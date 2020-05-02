«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari
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Экс-пилот Формулы 1 считает, что четырехкоратный чемпион мира примет любое предложение итальянской команды
Себастьян Феттель и Ferrari продолжают переговоры о новом контракте. Действующее соглашение немца истекает в конце года, и, по слухам, он уже отверг предложение Скудерии об однолетнем контракте с троекратным понижением зарплаты.
Бывший пилот Формулы 1 Пол ди Реста считает, что мнение самого Феттеля в переговорах имеет маленький вес.
«Мне кажется, что все зависит от желания Ferrari сохранить Феттеля, – цитирует Ди Ресту Sky Sports F1. – Не думаю, что мнение Феттеля тут играет какую-то роль. Ему придется взять, что дадут».
Ди Реста добавил, что Ferrari будет несложно найти Феттелю замену: «Когда Себастьян в форме, ты хочешь видеть его в своей команде. Но если нет, то в очередь к Ferrari выстроится несколько пилотов не хуже него».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пол ди Реста , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari
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