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Формула 1 / Мнение

Мнение: Феттель-2020 – медленный гонщик. Именно поэтому его берут в Aston Martin

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Мнение: Феттель-2020 – медленный гонщик. Именно поэтому его берут в Aston Martin
Автор:
, шеф-редактор
23 июл. 2020 г., 03:10

Все идет к тому, что в 2021 году Себастьян Феттель заменит Серхио Переса в Aston Martin. Антон Погорельский уверен: такой переход станет ужасной новостью для Формулы 1. Но отлично впишется в стратегию команды, которая сейчас известна как Racing Point. Потому что этой компании не нужен быстрый гонщик

Весь прошлый год мы призывали уволить Себастьяна Феттеля.

Говоря «мы», я имею в виду не только Motorsport.com, но гоночное сообщество в целом. Люди, работавшие в Формуле 1, гонщики, зарубежные журналисты и комментаторы, болельщики – все писали о том, как сильно Феттель потерял форму и как он тянет Ferrari на дно.

И вот дело сделано: Себа выставят из команды после нынешнего сезона. Босс Скудерии Маттиа Бинотто осознал очевидное и решил заменить Феттеля на Карлоса Сайнса – более молодого, голодного и, скажем честно, быстрого пилота, чем Себастьян Феттель образца 2020 года.

Что делают все те же наблюдатели, бывшие гонщики и поклонники Ф1 теперь? Костерят Бинотто, сочувствуют Феттелю и требуют найти Себу достойное место в Формуле 1.

Самое удивительное в том, что публика, похоже, и впрямь напросила для Феттеля шикарное место. Себастьяну сделала предложение Racing Point – команда, которая со следующего сезона сменит название на Aston Martin. В этом гоночном коллективе Феттель сможет заменить Серхио Переса, у которого все еще есть контракт до конца 2022 года.

Но что значит контракт, когда у команды есть деньги и желание высадить одного пилота ради другого? Мы уже видели это на примере Кими Райкконена, которого вышвырнули из Ferrari в 2009-м, чтобы освободить место для Алонсо. Теперь что-то подобное может ждать Переса.

Говорят, в его договоре прописана многомиллионная компенсация за досрочный разрыв трехлетнего соглашения – и владелец Aston Martin Лоуренс Стролл готов эту компенсацию заплатить. Настолько сильно он хочет заменить Серхио на Себастьяна Феттеля. Во всей этой истории в воздухе повис один важный вопрос. Зачем команде потребовалась такая замена?

Серхио Перес

Серхио Перес

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Давайте сразу оставим за скобками стандартные рассуждения о том, что Феттель – четырехкратный чемпион мира и украсит любую команду. Это стандартный PR-текст, который прикрывает несуразность такого выбора.

Свой последний титул Себастьян выиграл семь лет назад – на машине, которая наголову превосходила конкурентов. В условиях реальной борьбы Феттель не смог ничего противопоставить ни Риккардо, ни Леклеру, ни тем более Хэмилтону, который побеждает сейчас. А в последние сезоны Себастьян нещадно косячит практически на каждом втором Гран При. Это вы называете чемпионским уровнем?

Я попробовал просчитать реальное место Феттеля в табели о рангах 2020 года. То есть возьмем всех участников Формулы 1 этого года и мысленно расставим их по местам: в каком порядке финишировали бы гонщики, если бы их посадили на одинаковые машины с одинаковыми настройками?

Проделайте мысленно такой эксперимент, пожалуйста. И в комментариях под этой статьей напишите свой ответ: от 1 до 20. Где 1 означает, что Феттель в равных условиях стал бы быстрейшим, а 20 – что проиграл бы всем остальным гонщикам 2020 года. Для чистоты эксперимента дальше я вставлю фотогалерею со снимками Феттеля последних лет: пока вы листаете эти фотографии, можно будет определиться с выбором. Мой ответ расположен сразу под галереей.

