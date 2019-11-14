Мнение: Ф1 должна поменять систему начисления очков – и вот почему

Нет, дело не в Хэмилтоне и даже не в Mercedes – хотя они и сыграли немалую роль в том, что с интригой в чемпионате в последние годы все обстояло не так здорово. Дело в первую очередь в планах организаторов чемпионата расширить календарь до 25-и этапов. А еще – в простой логике.

Можно спорить о том, правильное ли было выбрано направление, но сейчас речь не об этом. Намерения Liberty Media ясны – и если исходить из того, что гонок действительно станет больше, Ф1 стоит задуматься о дополнительном негативном эффекте, который несет в себе расширение календаря. Помимо уже обсуждающегося падения престижа каждого отдельного взятого Гран При.

Увеличение числа этапов банально приведет к снижению теоретической вероятности того, что судьба титулов будет решаться в последней гонке сезона.

Четыре из пяти своих последних титулов Льюис Хэмилтон завоевал досрочно Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Наверняка существует некий математический способ вычислить зависимость наличия интриги в борьбе за титул в Формуле 1 от количества этапов чемпионата. Однако в этом вопросе можно обойтись и без сложных математических вычислений – а взять два крайних, но простых примера...

Пример первый – чемпионат из двух этапов. В нем судьба титула точно будет решаться в последней гонке сезона. При условии, что мы исключаем сумасшедшие сценарии с заменами пилотов по ходу такого чемпионата, вероятность того, что победитель определится в финальном Гран При, составляет 100 процентов. Если сезон будет состоять из трех гонок, вероятность этого уже ниже, но ненамного. Даже победы условного Хэмилтона в первых двух Гран При чемпионата вряд ли убьют интригу окончательно – и хотя бы кто-то из его соперников наверняка сохранит математические шансы на титул перед финалом. Скорее всего, претендентов будет даже несколько.

Пример второй – чемпионат из ста гонок, и это уже совсем другая история. Поверить в то, что хотя бы два пилота доберутся до финального Гран При такого сезона Формулы 1 с примерно одинаковым количеством очков, очень трудно.

Легко предположить, что чем дальше мы будем продвигаться от двух гонок к сотне, тем ниже наши шансы увидеть повторение Бразилии 2008 года или Абу-Даби 2010-го. Конечно, драматичные концовки будут случаться при действующей системе начисления очков, даже когда мы доберемся до отметки в 25 Гран При за сезон. Но вероятность этого все же ниже, чем при 16-ти, 18-ти или даже 20-ти этапах в году.

Да, в чемпионате, где силы команд были бы практически равны, увеличение числа этапов с 20 до 25 большой роли не сыграло бы. Но в Ф1, где реальных претендентов на титул зачастую можно пересчитать по пальцам одной руки, вероятность драматичной концовки напрямую зависит от количества этапов.

Так почему бы Ф1 не задуматься о том, чтобы каким-либо образом помочь интриге?

Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон перед стартом решающей гонки 2008 года – одной из самых драматичных в истории Формулы 1 Фото: Sutton Images

Мы это уже проходили. Но не прошли до конца

Первое, что приходит на ум – это плей-офф, подобный тому, что используется в NASCAR (в серии, где за год, кстати, проходит по три с половиной десятка гонок). Это самый верный способ гарантировать сохранение интриги в борьбе за титул не просто до последнего этапа, но и – почти наверняка – до последнего круга заключительной гонки. Но для Ф1 это, пожалуй, слишком радикально. В ней и без того слишком много вещей, сложных для понимания, чтобы вводить еще и многоступенчатую систему с отсеиванием претендентов по ходу финальных этапов. Это может еще больше запутать болельщиков.

Простые для понимания правила – ключ к успеху многих видов спорта. В том числе и в плане подсчета баллов в турнирной таблице. В конце концов, победитель матча между «Барселоной» и «Реалом» получит те же самые три очка, что и любая из этих команд в выигранном противостоянии с какой-нибудь, простите, «Осасуной».

Именно поэтому система должна быть максимально простой – как сейчас. Но в то же время расширение календаря до 25-ти Гран При должно, по крайней мере, заставить руководство чемпионата задуматься о том, чтобы что-то изменить.

