Мнение: Имола станет решающим этапом для Red Bull и Mercedes

Гонка на Гран При Эмилии-Романьи в ближайшие выходные будет только вторым этапом нового сезона Ф1, но должна сыграть чрезвычайно важную роль. Причем с точки зрения результатов не только 2021-го, но и 2022 года. И главные вопросы вызывают лидеры чемпионата – Red Bull и Mercedes.

«Я еще до начала сезона говорил, что это будет самый сложный год с момента нашего прихода в Ф1, – уверяет советник RBR Хельмут Марко. – Нужно сделать все возможное, чтобы побороться за титул в этом году, но нельзя игнорировать подготовку к 2022-му. А работать над двумя проектами параллельно очень сложно».

Ключевым для Red Bull и Mercedes и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе будет вопрос о том, какие технические усилия им надо приложить для достижения целей в сезоне-2021. Сбалансировать затраты и выгоды от различных действий, влияющих как на этот сезон, так и на период действия нового технического регламента, будет непросто. Выступления в Имоле должны показать обеим командам, как много сил им еще нужно вложить в 2021 год и сколько ресурсов можно отвести на 2022-й.

Сейчас мяч на стороне Mercedes, и Имола должна ответить на возникший в Бахрейне вопрос: каков реальный потенциал Mercedes W12? Победа в Сахире осталась за чемпионами благодаря идеальной командной работе, но по техническому потенциалу лучше смотрелась Red Bull.

Решающий выбор не только для 2021-го

В Брэкли знают, что еще не выжали максимум того, что может дать их болид-2021. Имола даст оценку абсолютных возможностей этой машины, и техники Mercedes лучше поймут ситуацию. Если прогнозируемый прогресс машины подтвердится, это станет хорошей новостью и для текущего сезона, и для следующего.

«Мы точно не можем забывать о своих амбициях на 2021 год, – сказал босс Mercedes Тото Вольф. – Но в то же время надо учитывать, что вступающий в силу в 2022 году регламент будет использоваться несколько лет. И если начать этот цикл с отставанием, отыграться будет крайне тяжело. Это очень трудное решение [как распределить ресурсы]».

Осложнил жизнь Mercedes и старт сезона, который сильно отличается от прошлого и позапрошлого годов. Тогда техническое преимущество позволяло немцам быстро переходить к работе над следующим болидом. В 2020-м они смогли полностью перейти на работу над нынешним болидом уже через два месяца после первой гонки – это просто сценарий мечты!

Но сейчас, в год, когда такое преимущество было бы еще важнее, в Mercedes понимают, что работать придется намного дольше двух месяцев.

«Сезон стартовал иначе [чем предыдущие], – говорит Вольф. – Изменения в правилах привели к потери скорости, которую мы еще не компенсировали в том объеме, в котором хотели бы. Машина развивается в верном направлении, что нас обнадёживает, но мы знаем, что работа еще впереди».

Для Red Bull сезон-2021 в приоритете

Red Bull, в свою очередь, гораздо лучше понимает, как ей распределять ресурсы. Не выигрывавшая чемпионат восемь лет команда сделает все возможное, чтобы достичь цели в этом сезоне. Даже если придется отнимать силы от работы над проектом-2022. Возвращение к титулам даст мощный толчок всей гоночной программе компании.

Победа в чемпионате ответила бы на многие вопросы в команде. И помогла бы сохранить в составе Макса Ферстаппена, которому через 12 месяцев нужно продлевать контракт.

Red Bull будет продолжать развитие болида RB16B как можно дольше. И надеяться на помощь от Honda в ее последний сезон в Ф1. Хотя даже в Милтон-Кинсе надеются ясно представить расклад сил не позже четвертого Гран При сезона.

Расстановка сил должна проясниться

Так получилось, что пока в 2021 году Формула 1 выступала только на весьма специфической трассе в Бахрейне: здесь прошли и предсезонные тесты, и первый Гран При.

Заметным участником всех заездов стал ветер, который однозначно влиял на управляемость болидов, риск ошибок и, как следствие, скорость. Поэтому основанное на результатах Сахира преимущество Red Bull выглядит не до конца убедительным: что, если на другой трассе оно растворится?

В этом плане ответом должна стать Имола. Требовательная к максимальной скорости трасса вдобавок покажет, так ли хорош новый мотор Honda, как о нем говорят, и осталось ли у Mercedes преимущество на прямых. Если и на этой трассе австрийцы будут сильнее немцев, Mercedes явно придется продлить работу над W12. Если же расклад сил изменится, то уже Red Bull придется прикладывать больше усилий к нынешнему болиду (и сильнее отвлекаться от подготовки нового).

Так что уже в воскресенье мы многое узнаем о реальной расстановке сил в 2021 году. И частично поймем, чего можно ждать в 2022-м.