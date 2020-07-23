Мнение: Феттель-2020 – медленный гонщик. Именно поэтому его берут в Aston Martin

Весь прошлый год мы призывали уволить Себастьяна Феттеля.

Говоря «мы», я имею в виду не только Motorsport.com, но гоночное сообщество в целом. Люди, работавшие в Формуле 1, гонщики, зарубежные журналисты и комментаторы, болельщики – все писали о том, как сильно Феттель потерял форму и как он тянет Ferrari на дно.

И вот дело сделано: Себа выставят из команды после нынешнего сезона. Босс Скудерии Маттиа Бинотто осознал очевидное и решил заменить Феттеля на Карлоса Сайнса – более молодого, голодного и, скажем честно, быстрого пилота, чем Себастьян Феттель образца 2020 года.

Что делают все те же наблюдатели, бывшие гонщики и поклонники Ф1 теперь? Костерят Бинотто, сочувствуют Феттелю и требуют найти Себу достойное место в Формуле 1.

Самое удивительное в том, что публика, похоже, и впрямь напросила для Феттеля шикарное место. Себастьяну сделала предложение Racing Point – команда, которая со следующего сезона сменит название на Aston Martin. В этом гоночном коллективе Феттель сможет заменить Серхио Переса, у которого все еще есть контракт до конца 2022 года.

Но что значит контракт, когда у команды есть деньги и желание высадить одного пилота ради другого? Мы уже видели это на примере Кими Райкконена, которого вышвырнули из Ferrari в 2009-м, чтобы освободить место для Алонсо. Теперь что-то подобное может ждать Переса.

Говорят, в его договоре прописана многомиллионная компенсация за досрочный разрыв трехлетнего соглашения – и владелец Aston Martin Лоуренс Стролл готов эту компенсацию заплатить. Настолько сильно он хочет заменить Серхио на Себастьяна Феттеля. Во всей этой истории в воздухе повис один важный вопрос. Зачем команде потребовалась такая замена?

Серхио Перес Себастьян Феттель

Давайте сразу оставим за скобками стандартные рассуждения о том, что Феттель – четырехкратный чемпион мира и украсит любую команду. Это стандартный PR-текст, который прикрывает несуразность такого выбора.

Свой последний титул Себастьян выиграл семь лет назад – на машине, которая наголову превосходила конкурентов. В условиях реальной борьбы Феттель не смог ничего противопоставить ни Риккардо, ни Леклеру, ни тем более Хэмилтону, который побеждает сейчас. А в последние сезоны Себастьян нещадно косячит практически на каждом втором Гран При. Это вы называете чемпионским уровнем?

Я попробовал просчитать реальное место Феттеля в табели о рангах 2020 года. То есть возьмем всех участников Формулы 1 этого года и мысленно расставим их по местам: в каком порядке финишировали бы гонщики, если бы их посадили на одинаковые машины с одинаковыми настройками?

Проделайте мысленно такой эксперимент, пожалуйста. И в комментариях под этой статьей напишите свой ответ: от 1 до 20. Где 1 означает, что Феттель в равных условиях стал бы быстрейшим, а 20 – что проиграл бы всем остальным гонщикам 2020 года. Для чистоты эксперимента дальше я вставлю фотогалерею со снимками Феттеля последних лет: пока вы листаете эти фотографии, можно будет определиться с выбором. Мой ответ расположен сразу под галереей.

