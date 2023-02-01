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Формула 1 Аналитика

Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше

Вместе в Фредериком Вассером в Маранелло утвердились и новые порядки, которые затрагивают даже не команду, а всю компанию. В этом уверен Франко Нуньес

Франко Нуньес
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, ответственный редактор
Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше
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Маттиа Бинотто до последнего сражался за право принимать решения самостоятельно. Это был смелый шаг – по сути, итальянец пошел ва-банк. И если бы все получилось, его носили бы сейчас на руках и называли спасителем Ferrari,

Спортивные результаты сезона-2022 в действительности получились незаурядными – четыре победы, 12 поулов и 20 призовых кубков. Но вместе с тем – вторые места как в личном, так и в командном зачете. 

Просто поразительно, насколько неудачно сложились обстоятельства. Алые F1-75 оказались невероятно быстры на старте чемпионата, но в Формуле 1 ты хорош ровно настолько, насколько здорово смог провести последнюю гонку, а вовсе не первую. 

Новый «супербыстрый» мотор, разработанный прямо к началу заморозки регламента, по решению Бинотто был омологирован в мощной, но не вполне надежной версии.  

Он очень здорово показал себя в сравнении с Honda и Mercedes, но оказался подвержен поломкам, что потребовало снижения мощности. В долгосрочной перспективе выбор был верным, так как надежность по правилам FIA можно повышать вплоть до 2025 года – но череда сходов в первой половине сезона серьезно ударила по команде. 

Президент Джон Элканн и появившийся на сцене управляющий директор Бенедетто Винья все видели и обо всем знали. Они позволили Бинотто довести свою партию до конца. В конце концов, это под его прямым руководством в Маранелло построили машину, которая после двух очень горьких сезонов с ходу начала выигрывать гонку за гонкой. 

Джон Элканн, президент FIAT Chrysler Automobiles, с механиками Ferrari

Джон Элканн, президент FIAT Chrysler Automobiles, с механиками Ferrari

Фото: Ferrari

Есть какая-то ирония в том, что Скудерия настолько сильно начала чемпионат 2022 года. Сейчас мы уже знаем, что в команде решили очень рано остановить работы над F1-75, чтобы переключиться на подготовку ее наследницы. В условиях лимита бюджетов ставка была на максимум очков в весенних гонках – и последующее поддержание преимущества. 

В итоге слабое место моторов удалось найти, надежность выросла, но время оказалось безвозвратно упущено. 

Бинотто до последнего продолжал стоять на своем и отказывался увольнять подчиненных. Несмотря на очевидные сложности, он продолжал поддерживать свой тактический штаб и не спешил критиковать Карлоса Сайнса (стоит вспомнить, что испанца позвал в команду сам Маттиа, тогда как Шарля Леклера – еще покойный босс FIAT Серджио Маркионне). В годы руководства Бинотто в Скудерии вообще стало гораздо меньше громких заявлений.

Многим такое не нравилось. Когда в Спа по инициативе Mercedes вступила в силу техническая директива, призванная снизить «козление», она прямо ударила по Red Bull и Ferrari, которые потеряли часть прижимной силы.  

Не только Энцо Феррари, но и Лука ди Монтедземоло с Серджио Маркионне в такой ситуации пригрозили бы Формуле 1, что команда просто не приедет в Бельгию, так как считает неприемлемыми подобные изменения в правилах, которые не имеют ничего общего с борьбой за безопасность.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, лидирует на старте Гран При Бельгии

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, лидирует на старте Гран При Бельгии

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Нынешний топ-менеджмент Скудерии поступил иначе, что оказалось наглядным свидетельством нового курса. И приглашение Вассера стало шагом в том же самом направлении. Француз сразу дал понять, что собирается направить огромную энергию, скрытую в стенах Маранелло, в иное русло. 

Едва ли многие заметили интересную деталь: Фреда назначили руководителем команды и генеральным менеджером. Бинотто по должности был управляющим директором. И это вовсе не случайность. 

«В каком-то смысле это лишь жонглирование словами, – объяснил Вассер на своей первой большой пресс-конференции. – [Команду] Ferrari нельзя назвать традиционной компанией, потому у нее нет генерального директора. Причина в том, что Скудерия – лишь департамент концерна Ferrari. Думаю, потому и возникает небольшая нестыковка. 

Но мои функции и мои задачи предельно ясны. Мне поручено возглавлять команду и привести ее к титулам, занимаясь всеми вопросами – от наема механиков до выбора пилотов.

Я не знаю, какой была структура Ferrari 30 лет назад. Но сейчас все просто: я отчитываюсь перед синьором Виньей. А Джон [Элканн] выразил мне полную поддержку».

Фредерик Вассер, руководитель Ferrari

Фредерик Вассер, руководитель Ferrari

Фото: Ferrari

Слова Вассера прямо указывают, что Бенедетто Винья, имени которого всего год назад никто из болельщиков Ф1 даже знать не знал, намерен активнее участвовать в управлении командой. Ему же теперь будет отчитываться Антонелло Колетта, который занимается программой бренда в марафонских гонках. 

Пример работы новой структуры можно было увидеть недавно, когда медиа-каналы команды Формулы 1 были использованы для объявления экипажей гиперкаров 499P и новой модели Гран Туризмо, 296. Казалось бы, мелочь. Но это пример нового корпоративного управления и попытка сделать Ferrari ближе к истокам, когда команды Гран При и марафонских гонок были по сути единым целым.  

Плох или хорош новый подход, избранный Скудерией? 

Трансформация займет какое-то время, а окончательный ответ дадут только результаты гонок. Спортивная составляющая настолько плотно интегрирована в работу Ferrari, что команде тоже приходится быстро меняться в ответ на запросы рынка. 

Говоря о нынешней Скудерии, порой вспоминают 1969 год, когда Коммендаторе продал половину акций своей частной компании по соглашению с главой FIAT Джанни Аньелли. Именно тогда Ferrari утратила независимость. Но сейчас, по прошествии полувека, картина поменялась.

Прежде вмешательства топ-менеджмента туринского концерна были регулярными, все более активными – и далеко не всегда приносили результат. Сейчас все перевернулось: команда Ф1 больше не должна рекламировать марку ради роста продаж серийной продукции – и не требует постоянных вложений. Она сама стала машиной по зарабатыванию денег. 

И по этой причине работа Скудерии должна быть максимально эффективной и безошибочной. А для этого необходимо сделать команду сильной, по-настоящему сильной. Маттиа Бинотто не смог этого обеспечить. Его ва-банк не сыграл. А все остальное, как принято говорить, это лишь несущественные детали.  

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Фото: FIA Pool

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