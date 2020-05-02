«Мнение Феттеля роли не играет». Ди Реста оценил шансы Себа остаться в Ferrari

Себастьян Феттель и Ferrari продолжают переговоры о новом контракте. Действующее соглашение немца истекает в конце года, и, по слухам, он уже отверг предложение Скудерии об однолетнем контракте с троекратным понижением зарплаты.

Бывший пилот Формулы 1 Пол ди Реста считает, что мнение самого Феттеля в переговорах имеет маленький вес.

«Мне кажется, что все зависит от желания Ferrari сохранить Феттеля, – цитирует Ди Ресту Sky Sports F1. – Не думаю, что мнение Феттеля тут играет какую-то роль. Ему придется взять, что дадут».

Ди Реста добавил, что Ferrari будет несложно найти Феттелю замену: «Когда Себастьян в форме, ты хочешь видеть его в своей команде. Но если нет, то в очередь к Ferrari выстроится несколько пилотов не хуже него».