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«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari

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«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari
Автор:
, редактор
2 мая 2020 г., 01:05

Экс-пилот Формулы 1 считает, что четырехкоратный чемпион мира примет любое предложение итальянской команды

Себастьян Феттель и Ferrari продолжают переговоры о новом контракте. Действующее соглашение немца истекает в конце года, и, по слухам, он уже отверг предложение Скудерии об однолетнем контракте с троекратным понижением зарплаты. 

Бывший пилот Формулы 1 Пол ди Реста считает, что мнение самого Феттеля в переговорах имеет маленький вес.

«Мне кажется, что все зависит от желания Ferrari сохранить Феттеля, – цитирует Ди Ресту Sky Sports F1. – Не думаю, что мнение Феттеля тут играет какую-то роль. Ему придется взять, что дадут».

Ди Реста добавил, что Ferrari будет несложно найти Феттелю замену: «Когда Себастьян в форме, ты хочешь видеть его в своей команде. Но если нет, то в очередь к Ferrari выстроится несколько пилотов не хуже него».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пол ди Реста , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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