Слайдер
Список

Себастьян Феттель начал выступать за Ferrari в 2015 году

Себастьян Феттель начал выступать за Ferrari в 2015 году
1/35

Фотограф: XPB Images

В первой же гонке за Скудерию немец поднялся на подиум: чемпион финишировал третьим в Гран При Австралии

В первой же гонке за Скудерию немец поднялся на подиум: чемпион финишировал третьим в Гран При Австралии
2/35

Фотограф: XPB Images

А второй этап сезона-2015 в Малайзии Феттель выиграл

А второй этап сезона-2015 в Малайзии Феттель выиграл
3/35

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

В тот момент все были уверены: эта победа – первая из многих

В тот момент все были уверены: эта победа – первая из многих
4/35

Фотограф: XPB Images

Фирменным жестом Себа оставался палец. Еще помните эту фишку? Так Феттель отмечал каждую победу

Фирменным жестом Себа оставался палец. Еще помните эту фишку? Так Феттель отмечал каждую победу
5/35

Фотограф: XPB Images

В своем первом сезоне за Скудерию Феттель искренне радовался даже третьему месту в гонке

В своем первом сезоне за Скудерию Феттель искренне радовался даже третьему месту в гонке
6/35

Фотограф: XPB Images

Немецкий флаг на шлеме Феттеля смотрелся уместно и вызывал однозначные ассоциации с эпохой другого немца в Ferrari: Михаэля Шумахера

Немецкий флаг на шлеме Феттеля смотрелся уместно и вызывал однозначные ассоциации с эпохой другого немца в Ferrari: Михаэля Шумахера
7/35

Фотограф: XPB Images

В 2015 году Феттель принес Ferrari три победы. Взаимной благодарности не было предела

В 2015 году Феттель принес Ferrari три победы. Взаимной благодарности не было предела
8/35

Фотограф: XPB Images

Феттель был тем гонщиком, кто хотя бы иногда мог остановить Mercedes

Феттель был тем гонщиком, кто хотя бы иногда мог остановить Mercedes
9/35

Фотограф: XPB Images

Кстати директором по разработке шасси Ferrari в тот момент работал Джеймс Эллисон. Сейчас он возглавляет технический штаб Mercedes

Кстати директором по разработке шасси Ferrari в тот момент работал Джеймс Эллисон. Сейчас он возглавляет технический штаб Mercedes
10/35

Фотограф: XPB Images

По итогам чемпионата Феттель занял третье место в общем зачете

По итогам чемпионата Феттель занял третье место в общем зачете
11/35

Фотограф: XPB Images

Своего партнера по команде Кими Райкконена Себ превзошел почти в два раза: 278 очков против 150

Своего партнера по команде Кими Райкконена Себ превзошел почти в два раза: 278 очков против 150
12/35

Фотограф: XPB Images

2016 год сложился куда хуже. Феттель не одержал ни одной победы и опустился на четвертую строчку по итогам чемпионата

2016 год сложился куда хуже. Феттель не одержал ни одной победы и опустился на четвертую строчку по итогам чемпионата
13/35

Фотограф: XPB Images

Впрочем, Райкконен по-прежнему был позади и Себастьян оставался лидером команды

Впрочем, Райкконен по-прежнему был позади и Себастьян оставался лидером команды
14/35

Фотограф: Ferrari Ferrari

А для сезона-2017 Ferrari построила очень быструю машину: SF70H

А для сезона-2017 Ferrari построила очень быструю машину: SF70H
15/35

Фотограф: LAT Images

В какой-то момент речь шла о настоящем техническом превосходстве Ferrari SF70H над Mercedes AMG F1 W08

В какой-то момент речь шла о настоящем техническом превосходстве Ferrari SF70H над Mercedes AMG F1 W08
16/35

Фотограф: LAT Images

Феттель начал сезон с победы

Феттель начал сезон с победы
17/35

Фотограф: LAT Images

Команда была счастлива

Команда была счастлива
18/35

Фотограф: LAT Images

Из шести первых гонок чемпионата-2017 Феттель выиграл три. В остальных трех Себастьян финишировал вторым

Из шести первых гонок чемпионата-2017 Феттель выиграл три. В остальных трех Себастьян финишировал вторым
19/35