Мне представляется, что сейчас самый простой и понятный способ сделать концовку сезона гарантированно более драматичной – это просто повысить количество разыгрываемых баллов в завершающих гонках. Да, эксперимент с «двойными очками» в Абу-Даби в 2014 году многим не понравился. Но, во-первых, в Ф1 практически любые изменения подвергаются критике – и чаще всего с упоминаниями о нарушении ДНК. А во-вторых, возможно, проблема была лишь в том, что речь шла об одной-единственной гонке.

Давайте просто представим, что таких гонок в календаре пять. Концовка чемпионата таким образом автоматически превратится в своего рода плей-офф, где пять последних раундов почти наверняка станут решающими.

Гран При Абу-Даби – единственная гонка в истории Формулы 1, в которой разыгрывалось двойное количество очков по сравнению с остальными этапами чемпионата Фото: XPB Images

Самое простое – взять для примера текущий чемпионат. Перед гонкой на «Сузуке» отрыв Льюиса Хэмилтона от Валттери Боттаса составлял 73 очка, Шарль Леклер отставал от лидера Mercedes на 107, а Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель – на 110 и 128 соответственно. Это все еще весомое преимущество, но Льюису все равно пришлось бы сложнее в концовке. А победы самого Валттери в Японии и Техасе имели бы намного большее значение, чем сейчас.

С двойными очками в трех последних гонках отставание Боттаса от Хэмилтона сейчас составляло бы 61 балл – и расклады перед двумя заключительными раундами сезона были бы несколько иными.

Само собой, это своего рода спекуляция. Но с тем, что подобная система добавила бы концовке любого чемпионата драматизма, спорить практически невозможно.

Обязательно найдутся те, кто скажет, что выделять несколько гонок на фоне других, разыгрывая в них большее количество очков – это нарушение традиций чемпионата. Но на самом деле подобный шаг можно рассматривать и как естественное следствие расширения календаря. Потому что сезон, состоящий из 16-18 гонок, к чему мы привыкли на рубеже веков, и сезон длинной в 25 Гран При – это уже две большие разницы.

Старт Гран При США, в котором для завоевания титула Льюису Хэмилтону требовалось финишировать восьмым Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Да, невозможно спорить и с тем, что это искусственная мера поддержания интриги. Но если в Формуле 1 готовы рассматривать вопрос с квалификационными гонками и реверсивными решетками, то почему не задуматься и о смене системы подсчета очков? В конце концов, в подобной схеме речь не идет о том, чтобы наказывать лидеров просто за то, что они лидеры, отправляя их в конец стартового поля.

Это повысит цену ошибок в заключительных гонках. Это увеличит на них давление в концовке, но при этом даст дополнительный шанс отстающим отыграться.

Плюс, это одновременно придаст Формуле 1 и дополнительную интригу в плане инженерного противостояния команд – в том числе в борьбе за Кубок конструкторов. У коллективов, которые слабее соперников начнут чемпионат, будет дополнительный стимул развивать собственные машины, не так ли? Опять же, возвращаясь к текущему чемпионату: перерождение Ferrari после летнего перерыва мы бы рассматривали уже совершенно с иной точки зрения – понимая, что у Скудерии еще будет шанс вырвать титулы в концовке. В реальности мы все понимали, что Ferrari опоздала.

Впрочем, двойные очки в нескольких последних гонках – это просто один из вариантов. Я уверен, в Liberty Media достаточно специалистов, которые могли бы предложить и другие схемы. Но я не вижу причин, чтобы по крайней мере не задуматься о чем-то подобном в свете предполагаемого расширения календаря.

Гран При Кореи 2010 года. Берни Экклстоун с претендентами на титул. Это последний на данный момент сезон, когда в финальном Гран При шансы на победу в чемпионате сохраняли больше двух пилотов Фото: XPB Images

Формула 1 – это не только спорт. Это еще и бизнес в сфере развлечений. И если уж мы всерьез рассуждаем о реверсивных решетках, то почему не допустить и переход на систему начисления очков, которая гарантировала бы сохранение интриги в чемпионате вплоть до последних этапов?

Конечно, в идеальном мире мы бы не ставили перед собой подобных вопросов. В Формуле 1, где не было бы такого разрыва между лидерами и остальными, а претендентов на титул было бы не четыре-пять, а двадцать, борьба за победу в любом случае была бы более напряженной, чем в сезоне-2019. В теории в чемпионате, где выступали бы равные по силе пилоты на одинаковых машинах, интрига в борьбе за титул от количества этапов не зависела бы вообще – гонщики добирались бы и до сотого этапа с примерно одинаковым очковым багажом, а вероятность того, что судьба чемпионата решалась бы на последнем этапе, была бы равной как в сезоне, состоящем из 25 гонок, так и в сезоне из ста. Но уверен ли кто-то, что такой «идеальный мир» наступит, скажем, в 2021 году, с введением нового регламента? Я – нет.

