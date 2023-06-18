Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Новость о том, что ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл перешел в McLaren, уже успела подзабыться, уступив место другим темам для обсуждений. Что поделать, если Формула 1 генерирует информационные в огромном количестве. Между тем, это далеко не рядовая кадровая перестановка, а крайне важный элемент новой стратегии, избранной большими боссами британского коллектива.

Долгие годы в McLaren исповедовали простую философию: чтобы добиться успеха, необходимо располагать современной инфраструктурой и эффективным менеджментом, а также некоторым терпением. Но теперь мы можем с полным основанием говорить, что в команда более не готовы просто сидеть и ждать улучшения результатов.

Вместо этого гендиректор Зак Браун и вновь назначенный руководитель команды Андреа Стелла решили потолкаться локтями на кадровом рынке – они поняли, что если не начать действовать и не выбрать совершенно новый курс, то добиться своего не получится.

Как объяснил сам Стелла, «амбиции нашей команды включают борьбу за титулы, но в последних сезонах мы не показали стабильного роста с точки зрения результатов на трассе».

Первым шагом на новом пути стали внутренние перестановки и формирование новой структуры технического штаба. Это произошло в начале нынешнего года и привело к расставанию с Джеймсом Ки, прежним техническим директором.

Частью новой схемы стал триумвират в составе Давида Санчеса, прежде занимавшего пост главного конструктора в Ferrari, ветерана паддока Питера Продрому, возглавившего департамент аэродинамики, и Нила Худли, которому поручили инженерно-конструкторское направление.

Сейчас McLaren завершает строительство нового симулятора и новой аэродинамической трубы. Но Брауну и Стелле прекрасно известно, что получить от них настоящую пользу можно будет только при правильном подборе сотрудников.

Именно поэтому усиление идет по всем фронтам: недавно в команду перешел один из ведущих специалистов Aston Martin Мариано Альперин.

Но, несомненно, главным успехом McLaren стал именно контракт с Робом Маршаллом, который много лет проработал в Red Bull, а теперь станет техническим директором в Уокинге.

Роб Маршалл стал одним из ключевых творцов последних успехов Red Bull и Макса Ферстаппена

Выгода от кадрового усиления будет несомненной.

Прежде всего, McLaren сможет усилить багаж своих технических ноу-хау за счет знаний, которые принесут с собой бывшие сотрудники из разных топ-команд. Ведь каждая из них создала к 2022 году свою концепцию машины и в дальнейшем успела найти работоспособные идеи, но также знает и о тех, от которых не будет толка.

В эффективности такого подхода убедиться проще простого: достаточно посмотреть на результаты Aston Martin, где привлекли к созданию зеленой AMR23 Дэна Феллоуза из Red Bull и Эрика Бландена из Mercedes.

Нет сомнений, что в рамках нынешнего регламента именно Red Bull удалось разгадать больше всего секретов, потому конструкторы команды способны серьезно помочь любому из соперников.

Текущую ситуацию на кадровом рынке очень метко описал глава Alpine Отмар Сафнауэр: «Всем хочется сократить свой путь в погоне за скоростью. В департаменте аэродинамики Red Bull работает не один человек, а полсотни инженеров. И те, кто ими руководят, обладают всеми идеями команды. И если вам удастся увести такого человека из Милтон-Кинса, вы сразу получите доступ к ценнейшей информации».

Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, на командном мостике Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Разумеется, воплотить чужие идеи в собственном шасси тоже не особенно просто. Той же Aston Martin удалось конвертировать знания Феллоуза и Бландена в результаты на трассе только ко второму сезону.

Но все то, что сейчас делают в McLaren – и это, на самом деле, крайне важно – позволяет команде почувствовать уверенность, что хорошее будущее уже не за горами.

Ставка на такого человека, как Маршалл, который разрабатывал концепцию машины для Red Bull, несомненно принесет дивиденды. Так что в данном случае речь не о мечтах или прожектах, надежды на успех максимально обоснованы.

Кроме того, прогресс поможет команде удержать Ландо Норриса. На публике пилот продолжает безоговорочно поддерживать команду, в которой провел всею карьеру. Но самому себе он совершенно точно задает не самые приятные вопросы о шансах завоевать заветный титул, продолжая выступления за Уокинг.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Франсуа Тремблэ

Теперь, когда McLaren успешно завершила непростую партию на кадровом рынке, а ее аэротруба и симулятор вот-вот вступят в строй, есть весомые основания полагать, что команда и впрямь сможет покинуть середину пелотона, где остается все последние годы.

Приветствуя переход Маршалла, Стелла сказал весьма примечательные слова: «Это один из фундаментальных шагов, который естественным образом поможет команде вернуться на победный путь».

История преображения Aston Martin стала для многих в Формуле 1 примером того, что серьезный прогресс за короткое время – это не мечта, а вполне реальная цель. Просто для этого нужно активно действовать, а не сидеть на месте, надеясь, что твой пятилетний план сам собой принесет результаты.

Этой зимой McLaren пришлось непросто: машину пришлось спешно переделывать, так как без этого побороться за хорошие результаты просто не было возможности. Конечно, можно было оставить все как есть и рассчитывать на постепенный рост результатов. Но в Уокинге предпочти принести в жертву весеннюю часть сезона и пойти на серьезные перетряски.

Первый вариант надолго гарантировал бы McLaren место в середине пелотона, однако в этом случае вырос бы риск потери Норриса.

Но теперь сделанный выбор уже приносит первые плоды. Быть может, пока они не очень просматриваются в таблице общего зачета, но команда уже движется по верному пути, который непременно выведет ее в число лидеров Ф1.