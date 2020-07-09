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Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

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Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Автор:
9 июл. 2020 г., 06:26

После новостей о возвращении Фернандо Алонсо в Renault мы, кажется, можем увидеть воссоединение и еще одного мощного в прошлом союза. Олег Карпов ждет возвращения Себастьяна Феттеля в Red Bull Racing и настаивает, что этот вариант будет идеальным для всех: самого пилота, команды и Формулы 1 в целом – кроме, пожалуй, Алекса Элбона и одного из действующих пилотов AlphaTauri

В понедельник – в импровизированной студии Servus TV на «Ред Булл Ринге» – Кристиана Хорнера спросили о возможном возвращении в команду пилота, с именем которого связаны все главные достижения Red Bull в Формуле 1.

«Нам будет сложно предоставить ему место в команде. Мы совсем не ждали, что Себа так грубо выпихнут из команды, – сказал он. – У нас отличные воспоминания о Себастьяне и его уход из Формулы 1 станет огромной потерей.

У нас есть два пилота, которые отлично справляются с работой. Мы не думаем, что сможем предложить место Себастьяну, мы ведь не ждали, что он окажется на рынке пилотов».

Сам Феттель сидел в той же студии, вместе с Максом Ферстаппеном и Пьером Гасли, который в этой компании смотрелся в определенном смысле лишним. С момента объявления о скором прекращении сотрудничества Себастьяна с Ferrari и до начала Гран При Австрии сам он ни разу новость о разрыве с действующим коллективом никак не комментировал.

Феттель не использует социальные сети, и только в ходе официальной пресс-конференции FIA в прошлый четверг мы узнали о звонке Маттиа Бинотто и том, как Себ был «удивлен» отсутствием предложения со стороны Скудерии.

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Чуть более подробно о его реакции и собственных мыслях по поводу будущего Себастьян рассказал уже в понедельник – в той самой студии Servus TV. На площадке, принадлежащей Red Bull.

Можете назвать меня сумасшедшим, но я не верю в то, что такой выбор Феттель сделал случайно. Для меня – несмотря на слова Хорнера – это первый шаг по направлению к грядущему возвращению в команду, в составе которой он завоевал все свои титулы.

Наверное, мало кто будет спорить, что в карьере Себастьяна Феттеля сейчас наступил самый сложный момент. Мечту о титуле с Ferrari осуществить не удастся. На это у него еще остался текущий сезон, но с той SF1000, что сейчас в его распоряжении, всерьез рассчитывать можно разве что на пару побед максимум.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Ferrari

От его шести лет в Ferrari уже точно останется горькое послевкусие. Которое будет еще более неприятным, если Себ в итоге покинет Формулу 1 – особенно если он покинет ее не как подобает многократному чемпиону – приняв решение самостоятельно, – а просто оставшись без кокпита на очередной сезон.

Конечно, в теории ему еще может найтись место в Mercedes. Возможно, он мог бы стать новым лидером заводской Aston Martin, получив в свое распоряжение машину, которую мы привыкли называть розовым Mercedes.

Но решится ли Тото Вольф высадить из кокпита такого Валттери Боттаса, которого мы видели на прошлой неделе? А если и решится, то не предпочтет ли он посадить за руль Джорджа Расселла? Похоже, Феттель и сам понимает, что места в Mercedes для него нет. Да и вариант с Aston Martin не выглядит сверхпривлекательным.

Нет, единственный шанс продолжить карьеру в Ф1, получив при этом в свое распоряжение конкурентоспособную машину – это Red Bull Racing.

Хельмут Марко еще в мае – сразу после новостей о разрыве Себастьяна с Ferrari – исключил вариант с возвращением Феттеля в команду. «По простым денежным причинам, – объяснил австриец в эфире немецкого Sky. – Мы не можем позволить себе иметь двух звезд в составе».

Но так ли железны эти аргументы?

Все там же, в студии ServusTV, Феттель вновь подчеркнул, что деньги не являлись ключевым фактором в разрыве с Ferrari.

«Это удивило меня. Те обстоятельства с коронавирусом и так далее – я не хочу сейчас на эту тему долго рассуждать, но я не думаю, что это что-то решило, – сказал Себ. – Были сообщения, что мы не смогли договориться по финансам. Но это не было проблемой и не стало бы проблемой в любом случае.

