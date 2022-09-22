Мнение: FIA начала схватку за власть над Ф1 с Liberty Media

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В истории Формулы 1 разногласия между спортивным руководством из Международной федерации и владельцами коммерческих прав возникали с завидной регулярностью. Взаимное сосуществование двух руководящих центров всегда является непростой задачей, но за время работы Жана Тодта мы постепенно свыклись с ситуацией мирного сожительства и успешной кооперации без какой-либо напряженности.

Но 17 декабря прошлого года кресло президента FIA занял Мохаммед Бин Сулайем. Первым испытанием для Формула 1 стал кризис управления, связанный с именем Майкла Маси. В этом случае большие боссы заняли единую позицию и сообща прошли через непростой период. Однако с весны отношения между федерацией и Liberty Media стали портиться.

В некоторых эпизодах президент FIA явно обозначал свою особую позицию, в других можно было говорить о его тайном недовольстве, пусть и нашедшем выражения.

Позиция Бин Сулайема указывает на стремление провести четкую линию разграничения между полномочиями и разграничить зоны ответственности FIA и владельцев коммерческих прав. Это проявляется даже во второстепенных вопросах.

И отличным примером тут служит история с публикацией календаря Формулы 1 на 2023 год.

По традиции Liberty Media и FIA делают это посредством объединенного пресс-релиза. Это знак взаимного уважения, так как формально одобрение календаря находится в компетенции FIA, но его составление есть результат долгой и сложной работы Liberty. Именно промоутеры чемпионата ведут переговоры с организаторами отдельных Гран При, утрясая условия контрактов.

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Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но в этот раз FIA не стала сообщать Liberty Media о планах опубликовать календарь. Стефано Доменикали и его сотрудники в лондонском офисе узнали обо всем, только увидев официальный анонс об утверждении списка гонок.

Бин Сулайем явно захотел застолбить территорию за собой, недвусмысленно обозначив это в собственной цитате: «Появление новых гонок и сохранение традиционных этапов показывает четкое управление спортом со стороны FIA». Это – если называть вещи своими именами – приписывание себе чужих заслуг.

Международная федерация (посредством Всемирного совета) одобряет календарь, но признаемся честно: мы привыкли, что этот шаг является чем-то вроде формального утверждения уже готового документа без попыток изменить его или, тем более, наложить вето

Логотип FIA Фото: Райнер Эрхардт

Но что-то изменилось. Пока перемены нельзя назвать негативными, но FIA стремится подчеркнуть, что именно она является гарантом основных ценностей спорта.

Порой это стремление принимает курьезные формы – можно вспомнить недавнюю историю с ювелирными украшениями или решение ввести в действие техническую директиву TD39 (о контроле за вибрациями) в обход Комиссии Ф1. В эту же логику вписываются невнятная реакция федерации на жалобы Эстебана Окона и Карлоса Сайнса после аварий в 14-м повороте трассы в Майами (это проект Liberty), а также отказ от увеличения количества спринтов, мотивированный необходимостью дополнительных трат самой FIA.

Федерация стремится продемонстрировать свою власть, но прежде всего требует от Liberty увеличения выплат от тех доходов, которые смогли обеспечить коммерческие боссы. В вопросах финансов у FIA далеко не все в порядке, ее собственные ежегодные отчеты показывают убыточность, и Бин Сулайема это совершенно точно не радует.

Впрочем, также справедливо заметить, что если Формула 1 вдруг откажется от финансовой поддержки федерации, то многочисленных клерков в офисе на парижской Площади Согласия ждут неизбежные увольнения. Так что действовать в этой игре тут нужно умело и осторожно.

В Формуле 1 – и это касается не только боссов Liberty, но и большей части паддока – часто жалуются, что во многих вопросах FIA демонстрирует крайне низкую эффективность. Даже если не вспоминать Абу-Даби, достаточно назвать недавний конфуз со стартовой решеткой в Монце. Формально все было сделано верно, но ответственность за четыре часа гаданий о расстановке пилотов лежит именно на федерации.

Решение опубликовать директиву TD39 без консультаций с командами не понравилось очень многим, как и разрешение устанавливать на машины вторую стяжку днища с корпусом на Гран При Канады.

Наконец, не все в восторге от того, как FIA контролирует соблюдение финансовых ограничений. Источники в разных командах говорят, что этот процесс идет медленно и весьма неэффективно.

Есть ощущение, что за кулисами идет большая игра. Пока она ведется аккуратно, без жестких выпадов. Федерация нацелена укрепить свои позиции. Но чтобы добиться этого, надо прежде всего безупречно справляться со своими обязанностями.

Правда в том, что FIA обязательно должна существовать в роли арбитра, чтобы спорт не оставался целиком в руках коммерсантов. Но заниматься судейством должна компетентная и опытная команда, которая не давала бы поводов для критики и недовольства. История показывает, что FIA лучше всего проявляла себя в те периоды, когда ее работа не привлекала внимания. А когда действия арбитра начинают активно обсуждать – это, надо признать, не очень хороший знак.

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