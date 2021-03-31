Признаюсь: я тоже в этой ситуации сыграл слоупока. Когда Haas показала свою новую расцветку, был как все: впечатлился парадоксальностью ситуации (американская команда в цветах российского флага), посмеивался над появившимися по этому случаю мемами, думал о возможной реакции WADA… И прошло добрых полдня, прежде чем в бургерной у железнодорожной станции Железнодорожная (есть такая в ближнем Подмосковье) меня вдруг осенило.

Мы охотно, активно и детально обсуждаем мелкие последствия одного бюрократического решения. Но при этом очень быстро, практически автоматом кликнули по кнопке «ОК», когда на мониторе появился поп-ап с текстом «Согласен с дискриминацией спортсменов моей страны на гоночных трассах».

19 пилотов Формулы 1 не замешаны в допинговых скандалах – и развитие событий вокруг допинговых скандалов никак на этих 19-ти пилотах не сказывается. Никита Мазепин тоже не замешан в допинговых скандалах – но ему запрещено использовать флаг своей страны и даже ее название. Разве это – не дискриминация?

Конечно, я в курсе, какой логикой руководствуется CAS (Спортивный арбитражный суд, решением которого спортсменам запрещена демонстрация флага). Мол, о наказании Мазепина (или выступающего в чемпионате мира по ралли Николая Грязина, или готовящегося к старту в очередном «Ле-Мане» Романа Русинова) речи не идет. Все ровным счетом наоборот: «скомпрометировавшему» себя российскому флагу запрещено присутствовать рядом с именами достойных спортсменов, ничем себя не запятнавших.

После очередной победы в чемпионате Льюис Хэмилтон обычно поднимает над головой британский флаг. Сильно сомневаемся, что он безропотно отказался бы от этого после выявления допинговых схем в британских легкой атлетике или бобслее... Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но WADA и CAS не мешало бы вспомнить, что триколор, двуглавый орел и тем более – слово «Россия» символизируют гораздо больше, чем какую-либо спортивную организацию с офисом в Москве. И даже больше, чем государство с названием «Российская Федерация».

Это – национальные символы в самом широком и возвышенном смысле слова. Они связывают меня не только с жителями Брянска или Магадана, но и с русскими людьми, жившими во времена Пушкина или Петра Первого. Может быть, когда-нибудь мы все и сольемся в единый цифровой народ, общающийся универсальным двоичным кодом и считающий своим главным символом иконку iOS. А цвета флага будем менять так же часто, как Ландо Норрис меняет цвета своего шлема (пилот McLaren готовит новую версию чуть ли не на каждую гонку). Пока же нация для многих жителей Земли – ценность того же масштаба, что и язык или семья. И отношения с моей нацией, моим языком, моей семьей – явно не те отношения, куда стоит без спроса влезать организациям со штаб-квартирой в Монреале, какими бы всемирными они ни были.

Кстати, о семье. Многие в курсе, что мать Алекса Элбона некоторое время назад была осуждена за участие в мошеннической схеме и провела несколько лет в тюрьме. Но почему-то никому не пришло в голову запретить гонщику использовать его фамилию на основании того, что она скомпрометирована.

Можно предположить, что я делаю из мухи слона и устраиваю скандал на пустом месте. Но большинство гонщиков, которых зацепила история с допингом и флагом, уже высказались на эту тему. И ни один из них не отнесся к своему превращению в «нейтрального атлета из России» равнодушно – ни одному из них не пришлась по душе замена триколора на неведомый логотип с двумя латинскими буквами.

Для Никиты Мазепина российский триколор – явно не просто три разцноветных полоски: после гонок в Формуле 2 пилот не раз поднимался на подиум с флагом Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Таким образом, в отношении ни в чем не виновных спортсменов приняли по факту репрессивные меры. Меры, которые затрагивают важные для среднестатистического человека ценности. И – что особенно впечатляет – меры, единственным эффектом от которых стал негатив, появившийся у самих этих спортсменов и их болельщиков. То есть вы идете себе по улице, к вам подходит сотрудник с удостоверением условной ООН, отвешивает затрещину – и заявляет, что все это ради борьбы с наркокартелями. Но лично против вас ни он, ни ООН ничего не имеют. Хорошего вам дня.