Фотограф: LAT Images

Пиком стал Гран При Монако. После той гонки преимущество Себа над Хэмилтоном в общем зачете достигло впечатляющих 25 очков

Пиком стал Гран При Монако. После той гонки преимущество Себа над Хэмилтоном в общем зачете достигло впечатляющих 25 очков
20/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

А на смену пальцу пришел новый танец

А на смену пальцу пришел новый танец
21/35

Фотограф: Sutton Images

Себ действительно повторял его на разных Гран При

Себ действительно повторял его на разных Гран При
22/35

Фотограф: LAT Images

Но затем Mercedes прибавил, а Ferrari нет. Отрыв Феттеля начал таять

Но затем Mercedes прибавил, а Ferrari нет. Отрыв Феттеля начал таять
23/35

Фотограф: Алекс Галли

И вот уже Льюис Хэмилтон выходит в лидеры общего зачета

И вот уже Льюис Хэмилтон выходит в лидеры общего зачета
24/35

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Несколько сходов осенью не оставили Феттелю шанса

Несколько сходов осенью не оставили Феттелю шанса
25/35

Фотограф: Sutton Images

Чемпионом-2017 стал Хэмилтон. Феттель занял второе место

Чемпионом-2017 стал Хэмилтон. Феттель занял второе место
26/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Так близко к Льюису Себастьян больше не подбирался. На финише сезона соперников разделили 46 очков

Так близко к Льюису Себастьян больше не подбирался. На финише сезона соперников разделили 46 очков
27/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В 2018-м отставание Себастьяна выросло до 88 баллов

В 2018-м отставание Себастьяна выросло до 88 баллов
28/35

Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини

2018-й стал последним сезоном, когда Феттель выиграл пять гонок за год. Последний успех пришел к Себастьяну в Спа

2018-й стал последним сезоном, когда Феттель выиграл пять гонок за год. Последний успех пришел к Себастьяну в Спа
29/35

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

В Гран При Бельгии Себ переиграл Хэмилтона несмотря на поул Льюиса

В Гран При Бельгии Себ переиграл Хэмилтона несмотря на поул Льюиса
30/35

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

А потом всё пошло наперекосяк

А потом всё пошло наперекосяк
31/35

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

В пяти заключительных гонках-2018 Феттель не попал на подиум

В пяти заключительных гонках-2018 Феттель не попал на подиум
32/35

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

А в 2019-м напарником Феттеля стал Шарль Леклер

А в 2019-м напарником Феттеля стал Шарль Леклер
33/35

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Прошлый сезон запомнился множеством аварий и необязательных ошибок Себастьяна Феттеля

Прошлый сезон запомнился множеством аварий и необязательных ошибок Себастьяна Феттеля
34/35

Фотограф: Пётр Наскрент

По итогам чемпионата Феттель уступил напарнику по очкам: 240 у Себа против 264 у Леклера

По итогам чемпионата Феттель уступил напарнику по очкам: 240 у Себа против 264 у Леклера
35/35

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У меня получилось 16 место. Прикинув сравнительные выступления всех гонщиков современной Формулы 1, я пришел к выводу, что на одинаковых машинах Себ смог бы опередить Латифи, Джовинацци, Квята и Райкконена. Боюсь, все остальные пилоты Феттеля бы обогнали.

Но пусть воображаемое итоговое место останется на моей совести. Будь Феттель не 16-м, а 12-м, это вряд ли многое изменит. Просто Феттель в конфигурации 2020 года – медленный пилот. Это совсем не тот гонщик, который творил чудеса в 2008-м, выигрывал титул в 2010-м и одерживал 9 побед подряд в 2013-м. В тот момент Себастьян был грандиозен. Но время не щадит никого.

По неведомой для меня причине в Формуле 1 почти не обсуждают физическую и психологическую форму спортсменов, а также то, как она меняется с течением времени. Если в условной легкой атлетике только и разговоров о том, не утратил ли постаревший чемпион былую мощь, в гонках мы об этом не слышим. И к Кими Райкконену в его 40 лет относятся с таким же почтением, как 12 лет назад – неважно, демонстрирует он сопоставимые результаты или нет.

