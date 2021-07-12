Мнение: Формулу 1 превращают в луна-парк. Спринты – первый шаг

Чуть больше недели осталось до дебюта нового формата в Формуле 1: на Гран При Великобритании нам представят спринтерскую гонку. Напомню, новый (никогда ранее не входивший в расписание этапа) заезд пройдет в субботу, и по его итогам сформируют стартовую решетку на основную гонку.

Решение поменять формат уик-энда пришло к функционерам Ф1 в прошлом, кризисном году. На фоне потери половины этапов и почти всех зрителей на трибунах, владельцы чемпионата из Liberty задумались, как бы им повысить популярность Ф1.

Идея спринтов не вызвала единогласного одобрения, но ничего лучше придумать не удалось. Фактически, одну квалификацию заменят двумя: первая, в традиционном формате, пройдет в пятницу. А второй будет этот самый спринт.

Новаторов не остановили мнения противников спринтов. Например, против высказывался лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен. А президент FIA Жан Тодт заявил, что спринты – это вообще не гонки. Но в Liberty к этим словам не прислушались. Ведь компания ищет решения для одной цели – получения максимальной коммерческой выгоды.

Охота за деньгами

Берни Экклстоуна часто обвиняли в жадности. Он выбивал из организаторов Гран При огромные суммы за право принять этап и возил Формулу 1 на показ то арабским шейхам, то китайской коммунистической партии. Но Берни был человеком из мира гонок и никогда не переходил грань. При нем Ф1 могла потерять интересную команду или этап на неплохой трассе, но вряд ли можно было всерьез волноваться за судьбу McLaren или гонки в Монце. Для них Экклстоун наверняка нашел бы денег – если бы потребовалось.

Берни Экклстоун Фото: Sutton Images

При этом Берни противился большинству нововведений, предпочитая сохранять классический вид Ф1. Понятно, что некоторые позиции Экклстоуна были откровенно устаревшими (война с соцсетями), другие – нежизнеспособными (попытка отказаться от гибридных моторов). Но в целом мы могли быть уверены, что Ф1 при Берни – это та самая Ф1. Теперь такой уверенности нет.

Если Экклстоун вводил новые регионы в календарь Ф1 постепенно, давая нам несколько лет, чтобы привыкнуть к новой трассе, то Liberty готова просто завалить чемпионат новинками. Пока у нее получалось не очень – сорвался, например, Вьетнам. Но скоро все изменится. Уже в этом году в чемпионате дебютирует Саудовская Аравия, в следующем – Майами, а дальше – бог весть что еще.

Владельцы чемпионата хотят устроить ему полноценную витрину в США, проводя там даже не две, а три гонки. Идея с Вьетнамом наверняка не закрыта. Всплывают упоминания о Катаре. И не то чтобы нововведения – это плохо. Вот только трассы в Ф1 – полноценные участники события. И Монца, Спа, Сильверстоун и Интерлагос значат для чемпионата не меньше, чем Ferrari, McLaren или Red Bull.

А теперь представьте Формулу 1, в которой будет два десятка команд, половина из которых вам вообще не известна. И среди них периодически будут заметны те самые Ferrari с McLaren. Что произойдет? Размытие картинки. Вы будете наблюдать не борьбу Ferrari с McLaren, а борьбу Ferrari с командой Х и McLaren с командой У.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Возможно, со временем эти новые команды тоже стали бы любимы, как исторические коллективы. Но пример Red Bull показывает, что тут требуется не один год и не один титул. Но это одна команда – а когда их десять?

То же самое рискует произойти и с трассами, когда Интерлагос и Монца затеряются в череде новых тилькодромов в разных частях света. Ведь выбор новых трасс определяется не уровнем развития автоспорта в стране или наличием уникального автодрома. Вся мотивация Liberty – новый рынок сбыта.

Развлечение для тинейджеров

Главный аргумент, который мы слышим от сторонников нововведений – молодое поколение не готово смотреть классические гонки. Якобы полтора часа – это слишком долго и трудно для 20-летнего зрителя. Вот только этот аргумент кажется крайне надуманным.

Говорите, у молодого поколения нет терпения смотреть что-то долго? Сходите в кинотеатр на очередной блокбастер про супергероев. Фильмы Marvel давно пробили двухчасовой хронометраж – а подростков и молодежи на сеансах не убавилось.

И вы не поверите, об этих фильмах даже нельзя сказать, что там постоянно что-то происходит! Герои находят время поговорить между сценами экшна. Так почему Формула 1 не может быть такой же двухчасовой – с чередой обгонов и паузами между ними? Чем получасовая гонка будет принципиально лучше двухчасовой?

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

И главное. Спринт – это ведь, по сути, квалификация, преддверие основного события. То есть считается, что два часа аудитория все-таки тоже должна выдержать. Для чего тогда спринт?

Складывается ощущение, что это способ не привлечь новую аудиторию, а продать старой еще полчаса телетрансляции. А значит, и дохода от рекламодателей получить побольше. Ведь фактически спринт в расписании уик-энда заменяет одну пятничную тренировку. Которую, понятно, мало кто смотрит. Так дело в новых поколениях – или в новых деньгах?

Виртуальная ирреальность

Спринты и новые трассы – еще не все нововведения Liberty. В прошлом году фанатов Ф1 усиленно пытались подсадить на мультики. Ой, то есть на трансляцию компьютерных игр.

Видимо, владельцам чемпионата не давал покоя успех стримеров Dota и других популярных игр. Для повышения популярности, за рули перед компьютерами усадили настоящих гонщиков – кого смогли уговорить. Но большого успеха соревнование не снискало, и в 2021-м мы слышим о виртуальных гонках намного реже.

Фото: Codemasters

Почему? Наверное, потому же, почему люди смотрят боксерские поединки или прыгают с парашютом. Гонки – это экстрим, рискованный и тяжелый спорт. Прошлогодний прыжок Ромена Грожана из огня – один из ярчайших моментов года для многих фанатов автоспорта. Будет кто-то переживать из-за «разбитой» пиксельной машины? Вряд ли.

А еще фанаты автогонок любят, как ни удивительно, авто. Настоящие, а не нарисованные. Поэтому виртуальные гонки пока ближе фанатам «Спиди-гонщика», а не Формулы 1.

Что дальше?

Понятно, что стремление Liberty превратить Ф1 в собственный луна-парк со спринтами и кибергонщиками никуда не денется. Компания пришла в чемпионат, чтобы заработать денег – и будет искать новые пути для этого.

Например, и дальше американизировать Ф1. Уже слышали похвалы в адрес обгонной кнопки из IndyCar? А ведь в Америке есть еще и NASCAR, который на привычные европейцам гонки вообще не похож.

Наверняка продолжится и цифровизация Ф1. И новые изменения формата в угоду потенциальной аудитории. Все это произойдет, если только аудитория не станет голосовать своими деньгами и вниманием против подобных развлечений.

Остановить Liberty сможет только массовое неприятие их выдумок. Иначе Ф1 действительно превратится в луна-парк.