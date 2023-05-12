Мнение: как де Вриса взяли в Ф1 за одну гонку и решили уволить после пяти

С начала сезона в Бахрейне прошло два месяца – или, если говорить чуть точнее, 64 дня. Именно этого времени оказалось достаточно, чтобы из многообещающей восходящей звезды Ник де Врис превратился в пилота, который находится на последней строчке личного зачета – и на грани увольнения.

В AlphaTauri не дают никаких комментариев относительно его будущего, но есть максимально серьезные основания говорить, что гоночный консультант Хельмут Марко поставил 28-летнему спортсмену ультиматум. У того есть время до Гран При Испании – то есть три ближайших уик-энда – чтобы исправить нынешнее положение.

Эта суровая история, к сожалению, не уникальна для современной Ф1. И нам она дала возможность поговорить о тех сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются дебютанты чемпионата – и особенно в структурах Red Bull.

После старта: Ник де Врис, AlphaTauri AT04, ударил сзади Ландо Норриса, McLaren MCL60 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Конечно, случай с де Врисом изначально был особенным. Ведь гонщик уже почти простился с мечтами о Формуле 1, но волей случая получил прошлой осенью возможность проехать за Williams гонку в Монце. После этого ему представился шанс всей жизни в виде контракта с AkphaTauri – но хватило всего пяти гонок, чтобы оказаться на краю пропасти.

И это не случайность, а следствие тех жестоких механизмов, которые призваны находить для спорта настоящие таланты.

С самого момента учреждения чемпионата Ф1 в 1950 году здесь никогда не было больше пяти-шести настоящих звезд одновременно. Если бы их оказалось больше, всем остальным, в том числе молодым гонщикам, было бы несравненно сложнее пробиться к успехам.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Но и нынешнюю ситуацию никак не назвать простой для дебютантов. Планка в любом случае задрана так высоко, что многим из них просто не хватает времени, чтобы получить достаточно опыта и выйти на требуемый уровень.

История с Red Bull выглядит лучшей тому иллюстрацией. Политика отношения к молодым пилотам, установленная доктором Марко, уже привела к тому, что из лагеря «Быков» ушли к соперникам Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Алекс Элбон – зато перед сезоном-2020 в условиях кадрового дефицита главной команде пришлось пригласить Серхио Переса.

Де Врису отдали место Гасли в AlphaTauri по итогам единственного уик-энда. И понять такой выбор, говоря откровенно, довольно сложно. Это напоминает казино, где неизвестно заранее, сыграет ставка или нет. Разумеется, команда ищет достойного напарника для Макса Ферстаппена, но слишком уж многим этот поиск обошелся чересчур дорого.

Алекс Элбон, Williams Фото: Williams

На пилотском рынке нынешней Ф1 Алекс Элбон котируется весьма высоко. Известно, что как минимум две команды заинтересованы в его услугах после того, как в конце 2024-го закончится контракт англо-тайца с Williams. Но сам факт, что после увольнения из Red Bull Алекс получил второй шанс, является редким исключением на фоне общего негативного правила.

Обычно после потери места в команде у пилота просто нет возможности восстановить свою репутацию, разрушенную почти до основания, и отыскать новое место в пелотоне.

Будет несправедливо утверждать, что Ник де Врис – особенно после столь яркого дебюта в Монце – не заслужил места в Формуле 1. Но не менее бесспорно, что в спорте, который гордится своим безупречным планированием всего и вся, нельзя считать правильной ситуацию, когда новичка хотят отчислить спустя всего два месяца и пять гонок после начала карьеры.