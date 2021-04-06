Мнение: Ферстаппену не место в Mercedes

Макс Ферстаппен и Mercedes – кажется, идеальная пара. Как Мэрлин Монро и президент Кеннеди. Такая же прекрасная, и такая же несуществующая. О возможном переходе голландца в стан чемпионов говорят уже не один год.

Якобы Макс разорвет контракт, уйдет по опции, не подпишет новое соглашение... Но контракт выполняется, опция не активируется, новое многолетнее соглашение заключается и все начинается по новой. Только недавно обсуждали готовность Ферстаппена остаться в Red Bull как минимум до смены моторного регламента, как инсайдеры опять обещают разрыв пилота и команды.

На этот раз разговор завел босс McLaren Зак Браун, предсказавший появление Макса в Брэкли уже ближайшей зимой. Хельмут Марко, конечно, тут же выскочил с критикой самого Брауна, а вот Ферстаппен ответил сдержаннее. Мол, если Red Bull будет лучшей машиной, то переживать команде не о чем. А если не будет? Об этом Макс умолчал. Как и Тото Вольф, решивший не участвовать в публичном обсуждении будущего состава собственной команды. Так может, эти двое что-то знают?

На самом деле, появление Ферстаппена в Mercedes мало кого удивит. Лучший пилот переходит в лучшую команду, чего ж тут удивляться? Но принесет ли это пользу? Вопрос куда более спорный. На самом деле пара Ферстаппен-Mercedes только кажется идеальной. Присмотритесь получше и поймете – пользы она не принесет никому.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Petronas F1, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: FIA Pool

Макс станет №2

Нет, конечно, не в команде. Понятно, что Mercedes не наймет сразу и Ферстаппена, и Хэмилтона, а в паре с любым другим гонщиком Ф1 Ферстаппен будет первым номером. Но вот в глазах истории голландец окажется просто тем парнем, которым заменили Хэмилтона.

Если Макс начнет выигрывать титулы, скажут: ну, Льюис тоже так мог. А превзойти Хэмилтона голландцу будет нечем. Обскакать по числу титулов? Может быть, но если Mercedes будет побеждать еще десять лет, Ф1 закроют раньше, чем Ферстаппен превзойдет Хэмилтона.

Если же при Ферстаппене Mercedes начнет побеждать реже, сравнение будет не в пользу Макса. При Льюисе-то команда побеждала.

Понятно, что для человека, с амбициями Ферстаппена, а он их не скрывает, не может быть задаче важнее, чем превзойти Хэмилтона. Но сделать это на том же месте, что Льюис, просто не получится. Можно доминировать с Red Bull, идти (в очередной раз) возрождать Ferrari, сделать чемпионскую команду из Haas... Но никак не продолжать победную серию Mercedes. Это лишено смысла.

Mercedes поблекнет

Главный плюс Брэкли от потенциального ухода Хэмилтона – возможность показать, что на их машине выиграет кто угодно. Вот только Ферстаппен не кто угодно.

Сейчас большинство болельщиков и экспертов признают Mercedes абсолютно лучшей машиной. Но медийный образ Хэмилтона за пределами Ф1 выглядит весомее, чем у его команды. Это он семикратный чемпион мира, покоритель рекордов Шумахера, а Mercedes – его команда. Льюис в этой связке на первом месте.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11, и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, на пит-лейне Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Если с уходом британца титул в Брэкли привезет Джордж Расселл или (всякое бывает) Валттери Боттас, это не только выведет Mercedes на первую роль, но и позволит переосмыслить прошлые годы. Ведь налицо будет доказательство: эта машина так хороша, что на ней побеждает даже новичок/вечный второй номер. А значит и Льюиса к титулам Mercedes привозила сама.

А вот с Ферстаппеном такой трюк не получится. Ну в самом деле: если в Брэкли просто купили лучшего пилота, то чему там удивляться? Пусть покажут себя без Макса!

В дуэте лучших есть один минус: непонятно, кто же из них действительно лучший. А потому Mercedes такой союз не нужен, даже если не говорить об огромных тратах на контракт и пренебрежении собственной программой развития пилотов.

Читайте также: Хорнер посватал в Mercedes Риккардо и Норриса

Формула 1 еще потеряет в привлекательности

Мы уже много лет слышим, что постоянные победы Mercedes и Хэмилтона всех утомили. Знаете, что мы наверняка услышим через два-три года после переезда Ферстаппена в Брэкли? Правильно! Бесконечные победы Mercedes и Макса всех утомили.

С тех пор, как звезда пары Феттель-Ferrari закатилась, так до конца и не взойдя, именно Ферстаппен стал главным антагонистом вечных чемпионов. Именно с ним связаны надежды на то, что серия Mercedes прервется. За Макса начали болеть многие, кто просто устал от бесконечных побед одной команды и одного пилота. В этой ситуации потенциальный переход Ферстаппена в Mercedes просто всех бы разочаровал.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, искры и Джордж Расселл, Mercedes F1 W11 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Спортивному соревнованию нужна интрига. Накал борьбы. Противостояние. В последние годы его не было, но в 2022-м оно обязано появиться. Ведь и если и с новым регламентом все окажутся в километре позади Mercedes, чемпионат окончательно утратит смысл.

Что нам нужно, так это новая дуэль. Например, уже матерого Ферстаппена во главе давно не побеждавшей Red Bull и молодого Расселла с чемпионской командой за спиной. Согласитесь, так силу кажутся намного более равными, если если Макс на Mercedes будет биться с условным Юки Цунодой на Red Bull.

***

Есть одно правило: убив дракона – сам становишься драконом. Возможно, победив Mercedes, Ферстаппен сам со временем станет таким же неодолимым раздражителем. Но пусть он сделает это за рулем другой машины, нам нужна смена декораций.