Если ты выступал в Формуле 1 на протяжении столь долгого времени и был так успешен, ты уже заработал определенную независимость в финансовом плане. И этот фактор в любом случае не стал бы препятствием».

Конечно, это был ответ на неуклюжую попытку со стороны Маттиа Бинотто объяснить решение Ferrari в ходе пятничной пресс-конференции FIA в Шпильберге, когда босс Скудерии привел в качестве одного из аргументов грядущее ограничение бюджетов в Ф1 – забыв при этом упомянуть, что в него не будут входить зарплаты пилотов. Но слова Феттеля в понедельник можно рассматривать и как послание Red Bull тоже.

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Ferrari

Деньги сейчас Феттелю нужны меньше всего. На его счету давно скопилась достаточная сумма, чтобы обеспечить безбедное существование себе и своей семье на годы – если не поколения – вперед.

Тому Феттелю, которого мы видим сейчас, – если он конечно не устал от Формулы 1 окончательно – нужно нечто другое. А именно возможность закончить карьеру так, как это подобает многократному чемпиону мира.

Возвращение в команду, с которой он завоевал свои главные титулы, шанс противостоять ярчайшему таланту Формулы 1 последних лет, возможность бороться за победы – это как раз то, что надо.

Ну а деньги… Что если просто позаимствовать идею у Рона Денниса, который предлагал Дэймону Хиллу контракт с McLaren на сезон-1998? Скажем, доллар за сезон и бонус с семизначной суммой за каждую победу.

Звучит как план, нет?

Возвращение Феттеля выгодно и для Red Bull тоже. Да, иметь двух альфа-пилотов в одном гараже – не самая простая ситуация для руководства команды. Мы знаем, что Феттеля порой непросто контролировать. Но в то же время Red Bull его будут окружать люди, которые уже имели с ним дело и более или менее представляют, как с ним работать. Уровень доверия в любом случае будет на порядок выше, чем у Себастьяна в Ferrari.

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Конечно, за рулем второй машины будет сидеть уже не Марк Уэббер. У Red Bull есть новый фаворит. Но в том, чтобы подселить к Максу Ферстаппену другого топ-пилота, есть и безусловные плюсы. Хотя бы потому, что наличие Себа явно упрочит позицию Red Bull в переговорах с голландцем и его лагерем.

В конце концов, Феттелю всего 33. При желании он с легкостью может продолжать гоняться еще шесть-семь лет, и в определенном смысле его наличие чуть снимет напряжение в команде, которой так важно было в последние годы удержать Макса. Реши он уйти, у Red Bull все еще останется пилот экстра-класса, который может повести команду за собой.

Конечно, в команде есть Алекс. Он быстр. Он прогрессирует. Он отлично пободался с Mercedes, когда из борьбы выбыл Макс. Но он пока точно не чета ни самому Ферстаппену, ни, конечно, Феттелю.

Шарль Леклер и Себастьян Феттель, Ferrari

Шарль Леклер и Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Себ может принести в Red Bull скорость, опыт, понимание техники, а также уверенность, что Максу не придется противостоять соперникам в одиночку.

Отправить Элбона в AlphaTauri будет жестко, но для пилота, который еще два года назад расстался с мечтой попасть в Ф1 – это не самый худший вариант из всех, которые можно было бы представить. В любом случае, Red Bull не привыкать.

Прямо сейчас возвращение Феттеля в Red Bull – это его единственный шанс уйти из спорта с высоко поднятой головой, а не быть выброшенным из чемпионата, как получается (по сути) сейчас.

Он сам сделал для Red Bull достаточно, чтобы этот шанс получить. Без Феттеля в составе команда Матешица вполне могла остаться без доброй половины титулов, что заработала в период с 2010 по 2013 годы. Боссу Red Bull – я больше, чем уверен – неприятно видеть, в какой ситуации оказался его золотой мальчик.

Дать ему шанс уйти из спорта с высоко поднятой головой было бы очень красиво.

Хорнер прав. Приютить Себа в команде в следующем году будет очень сложно. Но плюсов в его возвращении, кажется, намного больше, чем препятствий.

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Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Олег Карпов

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