Слайдер Список Себастьян Феттель начал выступать за Ferrari в 2015 году 1 / 35 Фотограф: XPB Images В первой же гонке за Скудерию немец поднялся на подиум: чемпион финишировал третьим в Гран При Австралии 2 / 35 Фотограф: XPB Images А второй этап сезона-2015 в Малайзии Феттель выиграл 3 / 35 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images В тот момент все были уверены: эта победа – первая из многих 4 / 35 Фотограф: XPB Images Фирменным жестом Себа оставался палец. Еще помните эту фишку? Так Феттель отмечал каждую победу 5 / 35 Фотограф: XPB Images В своем первом сезоне за Скудерию Феттель искренне радовался даже третьему месту в гонке 6 / 35 Фотограф: XPB Images Немецкий флаг на шлеме Феттеля смотрелся уместно и вызывал однозначные ассоциации с эпохой другого немца в Ferrari: Михаэля Шумахера 7 / 35 Фотограф: XPB Images В 2015 году Феттель принес Ferrari три победы. Взаимной благодарности не было предела 8 / 35 Фотограф: XPB Images Феттель был тем гонщиком, кто хотя бы иногда мог остановить Mercedes 9 / 35 Фотограф: XPB Images Кстати директором по разработке шасси Ferrari в тот момент работал Джеймс Эллисон. Сейчас он возглавляет технический штаб Mercedes 10 / 35 Фотограф: XPB Images По итогам чемпионата Феттель занял третье место в общем зачете 11 / 35 Фотограф: XPB Images Своего партнера по команде Кими Райкконена Себ превзошел почти в два раза: 278 очков против 150 12 / 35 Фотограф: XPB Images 2016 год сложился куда хуже. Феттель не одержал ни одной победы и опустился на четвертую строчку по итогам чемпионата 13 / 35 Фотограф: XPB Images Впрочем, Райкконен по-прежнему был позади и Себастьян оставался лидером команды 14 / 35 Фотограф: Ferrari Ferrari А для сезона-2017 Ferrari построила очень быструю машину: SF70H 15 / 35 Фотограф: LAT Images В какой-то момент речь шла о настоящем техническом превосходстве Ferrari SF70H над Mercedes AMG F1 W08 16 / 35 Фотограф: LAT Images Феттель начал сезон с победы 17 / 35 Фотограф: LAT Images Команда была счастлива 18 / 35 Фотограф: LAT Images Из шести первых гонок чемпионата-2017 Феттель выиграл три. В остальных трех Себастьян финишировал вторым 19 / 35 Фотограф: LAT Images Пиком стал Гран При Монако. После той гонки преимущество Себа над Хэмилтоном в общем зачете достигло впечатляющих 25 очков 20 / 35 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images А на смену пальцу пришел новый танец 21 / 35 Фотограф: Sutton Images Себ действительно повторял его на разных Гран При 22 / 35 Фотограф: LAT Images Но затем Mercedes прибавил, а Ferrari нет. Отрыв Феттеля начал таять 23 / 35 Фотограф: Алекс Галли И вот уже Льюис Хэмилтон выходит в лидеры общего зачета 24 / 35 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Несколько сходов осенью не оставили Феттелю шанса 25 / 35 Фотограф: Sutton Images Чемпионом-2017 стал Хэмилтон. Феттель занял второе место 26 / 35 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Так близко к Льюису Себастьян больше не подбирался. На финише сезона соперников разделили 46 очков 27 / 35 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images В 2018-м отставание Себастьяна выросло до 88 баллов 28 / 35 Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини 2018-й стал последним сезоном, когда Феттель выиграл пять гонок за год. Последний успех пришел к Себастьяну в Спа 29 / 35 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images В Гран При Бельгии Себ переиграл Хэмилтона несмотря на поул Льюиса 30 / 35 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images А потом всё пошло наперекосяк 31 / 35 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images В пяти заключительных гонках-2018 Феттель не попал на подиум 32 / 35 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images А в 2019-м напарником Феттеля стал Шарль Леклер 33 / 35 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Прошлый сезон запомнился множеством аварий и необязательных ошибок Себастьяна Феттеля 34 / 35 Фотограф: Пётр Наскрент По итогам чемпионата Феттель уступил напарнику по очкам: 240 у Себа против 264 у Леклера 35 / 35 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У меня получилось 16 место. Прикинув сравнительные выступления всех гонщиков современной Формулы 1, я пришел к выводу, что на одинаковых машинах Себ смог бы опередить Латифи, Джовинацци, Квята и Райкконена. Боюсь, все остальные пилоты Феттеля бы обогнали.

