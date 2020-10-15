Мнение: Ferrari возьмет титул раньше Red Bull. Их стратегия умнее

В сезоне-2020 Red Bull уверенно движется к лучшему результату за четыре года. Австрийцы на 91 очко опережают ближайших конкурентов в борьбе за второе место в Кубке конструкторов – так высоко они не забирались с 2016 года.

Более того: на Гран При Айфеля Red Bull удалось добиться минимального за весь сезон отставания от Mercedes в квалификации, да и в гонке Макс Ферстаппен был довольно близок, отстав от Льюиса Хэмилтона менее, чем на пять секунд.

Казалось бы, мы видим очевидный прогресс Милтон-Кинс предвещающий настоящую борьбу за титул. Но на деле все совсем не так.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Замкнутый круг

Приближение Red Bull к Mercedes в Нюрбурге, помимо очевидно неудачных для немцев погодных условий и поломки Валлтери Боттаса, было вызвано еще одним фактором – разницей производственных циклов. «Быки» в Германию обновления привезли, а «(некогда) Серебряные стрелы» – нет.

Более того, после Айфеля Тото Вольф прямо сказал, что Mercedes закончила работать с нынешним болидом, полностью переключившись на 2021 год. А инженер немцев Эндрю Шовлин добавил, что Red Bull накатывает на Mercedes в конце каждого сезона, но неизменно отстает в начале следующего. Тут-то и зарыта собака, вместе с титульными шансами Макса Ферстаппена.

Вырвавшись однажды вперед за счет силовых установок, в Mercedes продолжают идеально использовать полученное преимущество. Когда-то они первыми бросили доработку машины, понимая, что титул уже в кармане, и стали готовить следующую. В итоге, когда все берутся за болиды будущего сезона, у Брэкли уже есть отрыв. И новый сезон чемпионы начинают в наилучшей форме.

Обладатель поула Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, в закрытом парке Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В Red Bull же все иначе. Каждый год они начинают с отставанием, и затем упорно улучшают машину, доводя ее до максимума к концу сезона. На этом этапе она выглядит если не ровней, то хотя бы достойным конкурентом Mercedes. Но за работой над текущим болидом упускается время для разработки следующего. Начинается новый сезон, и Red Bull опять отправляется в погоню за собственным хвостом.

Кажется, все повторится и теперь: пока в Милтон-Кинс думают, как еще им продырявить переднее крыло и принести Ферстаппену хотя бы еще одну победу, в Брэкли вовсю готовятся к восьмому титулу Хэмилтона. Потому что седьмой уже в кармане.

Разорвать этот порочный круг Red Bull могла бы лишь одним способом – бросить не принесшую успеха машину, признать поражение и начать готовить новый болид. Но команда так не поступает. И на это тоже есть свои причины.

В какой-то мере, Red Bull стала заложником своего лучшего пилота. Как мы знаем, в прежнем контракте Ферстаппена был прописан пункт, позволяющий гонщику досрочно покинуть команду в случае плохих результатов. Получается, Red Bull просто необходимо работать над каждой машиной до конца, чтобы обеспечить своему лидеру результат, а себе – его присутствие за рулем на будущий год.

Но именно из-за этого каждый получается таким же, как предыдущий! Возможно теперь, когда надежды Макс отобрать у Феттеля звание самого молодого чемпиона в истории растаяли, пилот и команда смогут договориться и сдаться. Чтобы наконец добиться успеха позже.

Поражение ради победы

Страшно сказать, но на фоне Red Bull разумной кажется даже тактика Ferrari. Скудерия, пережив три вторых места подряд и так не взяв титул, решила начать сначала. Сменила структуру технического штаба, заменила одного главного пилота на другого, и плюнула разом на два сезона – все ради грядущего триумфа.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari, на велосипеде Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Понятно, что Маранелло сильно «помогла» провальная машина SF1000 – с ней и цепляться-то было не за что. Тем не менее, направив все мощности на ее доработку, Ferrari вполне могла надеяться на место в тройке в 2020-м, и возвращение к победам (пусть и единичным) в 2021-м. В конце концов, от третьего места в КК Скудерию и сейчас отделяют вполне преодолимые 40 очков.

Но итальянские боссы смогли придавить свою гордость и пойти на преднамеренное поражение. Сейчас никто не знает, окупится ли это решение, и не окажется ли машина-2022 так же плоха, как F14T, с которой Скудерия вошла в гибридную эру.

Однако в Ferrari по крайней мере дали себе шанс разорвать порочный круг. Ведь и в Маранелло, и в Милтон-Кинс постоянно твердят, что выступают в Ф1 лишь ради побед. Но первые доказали это делом, пойдя на жертву ради успеха. А вторые продолжают бешеным хомяком крутить колесо, в надежде, что оно превратится наконец в пусть к победам.

Возможно, уход Honda и потенциальный уход Ферстаппена сдвинет-таки Red Bull с мертвой точки. Уже пять лет команда не выпадала из числа лидеров и не проводила ни сезона без победы. Но кажется, пришло время сделать тот самый шаг назад, за которым следуют два шага вперед.