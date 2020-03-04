Мнение: Ferrari проехала сезон-2019 с нелегальной машиной. Дисквалифицируйте её!

Нарушала ли команда Ferrari правила Формулы 1 в 2019 году?

По умолчанию считается, что нет – как иначе итальянский коллектив выиграл бы три гонки и занял второе место в зачете команд? Соперники подозревают, что да: в Red Bull не раз указывали, что «Скудерия» могла использовать «подкрученный» двигатель, который тратил топливо быстрее положенного.

В таких случаях вопрос может решить третейский судья, равноудаленный от сторон конфликта. В Формуле 1 это FIA – Международная автомобильная федерация. Этот орган три месяца не мог установить, имело место нарушение правил или нет. А потом решил никому об этом не рассказывать. Буквально: результат расследования конфиденциален. Почитайте официальный пресс-релиз FIA на эту тему:

FIA объявляет, что после тщательного расследования федерация завершила анализ того, как работает силовая установка на автомобиле Формулы 1 Ferrari, и заключила с командой соглашение.



Детали этого соглашения будут известны только двум вовлеченным сторонам. FIA и Scuderia Ferrari договорились о некотором количестве обязательств в технической сфере.



Эти обязательства позволят улучшить контроль за силовыми установками в Формуле 1 в предстоящих сезонах, помогут FIA в других регуляторных обязанностях, касающихся Формулы 1, а также в исследованиях выбросов углекислого газа и видов топлива, разработанных с учетом экологических норм.

В обычном мире – том, где не следят за расходом топлива в машинах Формулы 1 и понятия не имеют, что бензин в автоспорте меряют не литрами, а килограммами – это называется досудебным соглашением сторон. У обвиняемого нет возможности быстро доказать свою невиновность. У обвинения нет бронебойных доказательств вины. Стороны приходят к компромиссу: обвиняемый становится виновным и невиновным одновременно.

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Иногда для такого соглашения даже не требуются прокуроры: соглашение можно заключить напрямую с потерпевшим. Один из самых известных примеров такого рода – дело Харви Вайнштайна. Знаменитый голливудский продюсер столкнулся с обвинением в изнасиловании со стороны десятков женщин. Правда, почти все они не дошли до процессуального статуса обвинения, а остались просто словами гипотетически изнасилованных женщин.

Адвокаты Харви Вайнштайна пришли с ними к досудебному соглашению, в рамках которого предполагаемые жертвы получили большую денежную компенсацию. В обмен на отказ от дальнейших обвинений и вообще каких-либо комментариев по делу, связанному с Вайнштайном.

До суда дошли немногие. А в конце февраля две истицы из числа самых упорных выиграли дело: суд присяжных Нью-Йорка признал Вайнштайна виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. Харви уже грозит многолетний срок – а в Калифорнии его ждет еще один суд по обвинениям от других истиц.

Знаете, что важно? Харви Вайнштайна уволили из его собственной компании и лишили всех последующих проектов в кино задолго до приговора. Еще тогда, когда в пользу продюсера работала презумпция невиновности, подконтрольная ему The Weinstein Company отстранила своего основателя от работы. Просто потому, что компания с таким руководителем не может успешно заниматься бизнесом.

Знали бы в Голливуде, что могут себе позволить в Формуле 1.

Формула 1, познакомься: репутация.

Она существует

Вопросы репутации никогда не заботили Формулу 1. Чемпионат мира спокойно ведет переговоры о гонке в Саудовской Аравии, где регулярно устраивают распятия и обезглавливания. Финальная гонка проходит в ОАЭ – стране, где на постоянной основе происходят похищения и пытки людей. Не только местных, но и иностранцев – задумайтесь, если решите отправиться на Гран При Абу-Даби.

Гран При Абу-Даби Формулы 1 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

А команда Ferrari спокойно использует нелегальные автомобили для побед в гонках. В 2019 году это был мотор в сочетании с топливной системой. В 2007 году машины с гибким днищем. Никакого наказания «Скудерия» не понесла.

Вы скажете: это несопоставимо, где убийства с пытками и где не до конца доказанное нарушение технического регламента. Согласен. Но кое-что общее все же есть. Каждое из трех перечисленных обстоятельств уничтожает репутацию Формулы 1 как международного института.

Человек, задумывающийся о том, как ведет себя его любимый вид спорта в меняющемся мире 2020 года, просто не станет смотреть гонки, если узнает о любой из трех этих историй. Каждая нивелирует ценность Формулы 1 как вида спорта.

Доказательства? В 2008 году Формулу 1 смотрели более 600 млн человек. Десять лет спустя их осталось 352 млн. Падение аудитории почти в два раза. Факторов много, но именно в 2009 году в календаре появился Гран При Абу-Даби. Сознательные болельщики должны были это заметить.

И вот теперь новый удар по репутации чемпионата мира. Главный регулятор, Международная автомобильная федерация, по сути отказалась от публичного расследования действий Ferrari. Что бы вы сказали, если бы реакцией на обвинения женщин в адрес Вайнштайна стало не разбирательство и суд, а конфиденциальное соглашение с Вайнштайном и отказ от дальнейших комментариев? А Формула 1 проглотила. Ей не привыкать.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Так было ли нарушение правил?