Опыт разнообразных видов спорта показывает: атлеты не могут выступать одинаково хорошо на протяжении десятилетий. За редчайшими исключениями вроде Уле-Эйнара Бьорндалена спортсменам свойственно набирать и терять форму с годами. И, похоже, Феттель уже пару лет как вошел в состояние спада. Выйти из которого у Себа не получается.

Феттель выносит Боттаса в Гран При Франции-2018

Феттель выносит Боттаса в Гран При Франции-2018

Феттель вылетает с трассы в Гран При Германии-2018

Феттель вылетает с трассы в Гран При Германии-2018

Феттель врезается в Ферстаппена на Гран При Великобритании-2019

Феттель врезается в Ферстаппена на Гран При Великобритании-2019

Значит ли всё это, что Феттель недостоин своих четырех титулов? Никоим образом. В 2010-2013 годах Феттель одерживал заслуженные победы. Но сможет ли нынешний Феттель взять титул, выступая на Mercedes? Если у него в напарниках будет Боттас или Расселл, мой ответ: нет.

Тогда что ждет Феттеля в Racing Point?

Если Себастьян примет приглашение и перейдет в Aston Martin, напарником экс-чемпиона станет Лэнс Стролл. Человек, которого легко не замечать и недооценивать – пока он не окажется с тобой в соседних боксах.

Между тем Стролл вровень выступал с Фелипе Массой, завоевал первый подиум в дебютном сезоне на Williams, а сейчас совсем немного уступает (а порой и не уступает) опытному Серхио Пересу. Лэнс – не медленный пилот. Он потерпел крах в построении репутации, но это не делает его плохим гонщиком: за рулем нормальной машины канадец соответствует уровню Формулы 1.

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Нет, я не предрекаю Строллу титул, как некоторые мои коллеги. Я лишь хочу сказать, что Лэнс не ударит лицом в грязь в борьбе с многими пилотами Формулы 1. А того же Феттеля Стролл, скорее всего, влегкую опередит. И именно в этом кроется разгадка приглашения Себастьяна в Aston Martin.

Зачем Лоуренсу Строллу команда Формулы 1? (важное напоминание: клишированные PR-ответы все еще запрещены в этой колонке) Для того, чтобы сделать приятное своему сыну Лэнсу. Чтобы Лэнс почувствовал: он и впрямь хороший гонщик Формулы 1.

Для того, чтобы Лэнс искренне посчитал себя одним из лучших пилотов современности, отцу придется извернуться. Но Лоуренс не просто так сколотил свои миллиарды: похоже, Стролл-старший придумал, как решить нерешаемую задачку.

Для поддержания эго Лэнса необходимо, чтобы каждый увидел: в равных условиях и на одинаковых машинах Стролл-младший опережает прославленного чемпиона Формулы 1. Тогда критики точно увидят: Лэнс хорош. Ну или так думает Стролл-старший – и его можно понять.

Лоуренс Стролл с сыном Лэнсом

Лоуренс Стролл с сыном Лэнсом

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для осуществления этого плана нужно одно: убедить Себастьяна Феттеля занять расстрельное место напарника Стролла. И дальше наблюдать, как любимый сын уничтожает остатки репутации некогда великого чемпиона. За такое не жалко десятков миллионов долларов, в которые обойдется контракт с Себастьяном. Кошмар для Формулы 1. Идеальный вариант для будущего Racing Point.

А Перес? Слишком быстрый. Слишком финансово независимый. Слишком мотивированный, в конце концов. В отличие от Феттеля Серхио не выиграл всего, что только можно – и в ситуации, когда его попросят подвинуться ради победы Стролла-младшего, мексиканец просто откажет. Даже ценой потери места в команде на следующий день.

Нет, такой напарник не подходит для сына владельца команды. Aston Martin нужен Себастьян Феттель.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лоренс Стролл , Себастьян Феттель В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
Команды Racing Point
Автор Антон Погорельский

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