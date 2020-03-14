Мнение: Гран При Австралии отменили – и слава богу

«Я в шоке, что мы сидим в одной комнате», – заявил Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед стартом Гран При Австралии Ф1. Чемпион мира вспоминал остановленный сезон в НБА, закрытие границ США для европейцев и прочие меры по борьбе с коронавирусом, коих за эту неделю набралось очень много.

Еще за день до этого стало известно, что несколько сотрудников команд отправили в самоизоляцию: при первых признаках простуды их стали проверять на смертельный вирус. В четверг Формула 1 рассказала, что всего таких проверенных было восемь. Семь из них оказались здоровы. Один – нет.

После этого события приняли необратимый ход. McLaren, чей работник сдал положительный тест, сразу же объявила о снятии с Гран При и отправилась в карантин. Руководство чемпионата тянуло с дальнейшим объявлением, но все было уже понятно – в сложившихся обстоятельствах рисковать стал бы только безумец.

Собрание боссов команд, посвященное отмене старта сезона, начали всего за пять часов до первой тренировки. Но ряд команд сразу же не явилась в паддок, понимая, к чему идет. Говорят, Тото Вольф пытался настоять на проведении гонки, пока не получил звонок из Штутгарта.

Red Bull и AlphaTauri, вроде бы, хотели выступать до последнего. Как минимум спортивный смысл в этом был – без McLaren и позднее отказавшихся выступать Ferrari и Renault у команд Дитриха Матешица были отличные шансы на успех. Но здравый смысл возобладал.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Об отмене Гран При официально объявили в 2 часа ночи по Москве. Но в ожидании отмены сидели разве что автоспортивные журналисты, желающие с новостью опередить конкурентов. Не считая окончательного заявления, все было понятно и так. Гран При Австралии не будет, и это самое правильное решение из возможных.

Есть ли надежда на сезон-2020

После отмены Гран При в Мельбурне Хельмут Марко громко заявил, что сезон начнется только в Баку – то есть в июне. Но придавать словам советника Red Bull слишком большое значение не стоит. Парни Дитриха Матешица больше всех настаивали на проведении австралийского этапа и наверняка были разочарованы, когда их сторона проиграла. А герр Хельмут, вдобавок, любит блеснуть резким словцом. На деле же отмена первой гонки видится потенциальным спасением весенней части сезона в принципе.

Пока неизвестно, как глубоко вирус проник в паддок, но достоверно известно лишь об одном случае заражения. Возможно, отмена этапа и карантин, в который поместили всех членов McLaren, поможет максимально локализовать проблему. Это единственный шанс для болельщиков увидеть машины на трассе до лета. К тому же, у Формулы 1 появилось время тщательно проверить всех работников паддока и изолировать зараженных.

Понятно, что каждая команда работает в своих боксах, но механики и инженеры видятся друг с другом и живут в отелях – оставлять их рядом после случая заражения было крайне опасно. Можно было, конечно, провести гонку без McLaren, но как проверить, что в паддоке больше нет зараженных?

Сразу после объявления было очевидно, что шансов провести Гран При Бахрейна через неделю ничтожно мало. Ближневосточное королевство и так шло на уступки, соглашаясь пускать на свою территорию приезжих из покрытой вирусом Италии. Но теперь проведение этапа угрожало уже не стране, а самой Формуле 1. Так что перенос гонок в Манаме и Ханое был лишь вопросом времени.

Сотрудники McLaren на Гран При Австралии Формулы 1 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

И все же какие-то надежды на старт сезона весной еще остаются. В паддоке уже ходили слухи, что Бахрейн примет две гонки, а не одну, заменив собой Вьетнам. Учитывая, что после отмены Китая в календаре возникла пауза длиной в четыре недели, времени на два этапа на «Сахире» хватит за глаза.

