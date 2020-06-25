Когда в начале весны стало понятно, что Формула 1 уходит на долгий карантин, были те, кто считал: неопределенность с будущим подтолкнет команды к сохранению своих составов и заморозке трансферного рынка. Но реальность, как мы знаем, оказалась прямо противоположной.

Внезапный разлад Себастьяна Феттеля с Ferrari, вылившийся в фактическое увольнение немца, привел к приглашению Карлоса Сайнса и последующему переходу Даниэля Риккардо в McLaren еще до того, как начались гонки 2020 года.

Понятно, что за этим последуют и другие контракты, которые заметно скажутся на будущем спорта. Но есть одно последствие, о котором можно уверенно говорить уже сейчас. Это рухнувшие надежды множества молодых спортсменов получить место в сильной команде.

В особенности это затронуло Академию Ferrari (FDA). В этом году сразу пять ее пилотов будут выступать в Ф2 – понятно, что каждый из них лелеет мечту повторить путь Жюля Бьянки и Шарля Леклера.

Для Мика Шумахера, Джулиано Алези и Каллума Айлотта предстоящий сезон станет уже не первым в главной юниорской категории, к ним присоединятся дебютанты Роберт Шварцман и Маркус Армстронг, годом ранее сражавшиеся за титул в Формуле 3.

Сотрудничество Ferrari с Alfa Romeo открывает потенциальным дебютантам возможность попасть в Ф1, которой не было у молодежи Скудерии до выкупа и переименования Sauber в 2018 году. Именно этот шанс превосходно использовал Леклер, а сейчас его же пробует не упустить Антонио Джовинацци – он тоже входит в число молодых пилотов Ferrari, но уже не состоит в FDA.

Два года назад главной задачей Академии была подготовка пилота для долговременной замены Кими Райкконена. Эту задачу удалось решить, что одновременно привело к переключению внимания на Феттеля. Скудерии требовалось найти и воспитать новую юную суперзвезду, которая потенциально должна была занять место четырехкратного чемпиона мира.

Если бы Феттель подписал новый двухлетний контракт, что еще зимой все инсайдеры называли делом практически решенным, это дало бы Ferrari оптимальную возможность подготовить юниоров. А они затем вступили бы в конкуренцию с Джовинацци за место в Alfa Romeo, и лучший из всей этой группы в итоге пришел бы в Маранелло максимально подготовленным.

Но внезапный уход Феттеля разом перевернул все с ног на голову для команды и ее воспитанников. Шансы увидеть новое молодое лицо рядом с Леклером резко сократились после того, как было объявлено о контракте с Карлосом Сайнсом. Просто чтобы вы понимали – испанец даже младше Джовинацци.

Джулиано Алези, BWT HWA Racelab Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Ferrari готовится к выступлениям с самой юной за последние полвека парой гонщиков. Если Сайнс успешно адаптируется к команде и ее особенностям, сумев заслужить продление своего нынешнего двухлетнего контракта, шансы всех юниоров продвинуться по карьерной лестнице устремятся к нулю.

Внезапность истории с Феттелем привела к тому, что Скудерии вынужденно пришлось искать ему замену где угодно, но только не среди своих воспитанников. Опыт выступлений в Ф1 есть только у Джовинацци, но даже он сам признавал, что считает преждевременным совершать переход в топ-команду после не особенно убедительных выступлений в Alfa Romeo.

Следует признать, что за исключением Леклера за пять последних лет Ferrari не подготовила ни одного по настоящему выдающегося юниора. В Академию попадали многие мальчишки из совсем «младших» формульных серий, но кто-то уходил, а другие застряли на уровне Ф2.

Предстоящий сезон этого чемпионата будет крайне важен для всех членов FDA. Если кто-то из них сможет завоевать титул, он станет очевидным кандидатом на замену Джовинацци. И, возможно, даже претендентом на место в Haas, учитывая тесные связи американской команды с Маранелло.

