степени отлаживал и процессы, которые протекают вне гоночного асфальта.

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