Если в Ф1 разберутся с зараженными, проведут тестирования и пройдут карантин – почему бы не провести две гонки в пустыне? Да, это не самая интересная и совсем не историческая трасса, а выступать пилотам придется при пустых трибунах. Но это точно лучше, чем ждать старта сезона еще два-три месяца, правда?

Сейчас экстренные меры могут спасти для нас старт сезона. В апреле же ситуация с вирусом наверняка изменится – в лучшую или худшую сторону. То есть отменив стартовые этапы, Формула 1 может спасти первую половину сезона.

Но даже если надежды себя не оправдают и сезон действительно стартует в июне, решение все равно окажется верным. Так как поставив команды и пилотов под риск сейчас, мы могли бы вовсе лишиться их. Об этой опасности забывать нельзя ни в коем случае.

Нервы против спорта

Первый Гран При сезона всегда вызывает нервозность, но в сложившихся условиях она могла пробить потолок. Хэмилтон, кажется, начал паниковать еще до того, как у работника McLaren нашли коронавирус. Как он чувствовал бы себя, если бы этап все же состоялся?

Сколько ошибок от пилотов, механиков, инженеров мы бы увидели, когда они были бы больше заняты беспокойством за свое здоровье, чем мыслями о гонке? В Haas и в лучшие годы регулярно выпускали на трассу машины с неприкрученными колесами. Страшно подумать, что они натворили бы после проверки сразу четырех членов команды на смертельный вирус.

Себастьян Феттель, Ferrari и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1 на пресс-конференции Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Понятно, что в таких условиях могло получиться забавное шоу, а самые смелые (и отмороженные) наверняка оказались бы в выгодном положении. Но мы же хотим реальных соревнований, а не аттракцион, правда?

Пилоты

Наконец, 15 марта мы могли увидеть гонку, в которой не хочет участвовать половина пилотов. Одновременно с Хэмилтоном Кими Райкконен заявил, что по своей воле команды бы в Мельбурн не прилетели. Себастьян Феттель не критиковал организаторов, но заявлял о возможности при первой опасности «дернуть стоп-кран» – то есть потребовать отмены этапа. Наверняка эти трое не были единственными, кто предпочел бы не выступать в Мельбурне.

Конечно, в пелотоне были и более спокойно настроенные гонщики: Макс Ферстаппен, Даниил Квят, шутивший Ландо Норрис. То есть молодые и беспечные. А вот отец троих детей Ромен Грожан наверняка не хотел рисковать.

Так какую гонку мы бы получили, если бы половина пелотона была не мотивирована? Может быть, и интересную. А может, Льюис жаловался бы по радио, Себ психовал, а Кими… ну ладно, в Кими бы мало что изменилось. Но общий посыл понятен: для хорошего этапа нужна полная отдача его участников. А когда они боятся за свою жизнь и думают, как бы остаться в отеле подольше, бойцы из них получатся так себе.

Председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Имидж

По слухам, Тото Вольф и сателлиты Mercedes до последнего отстаивали проведение Гран При, пока босс чемпионской команды не получил звонок из головного офиса. То есть отмены этапа захотели в Штутгарте.

Да, Формула 1 могла стать торжеством жизни на фоне всеобщей тревоги. Но скорее превратилась бы из «Большого цирка» в цирк дураков. Безумие и отвага – не тот девиз, который принят в сложном технологическом спорте 21 века. Тут в пару к отваге нужна рассудочность. И пока все соблюдают осторожность, бравировать собственной смелостью было бы попросту глупо.

К тому же, пока Европа живет в предвкушении катастрофы и каждый день хоронит погибших, устраивать праздник и шоу было бы некрасиво. А в чем смысл Гран При, если он не будет праздником?

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Конечно, все мы разочарованы отменой этапа, которого ждали больше трех месяцев. Но ситуация такова, что это решение выглядит лучшим из возможных. В конце концов, лучше упустить одну гонку сейчас и получить 20 потом, чем провести Гран При несмотря ни на что и сорвать сезон. Чаще мойте руки, будем ждать Зандфорта вместе.