Но пусть воображаемое итоговое место останется на моей совести. Будь Феттель не 16-м, а 12-м, это вряд ли многое изменит. Просто Феттель в конфигурации 2020 года – медленный пилот. Это совсем не тот гонщик, который творил чудеса в 2008-м, выигрывал титул в 2010-м и одерживал 9 побед подряд в 2013-м. В тот момент Себастьян был грандиозен. Но время не щадит никого.

По неведомой для меня причине в Формуле 1 почти не обсуждают физическую и психологическую форму спортсменов, а также то, как она меняется с течением времени. Если в условной легкой атлетике только и разговоров о том, не утратил ли постаревший чемпион былую мощь, в гонках мы об этом не слышим. И к Кими Райкконену в его 40 лет относятся с таким же почтением, как 12 лет назад – неважно, демонстрирует он сопоставимые результаты или нет.

Опыт разнообразных видов спорта показывает: атлеты не могут выступать одинаково хорошо на протяжении десятилетий. За редчайшими исключениями вроде Уле-Эйнара Бьорндалена спортсменам свойственно набирать и терять форму с годами. И, похоже, Феттель уже пару лет как вошел в состояние спада. Выйти из которого у Себа не получается.

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Значит ли всё это, что Феттель недостоин своих четырех титулов? Никоим образом. В 2010-2013 годах Феттель одерживал заслуженные победы. Но сможет ли нынешний Феттель взять титул, выступая на Mercedes? Если у него в напарниках будет Боттас или Расселл, мой ответ: нет.

Тогда что ждет Феттеля в Racing Point?

Если Себастьян примет приглашение и перейдет в Aston Martin, напарником экс-чемпиона станет Лэнс Стролл. Человек, которого легко не замечать и недооценивать – пока он не окажется с тобой в соседних боксах.

Между тем Стролл вровень выступал с Фелипе Массой, завоевал первый подиум в дебютном сезоне на Williams, а сейчас совсем немного уступает (а порой и не уступает) опытному Серхио Пересу. Лэнс – не медленный пилот. Он потерпел крах в построении репутации, но это не делает его плохим гонщиком: за рулем нормальной машины канадец соответствует уровню Формулы 1.

Нет, я не предрекаю Строллу титул, как некоторые мои коллеги. Я лишь хочу сказать, что Лэнс не ударит лицом в грязь в борьбе с многими пилотами Формулы 1. А того же Феттеля Стролл, скорее всего, влегкую опередит. И именно в этом кроется разгадка приглашения Себастьяна в Aston Martin.

Зачем Лоуренсу Строллу команда Формулы 1? (важное напоминание: клишированные PR-ответы все еще запрещены в этой колонке) Для того, чтобы сделать приятное своему сыну Лэнсу. Чтобы Лэнс почувствовал: он и впрямь хороший гонщик Формулы 1.

Для того, чтобы Лэнс искренне посчитал себя одним из лучших пилотов современности, отцу придется извернуться. Но Лоуренс не просто так сколотил свои миллиарды: похоже, Стролл-старший придумал, как решить нерешаемую задачку.

Для поддержания эго Лэнса необходимо, чтобы каждый увидел: в равных условиях и на одинаковых машинах Стролл-младший опережает прославленного чемпиона Формулы 1. Тогда критики точно увидят: Лэнс хорош. Ну или так думает Стролл-старший – и его можно понять.

Лоуренс Стролл с сыном Лэнсом Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для осуществления этого плана нужно одно: убедить Себастьяна Феттеля занять расстрельное место напарника Стролла. И дальше наблюдать, как любимый сын уничтожает остатки репутации некогда великого чемпиона. За такое не жалко десятков миллионов долларов, в которые обойдется контракт с Себастьяном. Кошмар для Формулы 1. Идеальный вариант для будущего Racing Point.

А Перес? Слишком быстрый. Слишком финансово независимый. Слишком мотивированный, в конце концов. В отличие от Феттеля Серхио не выиграл всего, что только можно – и в ситуации, когда его попросят подвинуться ради победы Стролла-младшего, мексиканец просто откажет. Даже ценой потери места в команде на следующий день.

Нет, такой напарник не подходит для сына владельца команды. Aston Martin нужен Себастьян Феттель.