Но тут может возникнуть вопрос: если речь идет о решении CAS, которое FIA и Формула 1 выполняют, потому что обязаны это делать (в силу обязательств соблюдать Международный спортивный кодекс) – с чего бы в заглавии колонки рядом со словом «дискриминация» упоминается именно Формула 1?

Во-первых, оправдание несправедливых действий субординацией – скользкий путь. Не буду использовать очевидные полемические аналогии. Каждый сам легко может вспомнить множество примеров, когда некто «просто выполнял приказ» – и ему за это с горкой отсыпали и общественного негодования, и конкретных административных мер.

Во-вторых, ведь это Формула 1 весь последний год громко и часто говорит о высоком и добром. Это в Формуле 1 самый успешный пилот подает пример, беспокоясь обо всем – от необходимости скинуть памятник в британскую реку до необходимости предотвратить новые драки слонов в Казани. Казалось бы, все эти решительные люди, смело бросающие вызов расизму путем натягивания на себя спецфутболок, не потерпят ущемления чьих-либо прав и свобод у себя под носом. Казалось бы, вооружившиеся хэштегом #WeRaceAsOne парни нипочем не бросят одного из своих.

Предстартовая церемония на недавнем Гран При Бахрейна не обошлась без традиционного коленопреклонения Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

На деле этого одного сдали легко и непринужденно – не прекращая произносить речи о стремлении построить лучшее будущее. Я, как наверняка вы понимаете, постоянно читаю то, что по тому или иному случаю произнесли действующие лица Формулы 1 – и связанные с запретом на российский флаг реплики видел только у самого Никиты и его босса Гюнтера Штайнера. Для всех остальных этого сюжета, по большому счету, не существует.

Причем это упрек не только большим начальникам – но и, по большому счету, гоночной общественности в целом. Я не считаю Никиту Мазепина идеальным гонщиком и идеальным человеком – и само собой, не пытаюсь запретить кому-либо обсуждать его действия. Но в многочисленных обсуждениях случившегося с россияниным за последние месяцы одна тема не то чтобы игнорировалась, но и не затрагивалась. И вы наверняка сами понимаете, что это была за тема.

Экс-пилот Формулы 1 Джолион Палмер нашел время эмоционально описать действия Мазепина на разгонном круге в недавней квалификации, где россиянин нарушил «джентльменское соглашение». Журналисты уважаемых сайтов строчили колонки (и не по одной) на тему скандального видео – мол, Ф1 должна четче озвучить свою позицию. Год назад в Спа общественность топала ногами от обиды, пока Никите не выписали штраф за борьбу с Цунодой и не лишили россиянина победы. И конечно, после вылета на старте Гран При Бахрейна что-нибудь нашлось у каждого: у кого – эпитет, у кого – мемасик, у кого – предложение аннулировать суперлицензию.

Впрочем, некоторые отметили и разное отношение к ошибкам двух гонщиков Haas (Когда разворачивает Мика: «О боже, о боже. Великолепно» / Когда разворачивает Мазепина: «Ты гребаный осел»).

Одним словом, беспокоились обо всем и обо всех. Об эмоциональном состоянии обогнанных в квалификации и непропущенного вперед Цуноды, об отсутствии у болельщиков доверия к Ф1 (в отсутствие четкой позиции по скандальному видео), о нервах Гюнтера Штайнера, о безвозвратно испорченном рента-драйверами имидже чемпионата мира..

Но когда у человека отобрали столь естественное право, как демонстрировать флаг своей страны (и даже ее название) – о мыслях и эмоциях Никиты в связи с этим не задумался, грубо говоря, никто. Абстрактная борьба за все хорошее оказалась сама по себе, а конкретные проблемы конкретного человека – сами по себе. И что же тогда толку в #WeRaceAsOne, если Формулу 1 в широком смысле слова объединило в том числе абсолютное равнодушие к хорошо всем известному факту ущемления прав одного из ее пилотов?

Прим.: Официальная позиция Motorsport Network может не совпадать с мнением автора

P.S. После прочтения этого текста может возникнуть вопрос: допустим, мы возмутились чужим равнодушием и лицемерием – но делать-то теперь что? Сами гонщики все равно смирились с этой ситуацией (а если бы они из-за запрета на флаг отказались выходить на старт – публика забыла бы об этом через несколько минут), а Формула 1 или FIA к нашему негодованию не прислушаются. Что же: у нас есть конкретное предложение.