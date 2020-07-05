«Мы обсудили с Себастьяном то, к чему хотим прийти, и поняли: у нас разные краткосрочные и долгосрочные цели». Так босс команды Ferrari Маттиа Бинотто рассказывал о расставании с Себастьяном Феттелем в мае. Судя по всему, итальянец врал.

От Феттеля ждали неожиданностей по ходу сезона после известий об уходе из Ferrari. Но Себ начал еще до выезда на трассу. В четверг перед стартом Гран При Австрии четырехкратный чемпион Формулы 1 рассказал свою версию разрыва отношений с командой.

«Все произошло неожиданно, – поведал Феттель на пресс-конференции. – Мне позвонил Маттиа Бинотто и сообщил, что Ferrari не хотела бы продолжать сотрудничество со мной. Так что мне не сделали никакого предложения. Не было никаких переговоров. Не было каких-либо дискуссий и споров».

Себастьян Феттель на пресс-конференции Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

То же самое подтвердил экс-пилот Формулы 1 Пол ди Реста, вхожий в кулуары. По словам британца, Феттель ждал от Скудерии «клочка бумаги». Не дождался. Если верить этим версиям, а оснований не верить им у нас сейчас нет, картинка получается некрасивая.

Выходит, что Бинотто решил разорвать отношения с многолетним лидером команды в одностороннем порядке. Если верить слухам, Ferrari обсуждала возможное соглашение с Сайнсом с февраля. То есть публично Маттиа рассказывал о желании подписать новый контракт с Себом, а за кулисами искал ему замену. И когда нашел, просто известил четырехкратного чемпиона мира: ты нам больше не нужен.

Человеческие качества, проявленные в этой ситуации боссом Ferrari, можем оставить в стороне. А вот его качества руководителя вызывают вопросы – уверен ли Бинотто, что ему стоило так поступать? Не подвел ли он сам себя таким некрасивым жестом? Судя по словам Феттеля – подвел.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: Стефано Аскари

И сам Бинотто, и Шарль Леклер в два голоса твердят, что в 2020-м Ferrari ждет трудный сезон. Они имеют в виду слабость машины, которая вроде бы не позволяет бороться с Mercedes и Red Bull. По крайней мере, до венгерских обновлений.

Но жизнь команды может стать еще сложнее из-за полыхающего внутреннего конфликта. Феттель уже заявил публично, что не намерен облегчать жизнь Леклеру. Скорее всего, это значит, что внутрикомандная борьба в Скудерии станет еще острее. А она и в прошлом году лишила команду доброй порции очков. Чего же ждать теперь?

Можно как угодно относиться к Себастьяну, но он точно не из тех, кто не может за себя постоять. Мы видели это в прошлом сезоне: стоило Леклеру некрасиво повести себя в квалификации в Монце, как прилетел ответ в Сочи. Теперь же Феттелю вообще незачем работать на команду. Конечно, ему нужна от нее машина, а вот одобрение – нет. И положению в Кубке конструкторов такая ситуация на пользу не пойдет.

Да, мы не ждем от Себастьяна открытого демарша. Но и на послушание рассчитывать не приходится. Он уже заявил, что не собирается уходить из Формулы 1 и будет искать для себя лучшее место. А отсиживаясь за спиной молодого напарника, в Mercedes не попадешь. Там и так есть, кому отсиживаться на вторых ролях.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Если же Себ и Шарль снова сцепятся, то о борьбе с Red Bull можно будет забыть даже при прогрессе машины. И вот это уже удар по Бинотто. Наверное, открытый конфликт внутри команды он еще сможет списать на характер Феттеля. Себ, все-таки, им не славится. Но вот третье место в Кубке конструкторов?

Фактически для Ferrari это последнее место, ведь кроме Red Bull и Mercedes у нее соперников нет. Как к такому отнесутся большие боссы? Да и $10 млн разницы между вторым и третьим местом семья Аньелли посчитать сумеет.

Новые данные о разрыве говорят нам, что Феттель может позволить себе поступать как угодно. Он ничем не обязан Бинотто и Джону Элканну: не они приводили его в Маранелло строить мечту. Зато они приняли участие в ее разрушении. Будет ли Себ чувствовать ответственность перед ними?

И как на психологическом состоянии пилота скажутся нелепые оправдания Бинотто, которые посыпались после рассказа Феттеля?

«У Себа не было возможности показать, насколько хорошо он мотивирован, насколько хорошо он мотивирован именно за рулем Ferrari. Можно сказать, что ему просто не повезло», – заявляет Маттиа. Как бы в конце года не выяснилось, что «не повезло» именно ему. В тесном мире Формулы 1 человеку многое может аукнуться.