Обратимся к редактору известного немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэлю Шмидту. В своей статье о деле Ferrari он пишет: «В ходе расследования было установлено, что Ferrari манипулировала показаниями датчиков, которые отслеживают потребление горючего, чтобы расходовать больше топлива, чем разрешенные в правилах 100 килограммов в час.

Эта уловка не только позволила Ferrari получить больше мощности, но и усилила надежность мотора за счет лучшего охлаждения цилиндров. У Международной автомобильной федерации не хватило технических устройств, чтобы это выявить. FIA получила информацию от одного из сотрудников команды – но этот сотрудник не смог бы свидетельствовать против команды в суде.

Дело в том, что Ferrari могла бы привлечь этого сотрудника к ответственности за разглашение корпоративной тайны. Только в том случае, если сотрудник сообщает не в суд, а в независимую ассоциацию – в данном случае FIA – он может сохранить за собой статус свидетеля. Это можно сравнить с анонимным сообщением в полицию».

О нарушении регламента со стороны Ferrari знает не только Шмидт, но и соперники итальянской команды – и они уже собираются оспаривать миролюбивое соглашение «Скудерии» с федерацией.

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Зачем FIA помогает Ferrari

Решением никак не наказывать Ferrari автофедерация, очевидно, нанесла репутационный урон самой себе. Мало того, что она не смогла обнаружить нарушение тогда, когда оно произошло – а это, строго говоря, некомпетентность, недопустимая для регулятора – так еще и решила не выносить сор из избы, закрыв глаза на результаты-2019.

Причины известны болельщикам Формулы 1 со стажем и удивляют людей, не привыкших к избирательному правосудию. Во-первых, в FIA сильно не любят выглядеть глупыми. Чтобы участники Формулы 1 ненароком не наругали автофедерацию, в чемпионате даже действует особый кодекс, запрещающий критиковать FIA. Как тебе такое, Андрей Клишас?

Во-вторых, пост президента FIA занимает Жан Тодт, долгие годы руководивший командой Ferrari.

В-третьих, FIA финансово заинтересована в выступлениях Ferrari в Формуле 1. Автомобильная федерация получает от Liberty Media деньги за проведение чемпионата мира. И чем больше заработает Ф1, тем больше может достаться FIA. А по логике автофедерации, зарабатывать Формуле 1 помогает наличие в чемпионате Scuderia Ferrari. И вот это наличие сейчас оказалось под вопросом.

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Действующий Договор согласия, обязывающий участников выступать в Формуле 1, истекает в конце 2020 года. Новый документ не подписан: гоночные коллективы пытаются выбить из Liberty Media более выгодные условия на будущее. Обязательная часть переговоров – угроза покинуть чемпионат. Ferrari говорит о своем уходе из чемпионата мира с завидной регулярностью. Ровно тогда, когда выходит срок очередного Договора согласия.

Судя по всему, «Скудерия» могла в очередной раз нажать на политический рычаг «сделайте, иначе уйдем», чтобы продавить нужное себе решение по моторам-2019. И на этом заработать $40 млн, недоплаченных другим командам.

Что делать?

Как человеку, который любит гонки, мне искренне хочется очистить спорт от такого рода недоразумений. Но все, что мне остается, это обратиться с воззванием к FIA: господа, одумайтесь. Замалчивание больше не работает.

Харви Вайнштайн мог десятилетиями платить женщинам за молчание, но в итоге они все равно начали говорить. Многолетние усилия не спасли продюсера от наказания.

Настоящий мастер-класс по признанию своих ошибок дала теннисистка Мария Шарапова. Когда в 2016 году спортсменку уличили в допинге, та не стала отмалчиваться и выпускать «конфиденциальные соглашения». Мария собрала пресс-конференцию и сама рассказала: приняла допинг по незнанию, вот история, как именно это произошло. Результат: даже после завершения карьеры Шарапова сохранила многомиллионные контракты со спонсорами и преданных поклонников.

FIA, вы можете также. Разберитесь в ситуации. А потом выходите к нам, зрителям Формулы 1, и объясните, нарушал мотор Ferrari технический регламент 2019 года или нет. И если нарушал, дисквалифицируйте Ferrari на весь сезон.

Потому что тем, кто нарушает правила, не место в нашем любимом спорте.

Общегражданского суда бояться не стоит: Ferrari туда не пойдет. Длительное разбирательство по вопросам легальности машины Формулы 1 нанесет непоправимый урон, прежде всего, самой Ferrari – а им еще машины продавать. По той же причине компания никогда не уйдет из Формулы 1. Значительная доля доходов Ferrari обусловлена выступлениями в Гран При: без Ф1 компания потеряет слишком много денег.

У Формулы 1 осталось немногим более 400 млн болельщиков. Не надо ими пренебрегать. В конце концов, у зрителей есть множество альтернатив – от фильмов и сериалов до более честных видов гонок. Мсье Тодт, такая Формула 1 нам не нужна.