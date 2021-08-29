Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство

Вас когда-нибудь просили подождать в поликлинике, паспортном столе или другом государственном учреждении? Хамски указав на коридор и не назвав никаких сроков? В некоторых организациях такое до сих пор считается нормой, но я никак не думал, что к этим организациям относится Формула 1. Оказалось – относится.

Произошедшее сегодня в Спа трудно назвать чем-то, кроме издевательства. Разве что идиотизмом. Непонятно, как в многомиллиардной организации с тысячей работников могут быть не готовы к такой банальности, как дождь. Как российские города, чьи администрации каждый декабрь в шоке видят на улице снег.

Ведь все еще в субботу знали, что вероятность дождя чуть выше 100%. И перед гонкой знали. И когда свернули в боксы после установочного круга – тоже знали. Так к чему было устраивать это представление?

Возможно, первый час гоночный директор Майкл Маси еще надеялся на внезапное просветление на небе. Но потом? Ведь ни один прогноз не обещал окончания дождя до понедельника!

Потом, когда гонка без каких-либо уведомлений пролежала почти два часа под красным флагом, к чему были эти объявления FIA? А потом объявления об объявлениях? Каждые 5 минут нам обещали что-то сообщить, но через 5 минут говорили, что сообщает еще через 5. Так прошло полчаса. Это что, попытка удержать зрителей у экранов в угоду рекламодателям? Или очень нужно было посильнее намочить болельщиков в Спа?

Наконец, зачем было объявлять о старте гонки, которую даже не собирались всерьез стартовать?! Все видели состояние трассы, у FIA были отчеты медицинской машины, которая бороздила водные просторы асфальта. Все понимали, что старта не будет – надо только проехать два круга, чтобы раздать всем сестрам по серьгам, а всем пилотам по половине очков. Но ведь заявлен-то был старт гонки! Маси, конечно, уверяет, что думал о каком-то полноценном рестарте. Но вряд ли кто-то ему поверит.

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Для чего это произошло? Почему сразу было не объявить, как все будет? Почему те же 2 круга нельзя было проехать раньше, чем на четвертом часу от времени старта?

Еще более по-дурацки все выглядит из-за ситуации с таймером. Если кто не знает – продолжительность любой гонки Ф1 ограничена тремя часами. В Спа таймер запустили в момент начала установочного круга. То есть тогда, когда гонка и не стартовала. Но он был включен, и Маси сам подтвердил это по радио.

По всем правилам, время гонки должно было истечь в 19:00 по московскому времени. То есть еще до тех бессмысленных (для всех, кроме Джорджа Расселла) двух кругов. А значит, никакого «старта» и быть не должно было. Вот только судьи отключили таймер, когда прошло два часа, и сэкономили один час.

Тут возникает вопрос – если таймер можно просто взять и остановить, то зачем вообще он нужен? Правило трех часов как бы есть, но его как бы и нет. Удобно, правда?

Кстати, таймер еще и не выключили сразу после двух пройденных кругов и возвращения в боксы. Еще 15 минут сохранялась иллюзия, что пилоты могут вернуться на трассу. И только потом судьи наконец прекратили это безобразие и зафиксировали «финиш», раздав по 50% очков.

С очками ситуация тоже предельно странная. Понятно, что Ферстаппен имел все шансы победу, а лишить Расселла подиума в такой ситуации вообще было бы преступлением. Но это с точки зрения духа гонок. А вот с точки зрения правил, получается, что очки раздали за квалификацию.

Ведь гонка не прервалась вдруг внезапно. Ей искусственно организовали два круга, просто чтобы раздать очки. То есть баллы действительно умышленно были выданы по итогам квалификации. Разве так вообще можно?

По-моему, произошедшее в Спа было просто обманом. Обманом зрителей, обманом гонщиков, обманом турнирной таблицы. Формуле 1 стоит списать начисленные очки и извиниться за произошедшее. Ее давно называют Большим цирком, но такую клоунаду устраивать не стоило.

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