Наибольший прессинг лежит на Шумахере. Его фамилия и история прежних выступлений очень намекают, что сыну Михаэля готовят место в Ф1. Он уже провел в прошлом году тесты с Ferrari и Alfa Romeo в Бахрейне.

Но дебют немца в Ф2 вышел далеко не выдающимся. Главными героями сезона-2019 стали более опытные гонщики, а Мик в субботних – самых показательных – гонках ни разу не финишировал выше восьмого места. По сумме очков даже среди дебютантов он оказался только четвертым, уступив Гуанью Чжоу, безвременно ушедшему Антуану Юберу и своему коллеге по FDA Айлотту.

Сам Каллум, а равно и Алези, попробуют использовать накопленный опыт, чтобы более успешно провести предстоящий сезон Ф2.

Совсем иной будет картина для Роберта Шварцмана. Россиянин был в 2018-м напарником Шумахера в «старой» Формуле 3, где тот выиграл титул, после чего пути двух пилотов разошлись. Роберт отправился в FIA Ф3, где уверенно стал сильнейшим, и теперь вновь будет вместе с Миком выступать в составе Prema.

Если оценивать объективно, то повторить путь Леклера сейчас может именно Роберт. И их прямое соперничество с Шумахером позволит Ferrari понять, кто из молодых пилотов быстрее, и на кого логичнее всего делать ставку с прицелом на ближайшее будущее.

Маркус Армстронг тоже перешел в Ф2 из Ф3, причем получил место в составе топ-команды ART Grand Prix, с которой Ник де Врис стал чемпионом в 2019-м. У новозеландца также есть определенные шансы преуспеть в новом для себя классе, однако даже в случае его победы в чемпионате, Ferrari может не решиться перевести гонщика в Ф1.

Мик Шумахер за рулем Ferrari F2002 Фото: Реми Даржежен / RM Sotheby’s

Многое, разумеется, будет зависеть и от предстоящего сезона Джовинацци в Alfa Romeo. Он однозначно продемонстрировал прогресс во второй половине прошлого чемпионат, сократив отставание от Кими Райкконена. Но теперь итальянцу важно не прекращать это движение вперед.

Если Антонио справится с такой задачей, Ferrari будет еще сложнее что-то отыскать для своих юниоров. Даже если кто-то из них возьмет титул в Ф2, очевидного продолжения карьеры может не получиться. И дело тут не в недостатке таланта, а в недостатке возможностей.

До Леклера главной восходящей звездой Скудерии был Жюль Бьянки. Он успешно выступал в Формуле Renault 3.5 и GP2, после чего на 2013 год получил контракт с Marussia. Беда в том, что тогда мест в пелотоне Ф1 было больше, чем сейчас – как и чемпионатов, куда можно было на какое-то время определить молодого гонщика.

Совершенно очевидно, что карьерный путь, подобный Леклеру (титул в GP3/Ф3, титул в Ф2, сезон в Alfa Romeo, переход в Ferrari) сейчас невозможен ни для одного из юных протеже Скудерии. Однако команда может связать с кем-то из них долгосрочный проект. Никто не запрещает разработать программу, которая позволит гонщику получить опыт и отточить мастерство, а потом посадить его в Alfa Romeo.

Сейчас особой спешки уже нет. Стоит помнить, что команда из Хинвила сама определяет одного из своих пилотов, а второго ей называет Ferrari. Поэтому даже в случае, если Кими Райкконен решит не продолжать выступлений после 2020 года, заменить его кем-то из юниоров не получится, если у Вассера и компании будет более достойный по их мнению кандидат.

Решение пригласить Сайнса в Маранелло серьезно ударило по всем гонщикам Академии Ferrari. Однако все они еще молоды, и у каждого есть время. Сложившаяся ситуация требует от этих пилотов показать абсолютно все, на что они способны, чтобы получить шанс развивать карьеру. Собственно, все сказанное в полной мере применимо и к самому Карлосу.