Мнение: Ferrari еще не показала всего, на что способна

Безусловно, Ferrari вернулась из столицы Азербайджана с позитивным результатом. После австралийской «баранки» гонщики команды заработали сразу 36 очков. На лица в гараже вернулись улыбки, столь важные после нескольких сложных недель.

Шарль Леклер отлично справился с трассой, подходящей ему по характеру: два поула, второе место в спринте и третье в главной гонке.

У Скудерии не было в этот раз никаких заметных обновлений, только заднее крыло с низким уровнем прижима на двойном пилоне да измененный карбоновый обтекатель передней ветви верхнего треугольного рычага в задней подвеске (на иллюстрации ниже) – это решение призвано чуть точнее направлять воздушные потоки.

Серьезных новинок стоит подождать до Майами.

Детали задней подвески Ferrari SF-23, Гран При Азербайджана Иллюстрация: Джорджо Пиола

Так что первый вопрос по итогам этапа в Баку вот в чем: стал ли рост результатов следствием той работы, которую весь апрель вели в Маранелло, опираясь на данные первых этапов – или же это просто индивидуальное мастерство Леклера?

В спринте Шарль честно пробовал бороться с Red Bull, но быстро стало ясно, что его темп не позволяет навязать соперничество лидирующему Серхио Пересу – при этом Макс Ферстаппен на поврежденной машине остался позади: контакт с Джорджем Расселлом во втором повороте стоил чемпиону порядка четырех десятых на круге.

Но даже 17 кругов спринта оказалось достаточно, чтобы резина Medium на SF-23 начала приходить в негодность. И Леклеру с инженерами команды пришлось серьезно изменить подход перед главной гонкой: решено было вообще не отвлекаться на Red Bull и сделать все, чтобы переиграть в воскресенье Aston Martin и Mercedes.

После старта: впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Монегаск показал, что умеет безупречно контролировать состояние резины. На составе Hard он самую малость пожертвовал темпом, зато смог поддерживать этот темп до самого конца и удержаться впереди Фернандо Алонсо – тот стал на последних кругах серьезной угрозой после того, как до этого серьезно огорчил Карлоса Сайнса и вышел на четвертое место.

В итоге испанский ветеран проиграл Шарлю меньше секунды, но надо признать, что пилот Ferrari уверенно контролировал развитие событий: у него не нашлось аргументов против супер-DRS на RB19, но сдерживать Aston Martin гонщику удавалось без видимых сложностей

Изменить такую ситуацию мог только преждевременный износ шин, но Леклер с мастерством канатоходца сделал все правильно и заслуженно поднялся на подиум. Некоторые считают, что Алонсо добился бы большего, если бы не заклинившая в квалификации подвижная плоскость DRS, но мы не разделяем эту точку зрения.

Ferrari реально была в Баку второй силой. Разумеется, 20-секундное отставание от «короля уличных трасс» Переса – это очень много, а команда остается на четвертой строчке Кубка конструкторов, но после откровенно слабого старта чемпионата сейчас не вызывает сомнений, что дела пошли на лад.

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фредерик Вассер оказался прав, когда охранил веру в конструкторов под руководством Энрико Кардиле. Но давайте зададим себе вопрос, можно ли назвать уик-энд Скудерии в Баку безупречным?

В отношении Леклера это, несомненно, так. Но не для Карлоса Сайнса. Мадридец по ходу всего этапа испытывал серьезные сложности. Однако и сама команда не смогла достичь всех поставленных целей. Прежде всего они были в том, чтобы осложнить жизнь Red Bull или как минимум держаться максимально близко к главным фаворитам.

Поулы Шарля дали надежду, но уже с самого начала субботнего спринта энтузиазм стал улетучиваться. Впрочем, сложно было разобраться с резиной за время единственной – да еще и прерванной почти на 15 минут – тренировки.

У SF-23 в этот раз не было темпа, чтобы угнаться за Пересом. Инсайдеры говорят об очень интересном моменте: Ferrari не смогла найти даже на ту скорость, которую видела во время подготовки к Гран При на симуляторе.

Кроме того, команда ехала в Баку, нацеливаясь на максимально хорошую квалификацию Леклера – но пока не нашла верного баланса между одним быстрым кругом и гоночной дистанцией.

Говорят, что дело может быть связано с углом развала колес. В этом году Pirelli уменьшила его по сравнению с 2022-м. В Маранелло зимой учли эти поправки – но, похоже, пока темпы износа резина на алой машине выше, чем у главных соперников.

Впрочем, прогресс не вызывает сомнений. А уже на этой неделе в Майами появятся первые из анонсированных Вассером обновлений. Нет нужды говорить, сколь важным для Скудерии будет уик-энд во Флориде…