Объединить чемпионат и кубок

Для меня очевидно, что понятия «идеальная система начисления очков в Формуле 1» просто не существует. Почему мы должны считать, что 25 очков за победу и 18 за второе место – это правильно? Почему эта система лучше той, при которой за победу давалось 10 очков, а за второе место – 8? Это всего лишь цифры. Они могут быть практически любыми. Почему они не могут разными в зависимости от стадии турнира? Конечно, могут. Главное – удостовериться, что все участники турнира знают по каким играют правилам заранее.

В теории мы все хотим видеть сильнейшего спортсмена победителем. Но, если начистоту, турнирная таблица Формулы 1 на самом деле порой практически ничего не говорит о том, кто из пилотов был сильнее – и тем более не отражает соотношение сил. Мы же не думаем, что Даниэль Риккардо, набравший в этом году в пять раз меньше очков, чем Макс Ферстаппен, был и в пять раз его слабее? Нет, будь турнирная таблица реальным отражением силы пилотов и даже команд – мы бы не составляли всевозможные альтернативные рейтинги.

Турнирная таблица – это всего-навсего отражение того, кто сколько набрал очков при тех правилах, которые были приняты до старта чемпионата.

Гонки Формулы 1 в 2019 году выигрывали пять пилотов, но судьба титула была решена задолго до конца первенства Фото: Erik Junius

Лично для меня – и я уверен, что многие с этим согласятся – лучшим пилотом первой половины текущего сезона был Ферстаппен. При этом к началу осени он практически потерял теоретические шансы на победу в чемпионате. Справедливо ли это? Я так не думаю. Но рассуждения о справедливости в спорте – это вообще бессмысленное занятие. Просто потому, что суть проведения спортивных турниров состоит не в том, чтобы выявить сильнейшего. Их цель – выявить победителя. А это далеко не всегда одно и то же. По большому счету – в любом виде спорта.

Чемпионат Формулы 1 – один из лучших спортивных турниров на планете. В один ряд с ним можно, пожалуй, поставить лишь Кубок мира по футболу. Но у мирового футбольного первенства есть одно неоспоримое преимущество. Это формула проведения соревнований. И финальный матч, перед стартом которого никто не может наверняка предсказать победителя турнира – даже если в одном из полуфиналов Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1, а во втором Аргентина одолела Голландию лишь в серии пенальти.

Расширение календаря Ф1 на самом деле только поможет в определении сильнейшего пилота – просто потому, что с ростом календаря фактор удачи будет играть все меньшую роль. Но одновременно с этим вероятность того, что интрига будет умирать за несколько гонок до конца первенства, возрастет.

Льюису Хэмилтону нарисовали отдельное парковочное место под подиумом Гран При США еще до старта гонки. Мало кто будет спорить с тем, что он завоевал в этом году титул заслуженно. Но вот тот факт, что он сделал это настолько рано – наверное, не лучшая реклама для Ф1.

В 2019 году в Формуле 1 все было настолько плохо с интригой, что еще перед стартом Гран При США – третьей с конца гонки чемпионата – Льюису Хэмилтону нарисовали «чемпионское» место для парковки Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Автогонки и футбол – слишком разные виды, чтобы продолжать параллели. Кто-то может сказать, что я путаю две разные формулы проведения турниров – чемпионат и кубок. Но тут у Формулы 1 есть огромное преимущество перед многими другими видами спорта. Здесь все участники турнира «выходят на поле» в одно и то же время.

Было бы глупо разыгрывать двойные очки, скажем, в пяти последних турах английской премьер-лиги – просто потому, что кому-то из фаворитов может достаться более легкий календарь. Но в автогонках таких ограничений просто нет. В отличие от футбола, Формула 1 не обязана выбирать себе форму проведения турнира между чемпионатом и кубком – просто потому, что здесь все «играют» против всех на одной и той же трассе. И Ф1 может позволить себе проводить чемпионат с элементами кубка.

Так почему бы Формуле 1 просто не использовать это преимущество, чтобы стать еще привлекательнее?