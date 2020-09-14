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Формула 1 / Гран При Тосканы / Аналитика

Мнение: гонка в Муджелло вернула Ф1 страх и смелость

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Мнение: гонка в Муджелло вернула Ф1 страх и смелость
Автор:
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Разбираем самую яростную гонку в сезоне, в которой почти половина пилотов сошла задолго до финиша

Гонка Гран При Тосканы вместила несколько аварий и два красных флага, а до финиша добралось лишь 12 машин из 20-ти. Гонка в Муджелло напомнила нам о проблемах безопасности, о которых Ф1 успела позабыть. 

Давайте разберемся, что стало причиной сумасшедшей бойни там, где ждали сонную гонку без обгонов. Ведь в паддоке привыкли недооценивать факторы страха и смелости. А зря.

Муджелло показало нам ту Формулу 1, от которой мы уже успели отвыкнуть. Главные действующие лица были все те же, что неделю назад в Монце. Вот только театр их действий изменился. Они попали на узкую трассу с быстрыми поворотами и гравийными ловушками по бокам. А финишная черта оказалась там, где располагалась десятилетиями: во второй половине пит-лейна.

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Муджелло и Ф1 долго занимались флиртом, и наконец занялись любовью, дав жизнь гонке, нарушившей все прогнозы. Событий было много: от массовой аварии на рестарте до жесткого вылета Лэнса Стролла. Оба эпизода привели к остановке гонки, но также вернули Ф1 страх. Хотя он и продлился всего пару секунд благодаря высоким стандартам безопасности.

Все инциденты были признаны гоночными и не имели последствий. Кроме большого объема работы для механиков и больших трат для команд. Такие гонки делят людей на два типа: тех, кому не по душе гонки на выбывание, и тех, кто видит в них дух старой школы, заставлявшей платить за ошибки.

Одним из наиболее пострадавших оказался Карлос Сайнс, который поучаствовал в массовой аварии на прямой. "Нам надо понять, что привело к этому инциденту, - сказал напуганный испанец. - Чтобы подобное не повторилось. Подобный старт не в первый раз получается опасным". 

Причин, вероятно, больше чем одна. Начиная с изменения спортивного регламента, произведенного в 2019 году. Тогда рестарт после машины безопасности перенесли с так называемой линии сейфти-кара на финишную черту. 

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На большинстве трасс эти линии расположены близко друг к другу, но не в Муджелло, где финишная черта сдвинута гораздо дальше. Валттери Боттас, как позволяют правила, ехал на низкой скорости до финишной черты, но позади него начался хаос из-за того, что кто-то сохранял прежний темп, а кто-то стал жать на газ.

Инцидент Стролла, в свою очередь, показал, насколько высокую скорость нынешние болиды могут развивать на трассах вроде Муджелло. Внезапный вылет, вероятно, вызванный проколом колеса, не дал Лэнсу ни шанса сохранить контроль над машиной. 

Стролл влетел в барьер на скорости 282 км/ч, но без единой царапины покинул безвозвратно разбитую машину. 

Самым большим призом для оставшихся целыми 12 машин стал финиш по итогам 59 кругов. Очки они получили такие же, что и на других этапах. Но надо думать, в этот раз привкус успеха был слаще. Понравилось вам или нет, но Гран При в Муджелло явно отличался ото всех остальных. А в лучшую или худшую сторону - уже другой вопрос.

Слайдер
Список

Разбитая машина Лэнса Стролла

Разбитая машина Лэнса Стролла
1/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Машину Стролла эвакуируют

Машину Стролла эвакуируют
2/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Машину Стролла эвакуируют

Машину Стролла эвакуируют
3/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Машину Стролла эвакуируют

Машину Стролла эвакуируют
4/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Разбитая машина Антонио Джовинацци

Разбитая машина Антонио Джовинацци
5/14

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Столкновение Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Кевина Магнуссена

Столкновение Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци и Кевина Магнуссена
6/14

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Эвакуация машин Сайнса, Джовинацци и Магнуссена

Эвакуация машин Сайнса, Джовинацци и Магнуссена
7/14

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Разбитая машина Кевина Магнуссена

Разбитая машина Кевина Магнуссена
8/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после аварии

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после аварии
9/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после аварии

Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен после аварии
10/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина Карлоса Сайнса

Разбитая машина Карлоса Сайнса
11/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина Карлоса Сайнса

Разбитая машина Карлоса Сайнса
12/14

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина Пьера Гасли

Разбитая машина Пьера Гасли
13/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Разбитая машина Пьера Гасли

Разбитая машина Пьера Гасли
14/14

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия После гонки
Местонахождение Муджелло
Автор Роберто Кинкеро

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