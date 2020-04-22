Мнение: Формуле 1 не нужен коммунизм. Тодт и Агаг – популисты

Можно ли улучшать жизнь одних людей за счет других? Этим вопросом философы, социологи, экономисты и политики задаются со времен Платона. И до сих пор никто не нашел четкого ответа.

Помимо специалистов есть еще один тип любителей порассуждать – популисты. Те, кто занимает (мнимую) сторону большинства ради собственной выгоды. Особенно заметны они становятся в период кризиса. Как, например, сейчас.

Эпидемия коронавируса вынудила правительства по всему миру задуматься, как спасти людей от обнищания и долговых ям. Или хотя бы сделать вид, что задумались. Эта тенденция затронула и Формулу 1. Громче всех, как обычно и бывает, звучат голоса популистов.

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Пока команды никак не могут договориться между собой о том, какой лимит расходов был бы справедливым в текущих обстоятельствах, из недр Ф1, FIA, а то и конкурирующих серий раздаются уникальные предложения. Например, Жан Тодт заявил, что бюджеты стоило бы ограничить $50 млн в год. То есть сократить в три раза относительно текущей договоренности.

И это тот Жан Тодт, менеджерский успех которого состоялся во времена подавляющего финансового превосходства Ferrari над конкурентами. Пока он сам был на верхушке пирамиды, равенства Тодту не особо хотелось.

Президент FIA Жан Тодт Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Или вот Алехандро Агаг. Руководитель самого амбициозного гоночного проекта 21 века – Формулы Е – который все шесть лет существования рассказывает о росте аудитории. Но по-прежнему болтается ой как далеко от Ф1 по всем основным показателям.

По мнению Агага, Формула 1 вообще устроена неправильно, и в условиях кризиса ей стоит все поменять. То есть сократить бюджеты до $75 млн и начать распределять доходы между командами в равных долях.

Как справедливо заметил босс McLaren Андреас Зайдль, Агагу легко рассуждать – Алехандро никак не связан с Формулой 1. А вот покритиковать конкурентов (ну, Агаг, наверное, считает себя конкурентом Ф1) всегда приятно. Особенно если можно выставить себя таким справедливым и продвинутым менеджером.

Вот только реальной пользы ни от слов, ни от предложений Тодта и Агага нет. Да и быть не может. Как завзятые популисты, они лишь говорят то, что хотела бы услышать аудитория. А в условиях кризиса большинству людей начинает хотеться равенства. Ведь вместе сидеть на дне не так обидно, правда?

Алехандро Агаг Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Беспощадный коммунизм

Тодту, Агагу и им сочувствующим стоило бы изучить историю России. У нас есть отличный пример того, как бедных пытались уравнять с богатыми. К сожалению, в тот момент никто не подумал, что если к 1000 бедняков добавить одного богача, то получится 1001 бедняк.

Формуле 1 предлагают то же самое. Вместо того, чтобы сделать всех одинаково богатыми, предлагается сделать всех средними. А то и чуть ниже. Что, кажется, несколько противоречит идее всеобщего счастья. Ведь если нужно, чтобы все жили одинаково, пусть все живут одинаково хорошо, не правда ли?

В отличие от Ильича, Тодт и Агаг даже не предлагают забрать у богатых и отдать бедным. Они просто хотят запретить богатым показывать их богатство. Сидите на своих деньгах, но не тратьте их. Чтобы другим не было обидно.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Левая идеология традиционно популярна среди западных либералов, не видевших реального социализма. 70 лет назад парижским буржуа очень нравилось хвалить Сталина и Мао, пожевывая круассан в кафе. Судя по всему, ситуация не изменилась.

Сама идея помощи наиболее пострадавшим от кризиса командам красива и справедлива. Вот только трудно понять, как ограничение бюджета Mercedes поможет Williams? Если на то пошло, надо не ограничивать расходы лидеров, а поднимать доходы аутсайдеров. Но такая идея редко приходит большим боссам в голову. Ведь чтобы тот же Williams стал богаче, ему придется дать денег. А это уже собственные траты.

Со стороны кажется, что снижение потолка бюджетов больше всего должно радовать Liberty Media. Ведь если ограничить расходы, то необязательно повышать выплаты командам. А значит, больше денег можно оставить себе. Таких примеров мы уже насмотрелись – одних раскулачили, другим ничего не дали. Зато все равны, а начальство довольно.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри Фото: Jack Ke

Пожалуй, куда более гуманным способом помочь бедным командам стал бы налог. Не на вклады в миллион рублей, а на лишние расходы. Например, выше $125 млн. Такая практика применяется в НБА, где нарушение бюджета чревато резким повышением выплат в пользу организации.

С такой схемой можно было бы и Mercedes с Ferrari не ограничивать, и Williams с Alfa Romeo подкинуть несколько нужных миллионов. Правда есть минус: при потолке бюджетов богатые просто спрячут свое богатство, расфасуют лишние расходы по сторонним активам и продолжат богатеть и лидировать. А вот налоговая система реально лишила бы сверхдоходов одних и помогла другим. Только делиться деньгами никто не хочет. Показуха приятнее.

Спорт против равенства

Безусловно, социальные меры в условиях кризиса обязаны применяться. Вот только давайте не будем путать общественные блага и спорт. Вся суть спорта как раз и состоит в неравенстве. И да, в финансовом неравенстве в том числе.

Формула 1 – это не легкая атлетика, где ты зависишь только от своего тела (да и там правильные тренеры, подготовка и фармацевтика стоят денег). Тут идет соревнование в мастерстве пилотов, хитрости стратегов, инновационном подходе инженеров. И успешности менеджеров. А эта успешность определяется как раз привлеченными средствами.

Заместительница главы команды Williams Racing Клэр Уильямс Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Тото Вольф и Клэр Уильямс такие же члены своих команд, как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Мы же не ограничиваем пилотов в том, сколько мастерства они демонстрируют на трассе. Так почему мы должны ограничивать менеджеров в том, сколько денег они способны найти?

Если кто-то хочет равенства в спорте, то давайте заставим Лионеля Месси играть на уровне Александра Кокорина. Привяжем ему одну ногу к другой, например. И пусть все конкуренты Пастора Мальдонадо обязательно попадают в аварии в каждой третьей гонке. Иначе будет несправедливо.

Спорт – это и есть неравенство. Соревнования тех, кто максимально неравен с остальными. И победитель – самый неравный из всех неравных.

Да, равные условия для старта это хорошо. Только невозможно. Как быть, например, с тем, что в разных странах не одинаков уровень развития автопромышленности? Что насчет разницы в доходах в Великобритании и Италии, где базируются команды Формулы 1? Как быть с налоговой системой? А с англоцентричностью автоспорта?

От ограничений для лидеров Williams не станет богаче и не поедет быстрее. Разве что и так не бедствующие Renault и McLaren подтянутся к лидерам. Но ведь суть потолка расходов не в этом. Громкие слова говорятся о спасении слабых команд. Ф1 обязательно должна найти способы поддержать самые бедные и уязвимые команды в тяжелое время. Но хотелось бы настоящих решений, а не популизма и коммунизма.